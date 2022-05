Paas-platform Previder biedt gebruiksgemak en stabiliteit voor devops

Met een paas-platform dat geschikt is voor containers - maar waarop ook zaken als Java-applicaties direct kunnen draaien - maakt Previder het werk voor developers een stuk eenvoudiger. Door eenvoudige bediening en een groot aantal integraties met onder meer Kubernetes heb je hierop al binnen een paar minuten een omgeving draaiend.



“Developers zijn goed in developen, maar het beheren van systemen is normaliter niet hun kerntaak. Je wil gewoon code kunnen uitrollen en niet te maken hebben met andere zaken zoals onderhoud, updates en beheer van de onderliggende infrastructuur”, stelt Peter Bult, lead consultant bij Previder. Dit is volgens Bult een van de redenen waarom zijn werkgever het platform Previder PaaS+ heeft gebouwd, met de technologie van Jelastic. Bekende containeroplossingen als Kubernetes en Docker Swarm kunnen hierop draaien, maar het is ook mogelijk om applicaties direct te deployen zonder gebruik te maken van de hiervoor genoemde orchestration tools. “Het zijn weliswaar containers, maar je gebruikt dan niet Kubernetes of iets anders”, aldus Jurgen Bruggeman, system engineer bij Previder. “Als je bijvoorbeeld een Java-applicatie hebt, kun je die gewoon uploaden naar het platform, zonder dat je daarvoor zelf een container hoeft te bouwen.”

Code kan direct landen

Vanuit drie datacenters levert Previder als Nederlandse managed service provider het IT-fundament voor veel bedrijven; van werkplekken tot bedrijfskritische applicaties die draaien in de eigen datacenters, met als garantie dat de data hierop ook echt in Nederland blijft staan. Peter werkt al ruim twintig jaar voor het bedrijf, in verschillende technische functies (“ik ben begonnen in de tijd van analoge inbellijnen, destijds met een 2Mbit-backbone naar Amsterdam en een enkele mail- en DNS-server. Nu ben ik vooral bezig met het adviseren van isv’s”). Collega Jurgen werkt er inmiddels acht jaar: “Eerst als Linux-engineer voor verschillende klantomgevingen, maar inmiddels hou ik me bezig met onze platformen, waaronder Previder PaaS+.” Dit platform is gemaakt met het idee om klanten te ontzorgen in het onderhoud van onderliggende infrastructuur. “Code kan op het platform direct landen, al dan niet in containers, en op het platform is ook een volledige devops-pipeline in te richten. Naast Kubernetes is het mogelijk om diverse ontwikkel- en beheertools te installeren, direct vanaf een marktplaatsomgeving, zodat je heel snel een volledige CI/CD kunt draaien.”

Marketplace

Een belangrijk aspect is ook de schaalbaarheid. Peter: “Veel van onze klanten op Previder PaaS+ komen van een situatie waarin ze VM’s hadden draaien op een iaas-platform, of ergens fysieke servers huurden. Die waren dan gedimensioneerd op de piekbelasting, bijvoorbeeld die ene maandag per maand waarop de facturen door hun organisatie werden opgesteld.” Het nieuwe platform bevat het mechanisme om niet alleen horizontaal te schalen (door meer nodes bij te plaatsen wanneer het gebruik toeneemt), maar ook verticaal te schalen. “De toegekende cpu-capaciteit wordt zwaarder als de loads zwaarder worden, en vice versa. Daarmee heb je het probleem van het moeten oversizen van machines ook niet meer. Je hebt dus altijd de zekerheid dat er genoeg capaciteit beschikbaar is voor je workloads, en het is vaak nog veel goedkoper ook.”

Van bouwbedrijven tot applicatieontwikkelaars

De gebruikers van Previder PaaS+ zijn heel divers. “We hebben bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat met Mendix-code draait op het platform”, zegt Peter. “Zij maken prefabhuizen op basis van software die is ontwikkeld door hun eigen developers. Een ander voorbeeld is een cateringbedrijf in de zorg, dat zijn software voor het bestelproces van 50.000 maaltijden per dag op ons platform heeft draaien. Juist voor dit soort soms nog behoorlijk grote bedrijven die zelf niet de capaciteit hebben om een platform te beheren, is Previder PaaS+ interessant. Maar daarnaast zijn er ook heel veel webdevelopers en applicatieontwikkelaars die hun code op het platform laten landen.”



Veel van deze bedrijven zetten met hun overgang naar het paas-platform een flinke stap naar de toekomst. Jurgen: “Het uitrollen en inrichten van bijvoorbeeld een applicatieserver op een traditioneel iaas-platform kan zo een half uur duren, maar op dit platform draait zoiets binnen een paar minuten, met drie clicks.”



