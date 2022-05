Amazon verhoogt prijzen Prime-abonnement in VS

Amazon verhoogt de maand- en jaarprijzen van zijn Prime-abonnement voor Amerikaanse klanten. Die gaan 2 dollar per maand meer betalen. Dat meldde Amazon bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Amazons omzet nam met 9 procent toe, met name door AWS.

De maandprijs voor Amazon Prime gaat in de VS omhoog van 13 naar 15 dollar en de jaarprijs van 119 naar 139 dollar. De nieuwe prijzen gaan per 18 februari in voor nieuwe klanten en vanaf 25 maart voor bestaande klanten die hun abonnement vernieuwen. Als redenen voor de prijsstijging noemt Amazon de 'continue uitbreiding van voordelen voor Prime-leden en de stijging in lonen en transportkosten'.

De prijsstijging geldt specifiek voor Amerikaanse klanten. Niet bekend is of Amazon ook internationaal plannen heeft om de prijzen te verhogen. Het bedrijf hanteert verschillende prijzen voor Prime in verschillende landen, om marktaandeel in regio's op te bouwen. Zo kost een Amazon Prime-abonnement voor Amazon.nl 3 euro per maand en voor Amazon.de, die al veel langer bestaat, 6 euro per maand.

Amazons kwartaalomzet steeg met 9 procent tegenover het vierde kwartaal van 2020 tot 137,4 miljard dollar, omgerekend 120 miljard euro. Met name de omzet uit AWS nam toe. Voor het eerst specificeerde Amazon ook de omzet uit advertenties. Het bedrijf behaalde in het vierde kwartaal van 2021 9,7 miljard dollar uit advertenties. Daarmee maken advertenties 7 procent van de totale kwartaal omzet uit. Verder lichtte Amazon uit dat tussen Black Friday en kerst, Amerikaanse verkopers gemiddeld 11.500 producten per minuut via Amazon verkochten.