Belsimpel geeft je de kans om de Samsung Galaxy S22 te reviewen en te winnen

Het was geen kwestie van ‘of’, maar van ‘wanneer’ de Samsung S22 zich zou aandienen aan het begin van 2022. Het gloednieuwe vlaggenschip van de Zuid-Koreaanse techreus is nog maar net aangekondigd en Belsimpel organiseert meteen al - samen met Tweakers Partners - een uniek testpanel rond het kersverse model. In hoeverre verschilt de Samsung S22 van zijn voorganger? Wat is er veranderd aan het scherm en de cameralenzen? En hoe snel is de nieuwe processor? Je kunt dit allemaal zelf ervaren door aan de slag te gaan met de nieuwe smartphone. Meld je hieronder aan, via de poll.

In 2021 deden de drie nieuwe Samsung-modellen uit het luxe S-segment - de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra - het goed. Of de drie nieuwe S22-modellen ook in de smaak zullen vallen, blijft vooralsnog afwachten. Feit is dat Samsung bij de S22, S22+ en S22 Ultra weer de nodige upgrades doorvoert.

S22 en S22+ scherm en design

De Galaxy S22- en S22+-toestellen lijken qua design veel op de S21 en S21+ van vorig jaar. Wel zijn beide modellen iets kleiner vormgegeven dan hun voorgangers: de S22 heeft een full hd+ dynamic amoled 2X-scherm van 6,1 inch, en de S22+ een 6,6 inch groot full hf+ dynamic amoled-scherm. De slimme technologie Visionbooster past het scherm automatisch aan op de verlichting om je heen. Hiermee belooft Samsung optimaal kleurcontrast en beeld. De schermhelderheid is verbeterd: de S22 heeft een piekhelderheid van 1300 nits, de S22+ zelfs een piekhelderheid van 1750 nits.

S22- en S22+-camera’s

Moesten de Galaxy S21 en S21+ het vorig jaar doen met primaire camera's van 12 megapixel, de nieuwe S22 en S22+ hebben primaire camera’s van 50 megapixel aan boord. Daarnaast zijn beide uitgerust met een ultragroothoekcamera van 12 megapixel en een telelens van 10 megapixel, met 3x zoom. De Galaxy S22 en S22+ zijn uitgerust met de eerste 4nm-processor op een Galaxy-smartphone ooit. De smartphones detecteren automatisch welke app wordt gebruikt en sturen daar vervolgens de meeste energie naartoe. Streamen, browsen, gamen en navigeren moeten hierdoor soepeler aanvoelen dan ooit. Beide toestellen kennen vier uitvoeringen: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold.

S22 Ultra met S Pen

De S22 Ultra omarmt de filosofie van de Galaxy Note en voegt functies van die serie toe aan het high-end model van de S22 Galaxy-serie. Zelf zegt de techreus dat “in de Galaxy S22 Ultra het beste van de Note- en S-serie samenkomen”. Voor de eerste keer verschijnt nu ook de S Pen in een S-serie. Volgens Samsung is deze S Pen de snelste en meest responsieve ooit. Met een 70% lagere inputvertraging belooft het bedrijf dat schrijven en tekenen op het scherm moet voelen alsof je met een pen over papier glijdt.

Camerafuncties SS Ultra

De S22 Ultra heeft vijf camera’s aan de achterkant en biedt veel functionaliteit. Zo is het toestel uitgerust met een 2,4um-pixelsensor, Samsungs grootste tot nu toe. Hiermee zouden de cameralenzen meer licht en gegevens vast moeten leggen en worden de verlichting en details van videoclips geoptimaliseerd. De geavanceerde Super Clear Glass-lens moeten nachtopnames waarborgen, en je kunt tot 100x zoomen.

Net als de Galaxy S22 en S22+ biedt de Galaxy S22 Ultra exclusieve toegang tot de app Expert RAW 7 en krijgen gebruikers toegang tot een serie ingebouwde bewerkingstools. Zo kun je foto’s in raw-formaat tot 16 bit opslaan. Foto’s en filmpjes bekijk je op het 6,8 inch grote dynamic amoled 2X-scherm met een piekhelderheid van 1750 nits.

De S22 Ultra verschijnt in de kleuren Burgundy, Phantom Black, Phantom White en Green.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op de Samsung S22

Belsimpel geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Samsung S22. Één gelukkige tweaker wordt gekozen om het nieuwe vlaggenschip te testen, en mag het toestel na afloop houden.

Wil jij kans maken op de nieuwe Samsung Galaxy S22 en je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan snel aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe smartphone? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Wil jij de Samsung Galaxy S22 reviewen? Poll Ja, ik wil de Samsung Galaxy S22 reviewen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Geen zin om te wachten op de uitslag van de poll? De Samsung Galaxy S22 is nu als pre-order beschikbaar bij Belsimpel zowel als los toestel als in combinatie met een abonnement. Bij de Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus of de Samsung Galaxy S22 Ultra krijgen geïnteresseerden tot en met 24 februari de Galaxy Buds Pro Black ter waarde van €229,- cadeau.

Bij aankoop van de Samsung Galaxy S22 via Belsimpel krijgen consumenten bovendien de mogelijkheid een voucher in te wisselen die hen recht geeft op €5 tot €10 korting op telefoonhoesjes van Samsung. Deze code staat op de toestelpagina en werkt alleen bij een bundelaanschaf met een telefoon.

Bij aanschaf van de S22 gebruiken consumenten de code SamsungS22Hoesje1 voor €5 korting

Bij aanschaf van de S22+ gebruiken consumenten de code SamsungS22Hoesje2 voor €7,50 korting

Bij aanschaf van de S22 Ultra gebruiken consumenten de code SamsungS22Hoesje3 voor €10 korting

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 10 februari 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 17 februari 2022, alleen via de poll. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 18 februari 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Samsung Galaxy S22 houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Belsimpel zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.