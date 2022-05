Tweakers zoekt een socialmediaredacteur

Heb jij een voorliefde voor technologie, ben je creatief en heb je een passie voor social media? Dan komen we graag met je in contact, want we zijn op zoek naar een socialmediaredacteur voor de redactie van Tweakers.

Wat ga je doen?

Als socialmediaredacteur ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van de socialmediakanalen van Tweakers. Het is jouw taak om een selectie van de verhalen die dagelijks op de site gepubliceerd worden, op een creatieve en aansprekende manier door te vertalen naar posts op onze sociale kanalen. Het doel daarvan is bestaande en nieuwe tweakers op de hoogte te brengen van wat de site allemaal te bieden heeft en een brug te slaan van de social media naar de site. Daarnaast bedenk en maak je originele content voor op de social media. Bij dit alles sta je in nauw contact met de andere redacteuren die jou van input voorzien.

In alles wat je doet, werk je met duidelijke plannen en doelen. Je werkt op basis van de gestelde doelen formats uit, maakt een duidelijke contentplanning en evalueert het resultaat van de content regelmatig. De analysetools van de verschillende sociale platforms zijn je beste vrienden. Komen er vragen binnen via social media, dan ben jij het eerste aanspreekpunt.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

affiniteit heeft met social media;

een creatieve geest heeft en altijd vol zit met ideeën;

geïnteresseerd is in de onderwerpen waar Tweakers over schrijft;

ervaring heeft met foto- en videobewerking, bijvoorbeeld via Adobe Photoshop en Premiere;

communicatief vaardig is en graag in teamverband werkt;

uitstekend zelfstandig kan werken, probleemloos overzicht houdt en goed kan plannen en omgaan met deadlines;

doelgericht en data-informed werkt.

Over ons

Je werkplek is Tweakers HQ aan de Jacob Bontiusplaats in Amsterdam. De sfeer bij Tweakers is los, maar ook gedreven. We proberen onze bezoekers het ultieme techplatform te bieden dat ze verdienen en houden elkaar daarom scherp. Tussen de bedrijven door is er genoeg tijd voor ontspanning, met bijvoorbeeld gaming en het bespelen van de nieuwste producten die zijn binnengekomen. Tweakers is onderdeel van DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, Trouw, AD en Het Parool.

Als het grootste mediabedrijf van Nederland staan we open voor alle talent in de maatschappij. Wij roepen kandidaten met diverse achtergronden in de breedste zin van het woord dan ook op om te solliciteren op deze functie. Juist door de verschillen tussen collega’s ontstaan verrassende inzichten en innovatieve oplossingen, en dat past dan weer goed bij ons als organisatie. We zijn benieuwd wie jij bent, en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt.

Wat bieden wij?

Een 36-urige werkweek;

een salaris passend bij kennis en ervaring;

een keuzebudget van 12 procent (waarvan 8 procentpunt vakantiegeld);

een jaarlijkse winstdeling;

flexibiliteit om deels thuis en deels vanaf de redactie te werken;

de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen via de interne Academy van DPG.

Solliciteren, en dan?

Heb je direct zin om aan de slag te gaan als socialmediaredacteur bij Tweakers? Vul dan hier het sollicitatieformulier in. Je krijgt na de sluitingsdatum van de vacature altijd een reactie. Zit je bij de eerste selectie, dan zullen we telefonisch contact met je opnemen om een gesprek in te plannen. Eerst nog wat meer weten? Stuur dan een mailtje naar Wout Funnekotter (wout@tweakers.net). Reageren kan tot 7 februari.