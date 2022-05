The Lord of the Rings-animefilm over Helm's Deep komt in 2024 uit

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim verschijnt op 12 april 2024. Dat maken Warner Bros. Pictures en New Line Cinema bekend. Warner Bros. laat ook voor het eerst conceptbeelden van de animefilm zien.

Warner Bros. deelt de releasedatum met de website Variety. Het bedrijf werkt samen met New Line Cinema aan de animefilm. Kenji Kamiyama, bekend van onder meer de serie Blade Runner: Black Lotus, regisseert de film. Philippa Boyens wordt executive producer. Boyens heeft onder meer meegewerkt aan de The Lord of the Rings- en The Hobbit-trilogieën. Sola Entertainment werkt aan de animaties en de cast van stemacteurs wordt binnenkort bekendgemaakt.

De film werd vorig jaar al aangekondigd. Het betreft een animespeelfilm die zich 250 jaar voor de gebeurtenissen van de The Lord of the Rings-trilogie afspeelt. In de film wordt het verhaal van de koning van Rohan en de schepping van Helm's Deep verteld. Naast de releasedatum, toont Warner Bros. ook voor het eerst concept art van de komende animefilm, gemaakt door Weta Workshop. Daarop is te zien hoe Edoras, de hoofdstad van Rohan en het thuis van de Rohirrim, wordt aangevallen.

The War of the Rohirrim is niet het enige The Lord of the Rings-project waaraan wordt gewerkt. Amazon komt met een televisieserie op basis van de franchise: The Rings of Power. Het bedrijf bracht daar eerder deze week een eerste teaser van uit. The Rings of Power verschijnt 2 september op streamingdienst Prime Video.