Tweakers Developers Summit 2022: de Early Bird-tickets zijn nu beschikbaar

Eind november vorig jaar konden we met trots melden dat de Tweakers Developers Summit 2022 plaats zal vinden op 23 juni. En, jawel, het event gaat door! De 2021-editie was nog volledig online, maar dit jaar wordt het weer een echt fysiek evenement, in DeFabrique in Utrecht. Wat kijken we daar met zijn allen naar uit. Weet je op voorhand al dat je bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig wilt zijn, dan kun je vanaf nu je Early Bird-ticket bestellen. Wees er snel bij, want het aanbod van kaarten voor ‘vroege vogels’ is beperkt.

Na twee jaar is het bijna niet te geloven dat we aan het begin van de komende zomer elkaar eindelijk weer in levenden lijve kunnen ontmoeten op de Developers Summit. Met Jim Stolze als gastheer kunnen ontwikkelaars in verschillende disciplines zich verheugen op verschillende tracks en sprekers. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een fantastisch programma voor jullie op te tuigen. Twee jaar geleden was de Developers Summit 2020 volledig uitverkocht en een groot succes, met veelal lovende reacties van bezoekers. Dit jaar maken we er opnieuw een inspirerend event van, bomvol interessante inhoud.

Jim Stolze - Host Developers Summit 2020

Wat kunnen bezoekers verwachten?

Zoals jullie van ons gewend zijn, bieden we diverse tracks, met voor ieder wat wils. De devops-, back-end-, AI-, frontend-, security & privacy- en smarthome-tracks omvatten verschillende talks en demo’s. 'Something Different’ is bedoeld voor mensen die geïnspireerd willen raken door talks met een tech-‘randje’. Natuurlijk is er ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan, van elkaar te leren en met elkaar aan de slag te gaan. Experts, vakgenoten en communityleden komen samen in de Playground om te socializen met gelijkgestemden en kritische denkers. Naast het vergaren van kennis en inzichten, kun je je laten onderdompelen in de laatste development-trends en is er ruimte voor een hapje en drankje.

Donutwall - Developers Summit 2020

Prodrive - Developers Summit 2020

Voertaal en partners tijdens de Developers Summit 2022

Wat moet je nog meer weten? De voertaal op de Developers Summit 2022 is Nederlands, al zullen Engelstalige sprekers hun talks uiteraard in het Engels geven. Verder is het van belang om te melden dat deze editie van de Developers Summit mede mogelijk wordt gemaakt door zowel trouwe bestaande als nieuwe partners die tijdens het evenement een rol zullen spelen. De eerste partners die we bekend kunnen maken, zijn Dutch Digital Agencies, Bol.com, NS, Prodrive en Aegon. Binnenkort volgen er meer.

Scoor 100 euro korting op Early Bird-tickets*

De kaartverkoop voor dit event vol development en tech is inmiddels van start gegaan. Voor de Early Bird-tickets betaal je 199 euro (plus 1,99 euro servicekosten), terwijl de reguliere tickets 299 euro kosten. Mocht jouw werkgever de tickets betalen, dan krijg je uiteraard een factuur voor de administratie bijgevoegd. Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met partners.

Kijk hier voor het privacybeleid van Tweakers: https://tweakers.net/info/algemene-voorwaarden/privacy/

* We volgen het COVID-19-beleid vanuit de overheid dat in juni 2022 voor evenementen geldt. Mocht het evenement in juni niet door kunnen gaan vanwege eventuele maatregelen, dan worden de kosten van je ticket gerestitueerd.

edit: persoonlijke gegevens, derde partijen