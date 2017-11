Amazon kondigt eigen The Lord of the Rings-serie aan

Amazon gaat voor zijn eigen streamingdienst Prime Video een tv-serie maken die is gebaseerd op The Lord of the Rings-boeken van J.R.R. Tolkien. Er komen diverse seizoenen, maar er is niets bekendgemaakt over wanneer de eerste serie uitkomt.

Amazon meldt dat het de wereldwijde televisierechten voor het verfilmen van The Lord of the Rings heeft verworven, wat betekent dat het bedrijf de televisieserie in principe in alle landen via Prime Video kan aanbieden. Hoeveel Amazon voor de rechten heeft moeten betalen, is niet bekendgemaakt. Eerder meldde Deadline nog dat Amazon, Netflix en HBO zijn benaderd om dit project op te pakken, waarbij het zou gaan om een bedrag tussen de 200 en 250 miljoen dollar.

Matt Galsor, een vertegenwoordiger van de bedrijven Tolkien Estate and Trust, en HarperCollins, waarmee Amazon Studios samenwerkt om de tv-serie te realiseren, heeft gezegd dat de nieuwe productie draait om nog niet eerder verkende verhaallijnen die zijn gebaseerd op de originele boeken van Tolkien. Deze televisiebewerking introduceert nieuwe verhaallijnen die worden gesitueerd vóór de gebeurtenissen van The Fellowship of the Ring. Het gaat dus om een prequel die zich afspeelt in de tijd vóór de originele filmtrilogie.

Het is onduidelijk of de series worden gebaseerd op de vele bekende en onbekende verhalen van Tolkien die zich in Middle-earth afspelen of dat Middle-earth het toneel is voor een geheel eigen invulling van Amazon. Wanneer het eerste seizoen uitkomt, is niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk duurt dat nog wel enkele jaren. Verder is met het verwerven van de rechten ook overeengekomen dat er eventueel spin-off series mogen worden gemaakt. Details over eventuele plannen voor spin-offs zijn niet bekendgemaakt.