Shops uitsluiten in prijsalerts - Development-iteratie #225/226

Development-iteraties #225 en 226, de eerste twee sprints van 2022, zijn afgerond. Er zijn verschillende verbeteringen ontwikkeld met betrekking tot de prijsalerts. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd

Winkels uitsluiten in prijsalerts

Nadat we de prijsalerts hadden uitgebreid met de levertijdcriteria, zijn we gestart met de ontwikkeling van het uitsluiten van je winkelvoorkeuren in de prijsalerts. Dit is een veel gevraagde feature sinds de komst van de prijsalert.

Via de prijsalert-pop-up kun je nu aanvinken dat voor die prijsalert rekening gehouden moet worden met de winkelvoorkeuren die je hebt aangeven met het filter in de Pricewatch. Deze winkelvoorkeuren worden opgeslagen in je profiel. Zo kunnen we ze gebruiken voor de hele Pricewatch. Om deze reden is deze feature alleen beschikbaar voor ingelogde gebruikers.

Als je in de tussentijd je het winkelfilter aanpast, verander je ook de criteria van je prijsalert. Hiervoor hebben we een visuele hint toegevoegd aan het winkelfilter in de Pricewatch.

Aanpassen via wenslijst

Nu we de prijsalerts hebben uitgebreid met de mogelijkheden om de leverbaarheid en het winkelfilter in te stellen, hebben we ook een aanpassing gemaakt op de wenslijsten. Daar is een wijzigmogelijkheid toegevoegd. Als je die gebruikt, gaat het prijsalert-venster open, zoals je dat gewend bent bij het instellen. In datzelfde venster kun je dan de gewenste wijzigingen doorvoeren, zoals het aanpassen van de prijs of leverbaarheid.

Prijsgrafiek in e-mails

In de prijsalert-e-mails werd nog de oude versie van de prijsgrafiek getoond. Deze is nu gelijkgetrokken met de weergave zoals we die alweer enige tijd geleden op de productpagina in de Pricewatch hebben vernieuwd.

Nieuwe lay-out prijsgrafiek in de prijsalert-e-mail

Verwijdering accounts

Sinds eind november hebben we alle gebruikers met een inactief account gemaild met de mededeling dat we deze gaan verwijderen. Een nieuwe inlog was voldoende om dat te voorkomen. Inmiddels zijn we gestart met het daadwerkelijk verwijderen van deze accounts.

Gevolg hiervan is dat je vooral in oude topics en discussiedraadjes onder nieuws geanonimiseerde gebruikers zult gaan terugzien. We verwijderen geen inhoud, maar alleen de persoonsgegevens van deze gebruikers. De inhoud en context van discussies blijven daarmee zoveel mogelijk intact.

Wil je dat je account nooit wordt geanonimiseerd, dan kun je dat aangeven via de instelling daarvoor in je profiel.

Overig