Behalve het simpelweg uploaden naar het platform kunnen gebruikers ook kiezen voor Kubernetes of Docker Swarm. “In de praktijk gaat het vooral om Kubernetes. Docker Swarm is wat simpeler in gebruik als orchestration tool, maar daardoor ook wat beperkter. De leercurve van Kubernetes is steiler, maar bij onze klanten zien we dat ze liever Kubernetes hebben. Alles zit erin, ook dingen als self-healing pods en auto-scaling.”

Stabiliteit

Het eigen portal van Previder draait overigens ook in Kubernetes. Jurgen: “We hebben geprobeerd dat in Swarm te doen, maar we liepen tegen beperkingen in onder andere DNS aan. We hadden daardoor problemen met het updaten van systemen. Ook ondervonden we dat de mogelijkheden rond het deployen en alle tools eromheen bij Kubernetes gewoon een stuk uitgebreider zijn.” Peter voegt daaraan toe dat als het gaat om grote schaalbare platformen, Kubernetes steeds meer de standaard vormt. Over Jelastic is hij al even positief. “We hebben nog wat alternatieven bekeken, zoals OpenStack en OpenShift. Daar hebben we zelfs nog behoorlijke projecten mee gedraaid, maar het gebruik ervan bracht voor ons aan de achterkant meer beheer en minder stabiliteit met zich mee. Previder PaaS+ is gebaseerd op Jelastic en hadden we in twee maanden staan, terwijl we het met OpenStack na een project van een half jaar nog steeds niet productiewaardig kregen.”

Complexe omgevingen met een paar clicks uitrollen

Van klanten krijgt Peter vaak terug dat zij het platform waarderen. “Het dashboard vind ik zelf ook heel prettig werken. De belangrijkste opties zijn direct zichtbaar en je zou bijna zeggen dat een kind er de was mee kan doen. Vergelijk het met het draaien van een container in AWS: je begeeft je daarbij in een jungle van duizenden opties die je nooit gebruikt. Met Previder PaaS+ is het anders. Je kiest voor een gratis trial-account en binnen vijf minuten draait er al iets.” Jurgen voegt toe dat Previder regelmatig opdrachten uitvoert met studenten van de nabijgelegen Universiteit Twente. “Zij hebben geen vragen, gaan gewoon aan de slag en je ziet binnen een paar minuten allerlei omgevingen in de lucht komen. Bij OpenStack maak je dat niet mee.”

Installatie Kubernetes

De kracht van Jelastic daarbij is behalve de genoemde eenvoud dat het een groot aantal nuttige integraties bevat, zoals Gitlab en tooling als Jenkings en Jira, namen die developers erg bekend in de oren zullen klinken. Jurgen: “Met een paar clicks kun je iets uitrollen en ook complexe omgevingen automatiseren via de web-api of cloudscripting. Het neemt ook de netwerkzorgen weg: het platform voorziet onder meer in ondersteuning voor zowel IPv4 als IPv6. Firewalling en security zitten er ook allemaal in. Met Previder voegen we daar onder meer onze ddos-mitigatie aan toe, wat handig is voor als je eens onder vuur komt te liggen.”

Configuratie detail

Kostenbesparing tot 70 procent

Nog afgezien van het gebruiksgemak zit de eerste winst bij het gebruik van Previder PaaS+ al in het tegengaan van overdimensionering. Doordat je op het platform gemakkelijk terug kunt schalen tot de resources die minimaal nodig zijn om een omgeving überhaupt te laten draaien, realiseren klanten die van iaas naar paas gaan al snel een kostenbesparing tot 70 procent. Door het beheer via een webinterface is dit snel inzichtelijk. “Het deployen van je containers met loadbalancers, applicatieservers en eventuele onderliggende (database)servers gaat hier op een heel visuele manier. Daarnaast zie je ook direct wat het gaat kosten, inclusief de variabele kosten, met minimale en maximale indicatoren.” Ook kun je hier de talen kiezen, zelfs direct op het platform. Zonder dat je zelf de containers hoeft te bouwen, ondersteunt Previder PaaS+ Java (in verschillende versies), PHP, Ruby, .NET Core, NodeJS, Python en Go." Tot slot is de Nederlandse ondersteuning een voordeel, vindt Peter. “Dat moeten we niet vergeten te noemen. Wij proberen je echt overal in mee te nemen, van onboarding tot advies. Misschien krijg je zelfs Jurgen nog eens te spreken, wanneer het wat ingewikkelder wordt!”



