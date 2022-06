Hoe Nationale-Nederlanden open banking toepast

Met de komst van de PSD2-regelgeving kunnen bankklanten zelf kiezen wie zij toegang geven tot hun betaaldata. Nationale-Nederlanden ontwikkelde de app NOVA, een digitaal huishoudboekje dat gebouwd is op de principes van open banking. "Dit is voor ons een mogelijkheid om nog relevanter voor onze klanten te zijn."

NOVA - Bekijk hoeveel je uitgeeft aan bepaalde kostenposten,

zoals boodschappen.

Zelf besluiten wat er met je financiële data gebeurt: met de komst van open banking is het mogelijk geworden. De PSD2-regelgeving voor financiële instellingen ziet erop toe dat de data-uitwisseling veilig en correct plaatsvindt. Voor klanten betekent dit dat je derde partijen toegang kunt geven tot data van je bankrekening en dat je bank dit mogelijk moet maken. Nationale-Nederlanden (afgekort: NN) omarmt open banking. Moederbedrijf NN Group, onder het grote publiek vooral bekend als verzekeraar, heeft zelf een bankbedrijf in huis.

NN ontwikkelt echter ook third party-apps die gebruikmaken van PSD2. Een voorbeeld is de app NOVA, een huishoudboekje dat data van betaalrekeningen in één omgeving bij elkaar brengt. Deze app is voor iedereen gratis te gebruiken, ook voor niet-klanten van NN. Met de app zie je heel snel of je met je huidige inkomsten- en uitgavenpatroon het einde van de maand haalt en hoeveel je uitgeeft aan bepaalde kostenposten, zoals boodschappen.

Nog veel meer mogelijk

"We willen nog dichter bij de klant zijn en hem of haar een betere ervaring bieden", zegt Koen Durlinger, Product Owner Open Banking bij NN Bank. "Dat doe je met apps die relevant zijn voor de klant. Dat is één reden waarom we open banking gebruiken. De andere reden is dat het nieuwe innovaties oplevert en dat we als bedrijf zo kunnen kijken wat werkt en wat niet. Met bijvoorbeeld de NOVA-app kunnen we nog veel meer doen. Het lukt ons met behulp van machinelearning om klanten te helpen overzicht te krijgen in hun uitgaven in restaurants. Ook kijken we of we een nieuwe feature kunnen ontwikkelen waarmee we zien of je Netflix- of Spotify-abonnement goedkoper kan. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Open banking kan je ook helpen de aanvraag van een persoonlijke lening of hypotheek gemakkelijker te laten verlopen, door de betaaldata te delen met een bepaalde partij, waardoor je niet steeds door al je oude papieren hoeft te gaan en de dienstverlening beter is. Als klant heb je ook meer controle over waar je je eigen data inzet."

Koppelen met betaalrekening

Als onderdeel van de PSD2-wetgeving moeten alle banken api's beschikbaar stellen. Daarmee kunnen ze producten van derde partijen, die in het bezit zijn van een banklicentie bij DNB, koppelen om zo klantdata op te halen. NN werkt met een PSD2-gateway, die de koppelingen verzorgt. "Als klant maak je een account aan op NOVA en selecteer je de rekeningen die je wilt koppelen", vertelt Frans Bongers, Tech Lead bij NN. "Via de gateway vragen wij bij de banken in kwestie om een url waar je als klant naartoe wordt gestuurd. Vervolgens opent op je telefoon je bank-app, waarin je toestemming moet geven. Daarna word je weer teruggestuurd en land je in de NOVA-app."

"Wij zijn verplicht alle data encrypted op te slaan en te versturen. Daar mag de klant ook vanuit gaan. Voor een financiële instelling is niets zo belangrijk als het beschermen van klantdata.''

Categoriseren van data

Je geeft toestemming voor negentig dagen, dat is de maximale en wettelijk vastgelegde termijn. Wanneer deze consent-flow is gedaan, kan NN de data ophalen. Dit is ook historische data. "We kunnen tot anderhalf jaar terug data ophalen bij Nederlandse banken. Deze data slaan we op in een database en categoriseren we met Inverse. Op basis van die categorieën maken wij gemiddelden en doen wij voorspellingen. We kijken van salaris naar salaris en houden rekening met zaken als vaste lasten en boodschappen." NN let uiteraard op de veilige overdracht van data. "Wij zijn verplicht alle data encrypted op te slaan en te versturen. Daar mag de klant ook vanuit gaan. Voor een financiële instelling is niets zo belangrijk als het beschermen van klantdata. We nemen ook extra maatregelen, bijvoorbeeld het pseudonimiseren van gegevens voor het gebruik in datamodellen, zodat deze niet naar individuele personen zijn te herleiden."

