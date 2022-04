Leer bij Capgemini Academy van echte Microsoft-experts

Het zal voor IT-professionals niet als een verrassing komen, maar toch: Nederland is enorm Microsoft-minded. Hoewel cloudplatformen zoals AWS en Google zeker voet aan de grond hebben gekregen, is Azure absoluut de nummer één. Om het IT-landschap op orde te brengen met dit cloudplatform, zijn gecertificeerde IT-professionals nodig. "We horen bij veel van onze klanten dat zij moeite hebben de juiste mensen te krijgen", zegt Sjoukje Zaal, CTO Microsoft bij Capgemini. "Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de snelheid waarmee cloudtechnologie zich ontwikkelt, zal de behoefte nog verder toenemen." Met name op het gebied van cloud, data, data-engineering en AI zoekt men specialisten. Dit ziet ook Ernst van Dam, directeur van Capgemini Academy. "Onder meer voor klanten in de publieke sector verzorgen wij momenteel veel opleidingstracks rondom data en software-engineering. Ook rondom cloud computing in het algemeen zien we een grote vraag, met een nadruk op Azure."



Capgemini Academy is een dochteronderneming van Capgemini. "Als opleidingsinstituut bedienen we grote en kleine organisaties in alle sectoren, in Europa en zelfs wereldwijd”, zegt directeur Ernst van Dam. “Ook zijn wij er voor zelfstandige ondernemers en zelfs voor particulieren." Overigens bestaat Capgemini Academy al sinds 1974, toen nog onder de naam Volmac Toptraining. Inmiddels richt het opleidingsinstituut zich op drie onderdelen: training, digital learning services en learning advisory. Onder training valt onder meer de Microsoft Learning-propositie, maar ook is het mogelijk je er te bekwamen in zaken als cybersecurity, software-ontwikkeling en methodieken zoals agile, scrum en devops.

Blik vooruit

"Microsoft loopt altijd een beetje vooruit op de markt en zal komend jaar onder meer inzetten op low code- "Wij helpen IT-professionals door hen een leerpad te geven en te ondersteunen om Microsoft-certificaten te halen, waardoor je up-to-date en dus relevant blijft." oplossingen en iot", zegt Sjoukje. "Met Azure heeft het een solide cloudplatform en daarom kijkt het nu een niveau verder, vooral gericht op wat je hier allemaal mee kunt doen. In de markt is de situatie iets anders; veel bedrijven zijn bezig de transformatie te maken van on-premise-IT naar de cloud." Juist hier zijn specialisten hard bij nodig. Ernst: "Microsoft levert een hele suite aan producten die klanten ondersteunen in hun reis naar de cloud, maar ook bij zaken als data-driven decision-making en customer experience. Wij helpen IT-professionals daarin mee te gaan, door hen een leerpad te geven en te ondersteunen om Microsoft-certificaten te halen, waardoor je up-to-date en dus relevant blijft."

Ernst komt veel verschillende situaties tegen waarbij mensen en bedrijven behoefte hebben aan training en ontwikkeling. "Een voorbeeld is een bedrijf dat iedereen een devops-training met Azure wil laten doorlopen. We kunnen ook worden ingeschakeld voor een coachingsessie met een organisatie die in een digitale transformatie zit. Daarbij denken we na over wat de volgende functie en bijbehorende stap voor betrokken medewerkers kan zijn, zoals het opleiden van deze mensen tot software-engineer." Hij geeft een voorbeeld dat illustreert hoe belangrijk het is om jezelf te blijven ontwikkelen. "Ik kwam kortgeleden een collega van twintig jaar geleden tegen. Hij was destijds Windows NT-specialist en zijn uren waren niet aan te slepen; klanten stonden voor hem in de rij. Inmiddels is hij actief in cybersecurity, want hij heeft zich ontwikkeld om relevant te blijven. Dat is mooi, maar om heel eerlijk te zijn: goede IT'ers willen ook niet anders. Ze zijn altijd bezig met the next big thing en wat ze kunnen doen om zich dat eigen te maken."

In de diepte of in de breedte?

Voor de meeste certificeringen binnen het Microsoft Learning-programma is het nodig elke twee jaar te hercertificeren. Is dit goed te doen? "Dat ligt natuurlijk aan hoeveel certificaten je moet halen. Voor mijzelf gaat er veel tijd in zitten om bij te blijven", zegt Sjoukje. "En daarbij is er nog de vraag of je echt de diepte in wil met bijvoorbeeld Azure of Power BI, of dat je je in de breedte wil ontwikkelen binnen de in totaal zeven domeinen die we aanbieden." Het belangrijkste advies dat Ernst kan geven, is dat een certificering je vooral moet helpen met je persoonlijke professionele doelstellingen. "Je moet iets leren op het moment dat je de kennis eigenlijk bijna nodig hebt. Onze kracht schuilt daarbij in het gegeven dat we onze

deelnemers echt meenemen en laten begeleiden door experts uit de praktijk. Dat zijn mensen die alle problemen die je onderweg tegenkomt zelf ook al eens hebben meegemaakt."

Certificeren alléén is

nog niet alles. Certificeren alléén is namelijk nog niet alles. "Onze filosofie is 'al ben je nog zo'n super-duper Microsoft-held, het maakt je niet direct een goede IT'er", aldus Ernst. "Je moet ook mee kunnen werken binnen de methodes en technieken van een organisatie. We letten sterk op je professionele houding en persoonlijke vaardigheden. Ook als je een young professional bent, is het belangrijk dat je een prettige professional bent om mee samen te werken. Ben je al verder in je carrière, dan moet je ook in staat zijn om de leiding te nemen." Een voorbeeld van hoe theorie aan praktijk wordt gekoppeld, is een zes weken durende software-engineeringtrack. "Deelnemers leren hierin eerst programmeren aan de hand van een praktijkopdracht die zij met hun team uitvoeren. Voor de helft krijg je hierbij klassikaal les en voor de andere helft werk je in een team en zit je met je handen aan de knoppen. De opdracht voer je als agile project met je team uit en binnen die zes weken word je gechallenged op je persoonlijke vaardigheden. Je geeft dus ook een presentatie en leidt een vergadering; het komt allemaal samen. De trainer speelt hierbij de rol van opdrachtgever. Zoals in het echt gaat het in het begin heel aardig en schappelijk, maar na een paar weken stelt hij zich al anders op en komen de ongeduldige trekjes en scope creep in het project."

Actief leren

Capgemini Academy leidt al 45 jaar IT'ers op, is Microsoft Learning Partner en werkt op het gebied van IT-dienstverlening en digitale transformatie nauw samen met het bedrijf uit Redmond. Toch is dit niet de belangrijkste reden om als Microsoft-professional te kiezen om hier je training te volgen. "Het verschil is dat we je niet alleen het 'kunstje' leren, maar je ook helpen dit bij jouw opdrachtgever te doen", zegt Ernst. "We hebben met onze trainers, die zelf ook met hun voeten in de klei staan, trainingspaden samengesteld die een heel logische opbouw hebben. Daarbij hanteren we het do-learn-do-principe en word je begeleid door coaches. Je probeert iets eerst, vervolgens ga je het leren en daarna doe je het nóg eens. Deze actieve vorm van leren maakt het verschil. Het is net als met fietsen: dat leer je ook niet uit een boekje. Je moet fouten kunnen maken voordat je een expert bent."

