Show je racing-rig en win mooie prijzen, F1 2021 nu met flinke korting

Terwijl het Formule 1-seizoen een zinderende ontknoping krijgt en naar een climax toewerkt, kunnen fans zich sinds deze zomer al virtueel onderdompelen in het racegeweld van F1 2021. Tweakers Partners, Electronic Arts en Codemasters zijn op zoek naar tweakers die vol trots hun race-opstelling thuis met de wereld willen delen. Vijf racegamers worden geselecteerd voor een uniek F1 2021-toernooi en maken kans op mooie prijzen.

Gaat het dit jaar dan eindelijk gebeuren voor Max Verstappen? De kampioensstrijd in de ultieme racesport was niet eerder zo spannend. Geen enkele race is saai, ieder nieuw Grand Prix-weekend gebeurt er wel wat en de rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton was niet eerder zo intens. Met nog twee races te gaan en Hamilton die Verstappen in de nek hijgt, wordt het een nagelbijtende finale.

Raceliefhebbers in het zonnetje

Virtueel kan het ook spannend worden. Uiteenlopende racegames weten steeds beter de sensatie van de autosport in al zijn facetten tot leven te wekken. Wie het weleens heeft geprobeerd op een beurs of gamelocatie, weet dat je voor de volledige F1-ervaring een race-rig nodig hebt. Dat kan een los stuurtje zijn, al dan niet in combinatie met pedalen, of een volledige race-set-up met racestoel en kooiconstructie. Tweakers Partners en Electronic Arts zetten de echte raceliefhebbers in het zonnetje met een leuke actie. Dit is meer dan ooit de tijd om F1 2021 zelf te proberen, want de game is voor het eerst speelbaar op de next-gen consoles PlayStation 5 en Xbox Series S/X en is momenteel verkrijgbaar met een ruime korting.

Verhaalmodus in F1 2021

Een grote vernieuwing in F1 2021 is de verhaalmodus Braking Point. De aantrekkingskracht zit in het feit dat de game zich afspeelt binnen de wereld van de Formule 1 en alles wat er op en naast de baan gebeurt. De bijhorende presentatie en dramatiek zijn goed weergegeven. Braking Point begint in de laatste ronde van het Formule 2-seizoen van 2019, waarna je zowel in 2020 als 2021 bij een Formule 1-team gaat racen. De vijf opties zijn Alpha Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams en Racing Point/Aston Martin. Braking Point is wat meer gericht op nieuwkomers in F1-games, en op casual racers die de game vooral tussendoor spelen. Veel van de zeventien races in Braking Point lijken op de de races in het speltype Scenario; denk bijvoorbeeld aan het inhalen van je teamgenoot vóór een bepaalde ronde, of het voltooien van de race ondanks een probleem met de versnellingsbak van je auto. Sommige events zijn echter races zonder specifieke doelen. Naast Braking Point is de carrièremodus voor twee spelers de andere nieuwe spelmodus. Je kunt de carrièremodus samen met een vriend online spelen, maar de modus heeft alle facetten van een singleplayer-carrière. Daarnaast keert de splitscreen-multiplayer van F1 2020 terug. Het speltype Career is daarnaast ook voorzien van een aantal nieuwe functies. Een voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde department events die willekeurig tussen de races door plaatsvinden. Als speler krijg je een ‘random’ gebeurtenis voorgeschoteld en kun je uit twee opties kiezen om ermee om te gaan, waarbij elke optie positieve en negatieve implicaties heeft. Het is een leuke toevoeging.

My Team

Ook My Team is een noemenswaardig onderdeel van F1 2021. Hierin kunnen spelers hun eigen teams samenstellen om het daarmee op te nemen tegen de beste concurrerende teams in de wereld van de Formule 1. De game biedt veel vrijheid om een team samen te stellen dat uniek is en volledig afwijkt van de andere. Je kunt niet alleen de naam van je team en het logo aanpassen, maar ook je eigen coureur creëren. Sponsors zijn in My Team erg belangrijk en je kunt daarbij kiezen uit vier merken: XXY, Monnaie Paris, Duotone en Moon. Alle sponsoren hebben hun eigen doelstellingen en ze bieden variërende bedragen op het gebied van tekenbonussen, doelbonussen en wekelijkse inkomsten. Verder is ook de keuze van je motor zeer bepalend. Ga je voor Renault, Honda, Mercedes of Ferrari? Zowel de sponsors als de motoren kunnen worden vervangen, maar alleen tussen seizoenen in. En daarmee ben je er nog niet. Je tweede coureur (al dan niet gekozen uit racelegendes), het beheren van de R&D-afdeling (focus op aerodynamica, chassis, aandrijflijn en duurzaamheid) en aandacht voor je personeel zijn allemaal zaken waar je tijd in moet investeren.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op F1 2021

Ben je door het verhaal hierboven helemaal in de racestemming gekomen? Dat komt goed uit, want Tweakers Partners en Electronic Arts geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Formule 1 2021 game.

Hoe kom je daarvoor in aanmerking?

a) je race-opstelling te delen met de wereld door een aantal foto’s of een filmpje hier te posten

b) uit te leggen waarom je zo trots bent op je gaming-rig.



Uit alle inzendingen selecteren we vijf winnaars die een F1 2021-toernooi mogen racen en de game mogen testen. Wij brengen de winnaars met elkaar in contact zodat je gezamenlijk een toernooi kunt spelen, daarvoor kunnen jullie onderling natuurlijk ook je Tweakers username delen. Deze vijf gelukkigen mogen de game na afloop houden en krijgen een waardebon van 200 euro als dank voor hun tijd en inzet. Wil jij kans maken op het nieuwste deel in deze langlopende race-serie en je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de ervaringen van de testers? Laat dan in de comments onderaan dit artikel weten wat jij graag zou willen teruglezen in een artikel over hun bevindingen.

Wil jij Formule 1 2021 testen? Poll Ja, ik wil deelnemen aan het testpanel om F1 2021 voor pc te reviewen

Ja, ik wil deelnemen aan het testpanel om F1 2021 voor Xbox One te reviewen

Ja, ik wil deelnemen aan het testpanel om F1 2021 voor Xbox Series S/X te reviewen

Ja, ik wil deelnemen aan het testpanel om F1 2021 voor PlayStation 4 reviewen

Ja, ik wil deelnemen aan het testpanel om F1 2021 voor PlayStation 5 reviewen

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