Zorgvuldig te werk

Het delen van data voor de NOVA-app is nog maar het startpunt voor NN. "Wij kijken continu naar hoe we processen en diensten beter kunnen maken voor onze klanten", zegt Tjerrie Smit (Head of Data & AI bij NN). "De wereld verandert snel en wij moeten meebewegen als wij voorop willen blijven lopen. Dat houdt in: het ontwikkelen en goed neerzetten van datascience-modellen. In open banking is een goede use case te vinden doordat je de klant helpt om inzicht in diens financiële situatie te verkrijgen. We gebruiken AI-technieken ook voor echte verzekeringstechnieken als underwriting en pricing, bij onze klantenservice en voor het detecteren van fraudegevallen." NN haalt geen data binnen om maar data binnen te halen. "Er moet een duidelijk doel zijn en daar hebben wij intern afspraken over gemaakt. Wij gaan uit van het principe 'kan het, mag het, wil ik het'. Dus heb je de juiste technieken in huis en is het wettelijk toegestaan, maar daarna ook: wíl ik dit aan het einde van de dag ook echt? Om zorgvuldig te werk te gaan, hanteren we de zeven principes van betrouwbare AI zoals deze door de Europese Unie zijn opgesteld. Dan heb je het over het voorkomen van bias, het creëren van transparantie en het zorgen voor menselijk toezicht."

"Wij hebben alle transacties ingeladen in een Graph-database, en hier vervolgens vectoren op getraind die de kenmerken van een node - en zijn plaats in het netwerk - in zich dragen.''

Voorspellen met AI

Inzicht geven aan klanten, zodat zij de beste keuzes kunnen maken, is een uitdaging. Uitgaven aan streamingdiensten zijn misschien nog goed te categoriseren op basis van als/dan-statements (er zijn er immers maar enkele), maar hoe zit het met uitgaven voor bijvoorbeeld eten? Hoe herken je die duizenden restaurants in een brei aan transacties? In een PoC heeft NN gekeken of het mogelijk is om op basis van AI de voorspellingen te verbeteren. Dat bleek het geval. Datascientist Ralf Kaptijn: "Wij hebben alle transacties ingeladen in een Graph-database, hier vervolgens vectoren op getraind die de kenmerken van een node - en zijn plaats in het netwerk - in zich dragen. Deze vectoren gebruiken we om de transactie te classificeren. Zo weten we of een bepaalde transactie nu typisch een uitgave in een restaurant is, of in een supermarkt. Een supermarkt verwerkt bijvoorbeeld de hele dag door transacties tussen pakweg een paar euro tot tweehonderd euro. Een restaurant heeft een heel ander patroon, onder meer als je kijkt naar de tijdstippen en de hoogte van de bedragen. Dat soort karakteristieken kun je met behulp van Graph-algoritmes vertalen in een vector. We hebben dit principe getest en de resultaten waren erg goed. Zo maken we de NOVA-app steeds beter."

Versnellen door innersourcing

De tooling die NN toepast voor datascience verschilt per productlijn en team, vertelt Ralf. "Wij krijgen veel ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Neem bijvoorbeeld de Graph-database, die we alleen nog binnen het bankbedrijf hebben toegepast. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het bedrijfsonderdeel Schade & Inkomen, dan zie je dat teams daar ook gebruikmaken van natural language processing (nlp) voor fraudedetectie." Het gaat om het juiste gereedschap voor de juiste taak, stelt Tjerrie." Als één onderdeel bepaalde technologie heeft onderzocht, stellen we de opgedane kennis en tooling beschikbaar voor de hele organisatie. Qua stack werken we in de cloud met een voorkeur voor opensource. Zo beschik je steeds over de nieuwste technologie en dit maakt het ook gemakkelijker om oplossingen te delen. Wij doen daarbij veel aan innersourcing binnen NN, onder meer met een data & analytics-platform. Zo brengen wij een versnelling aan op de deployment van technologie-componenten, zodat hij voldoet aan onze technologische en compliance-eisen. Daarnaast brengen we zo ook een versnelling aan in onze innovatie van producten naar klanten toe."

Meer weten over hoe je als data-engineer of software-engineer aan de slag kunt bij NN? Wil je weten of jouw profiel aansluit bij openstaande vacatures? Check het hier.