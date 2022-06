Tweakers Developers Summit 2022: Call for proposals

We zijn blij dat we nu al kunnen melden dat de Tweakers Developers Summit 2022 op 23 juni 2022 gehouden zal worden. Vond de 2021-editie volledig online plaats, de editie voor volgend jaar is weer een ‘ouderwets’ fysiek event in DeFabrique in Utrecht. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de samenstelling van het programma, maar we hebben ook jullie hulp nodig. Wil je zelf komen spreken of heb je een wens of idee voor iemand die in 2022 absoluut niet op het podium van dit unieke event mag ontbreken, laat het ons weten!

We zoeken sprekers in uiteenlopende disciplines en van verschillende achtergronden voor de devops-, back-end-, ai-, front-end-, security & privacy- en smarthome-tracks. Heb je zelf een mooi en interessant verhaal dat je met een grote groep wilt delen? Meld je dan aan! Of ken je iemand – een oom, buurman, nicht, collega, vriendin - die een prikkend verhaal kan delen of een masterclass wil geven? Vul dan dit formulier in en we nemen contact met je op (uiterlijk voor 04 januari 2022). Mocht je iemand kennen die we niet mogen missen, geef de naam van diegene dan vooral aan in de comments of stuur dit artikel naar hem of haar door. En lijkt het je leuk om dit zelf te doen, maar voel je je misschien onzeker omdat je presentatieskills mist? Geen probleem, er staat een sprekerscoach voor je klaar om je te helpen. De Developers Summit 2022 wordt in het Nederlands georganiseerd.

Deadline: 20 december 2021



We gebruiken een Google-formulier omdat dit een prettige manier is om alle informatie te verzamelen. De data die we verzamelen vanuit de ingevulde Google-formulieren gebruiken we uitsluitend voor het programma van de Developers Summit. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor degene die dit formulier heeft aangemaakt, Tweakers in dit geval. De data in G Suite wordt gehost bij Google, maar wel specifiek in Europa.

Benieuwd wie je voorgingen de afgelopen 2 jaar vanuit de community? (Let op. Toen was alles nog Engelstalig)

(Geen) Bill Gates en Elon Musk

Heb je zelf geen behoefte om te spreken voor een groep, en ken je ook niet 1, 2, 3 iemand in je directe omgeving die hiervoor in aanmerking komt, maar wil je wel een spreker voordragen die je heel graag op het podium wil zien? Dit kun je ook in het formulier zetten. De suggesties moeten wel een beetje realistisch zijn; Elon Musk en Bill Gates hebben we al gebeld, maar hun agenda zit een beetje vol. Het moet dus wel een haalbare kaart zijn.

