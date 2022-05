Welke onderwerpen mogen niet ontbreken op de komende Smarthome Meet-up?

Deze Meet-up is verplaatst naar 3 september

Op zaterdag 23 april houden we een Tweakers Meet-up met als thema smarthome. Voor de invulling van het programma zijn we heel benieuwd naar jullie suggesties. Wil je zelf komen spreken of heb je een wens of idee voor iemand die niet mag ontbreken? Laat het ons weten!

Wie de Meet-ups al langer volgt, zal niet verbaasd zijn dat smarthome weer op het programma staat. Sinds we in 2015 zijn begonnen met de bijeenkomsten, is smarthome van de partij en elk jaar geven jullie aan er graag nog meer over te willen leren. De komende smarthome-editie is wat we vroeger een XL-Meet-Up zouden hebben genoemd; een die een hele dag in beslag neemt. We hebben dus veel ruimte op het programma en zijn erg benieuwd in welke onderwerpen jullie geïnteresseerd zijn. Heb je interesse in een bepaald onderwerp? Laat het ons dan weten in de reacties!

Ken je misschien een goede spreker of een bedrijf dat met interessante smarthometechnologie bezig is? Ook dat horen we graag van je. Je kunt daarvoor het formulier achter de rode knop hieronder gebruiken.

Communityleden op het podium

Omdat smarthome pas écht gaat leven in de praktijk, zijn we ook op zoek naar tweakers die het leuk vinden om over hun eigen smarthome te vertellen. Wees daarbij niet te bescheiden; niet iedereen bouwt zoals Femme alles from scratch. Heb jij iets geautomatiseerd dat je graag met anderen wilt delen, gebruik jij Node-red op een creatieve manier, ben je een tovenaar met ESP32 of hangt je smarthome aan elkaar van Arduino's? Laat dan een reactie achter. Dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is. Er is in elk geval een sprekerscoach beschikbaar ter ondersteuning.

