Amazon rondt overname van filmbedrijf MGM af

Amazon heeft de overname van filmbedrijf Metro-Goldwyn-Mayer afgerond. Daardoor is de catalogus met ruim 4.000 films en 17.000 tv-afleveringen in handen van Amazon. Naar verwachting komen er meer MGM-titels naar Amazons streamingdienst Prime Video.

MGM 'complementeert' volgens Amazon het werk van Prime Video en Amazon Studios, en de teams gaan volgens Amazon samenwerken om 'betere entertainmentopties' te brengen naar klanten. Waarschijnlijk wil Amazon in elk geval een deel van de MGM-collectie brengen naar streamingdienst Prime Video, maar hier hebben de bedrijven nog niets concreets over gezegd.

Amazon kondigde de overname afgelopen mei aan en betaalt 8,45 miljard dollar voor het filmbedrijf. MGM heeft onder meer James Bond, Robocop, Rocky, Stargate, Tomb Raider, Fargo, The Handmaid's Tale en Vikings in zijn archief. Dat wil niet zeggen dat Amazon nu de volledige rechten krijgt over al deze series. Zo is de helft van de rechten van de James Bond-films in handen van EON Productions.

Voordat Amazon de overname kon afronden, wachtte het bedrijf op goedkeuringen van regelgevende instanties. The Washington Post merkt op dat de wettelijke wachttijd die voor de Amerikaanse Federal Trade Commission gold, was verstreken. Ook had de Europese Unie eerder aangegeven geen grote problemen te zien. Daardoor kon Amazon de overname donderdag afronden.