Amazon toont eerste teaser van The Lord of the Rings-tv-serie The Rings of Power

Amazon Studios heeft de eerste beelden vrijgegeven voor de aankomende tv-serie The Rings of Power, gebaseerd op de verhalen van schrijver J.R.R. Tolkien. Fans van In de ban van de ring zullen bekende personages en plaatsen herkennen uit de geschiedenis van Midden-aarde.

De teaser opent in een havenplaats die veel wegheeft van het koninkrijk Númenor, om vervolgens een jong meisje te laten zien dat volgens Vanity Fair een bruivel is, een van de drie oorspronkelijke hobbitsoorten in de wereld van Tolkien. Het bruivelmeisje wordt gespeeld door Markella Kavenagh. De belangrijkste personages in de teaser zijn verder Galadriel, gespeeld door Morfydd Clark, de elf Arondir, gespeeld door Ismael Cruz Córdova, Aragorns voorouder Isildur, gespeeld door Maxim Baldry en een jonge Elrond, gespeeld door Robert Aramayo.

De prequel van de Lord of the Rings-reeks speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen in The Hobbit en de originele trilogie af. The Rings of Power is niet geschreven door J.R.R. Tolkien, maar grotendeels gebaseerd op de geschiedenis van Midden-aarde die Tolkien schreef en die werd verzameld in het boek De Silmarillion. Met name de verhalen Akkallabêth en Over de ringen van macht en de derde era lijken vertegenwoordigd.

Schrijvers J.D. Payne en Patrick McKay zeiden onlangs in Variety: "The Rings of Power verenigt alle belangrijke verhalen van de 'Second Age' van Midden-aarde: het smeden van de ringen, de opkomst van Sauron, het epische verhaal van Númenor en de laatste alliantie van elfen en mensen."

The Rings of Power zal vanaf 2 september 2022 te zien zijn op Prime Video in de 240 landen en gebieden waar deze dienst beschikbaar is. Er zal elke week een aflevering uitkomen en Amazon is volgens Variety van plan vijf seizoenen te maken. Hoeveel afleveringen het eerste seizoen zal bevatten, is nog niet bekend gemaakt. De serie kost Amazon een miljard dollar om te maken.