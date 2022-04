Zo werkt de technologie in Epsons warmtevrije inkjetprinters

Papier printen en milieubewust bezig zijn: gaan die twee eigenlijk samen? Wel als het aan Epson ligt. Het bedrijf, dat tot de top één procent van meest duurzame technologiebedrijven ter wereld behoort, streeft ernaar in 2050 CO₂-negatief te zijn en niet langer gebruik te maken van niet-hernieuwbare grondstoffen zoals olie en metalen. Sinds 2018 heeft Epson meer dan een half miljard euro geïnvesteerd in de doorontwikkeling en productie van zijn Heat-Free-inkjettechnologie, volgens het bedrijf de printtechnologie van de toekomst.

Computerrandapparatuur en duurzaamheid zijn wellicht niet direct begrippen die je aan elkaar koppelt. Het printen van documenten zul je waarschijnlijk ook niet zo snel associëren met milieuverantwoord werken. Niet voor niets is het reduceren van papiergebruik al jaren gemeengoed op veel kantoren, en ondertekenen steeds meer medewerkers hun mail met ‘Please consider the environment before printing this email’. Daarnaast heeft werken in de cloud eraan bijgedragen dat er vandaag de dag veel minder wordt geprint.

Toch is het volledig papierloze kantoor voorlopig een utopie en kunnen we printers nog niet wegdenken bij onze dagelijkse werkzaamheden, simpelweg omdat documentafdrukken voor bepaalde doelgroepen handig en soms zelfs noodzakelijk zijn. De keuze van het type printer kan echter zeer bepalend zijn voor het duurzame karakter van een bedrijf. Anders gezegd: als je toch (veel) moet printen, doe het dan zo schoon en energiebesparend mogelijk. Epson loopt hierin naar eigen zeggen voorop, met een aanbod van printers die veel warmteverlies voorkomen en dus energie besparen.

Warmtegebruik bij printtechnieken

De printerkeuze kan bijdragen aan duurzaam bedrijfsbeleid, door te letten op de verschillen tussen printtechnieken waarbij het printproces meer of minder warmte nodig heeft. Minder warmtegebruik bij het printen betekent logischerwijs een lager energiegebruik, wat er weer voor zorgt dat er minder fossiele brandstoffen worden gebruikt. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat er minder koolstofemissie in de atmosfeer plaatsvindt. Zo wil Epson zijn steentje bijdragen aan het verkleinen van de impact van printen op de opwarming van de aarde.

Wie bij het lezen van bovenstaand verhaal denkt dat de keuze voor een duurzame printer een druppel op de gloeiende In 2020 werden er wereldwijd nog altijd bijna 95 miljoen printers verkocht. plaat is, heeft het mis: in 2020 werden wereldwijd nog altijd bijna 95 miljoen printers verkocht*. Die apparaten gebruiken allemaal energie en de onderlinge verschillen zijn groot. De meest gangbare zakelijke printers van vandaag de dag zijn laser- en inkjetprinters, en in technisch opzicht wijken ze flink van elkaar af. De injektprinters van Epson maken gebruik van de eigen Heat-Free-inkjettechnologie van Epson, waarmee ze zich qua energiegebruik onderscheiden, ook van andere inkjettechnologieën. Laserprinters beslaan nog altijd ruim de helft van het marktaandeel in de zakelijke printingmarkt, en door een overstap kunnen veel bedrijven profiteren van de energie- en kostenbesparing die de inkjettechnologie van Epson biedt.

Verschillen tussen laser- en inkjetprinters

In het bedrijfsleven is laser de meest toegepaste printtechniek. Laserprinters werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren zestig en waren destijds gebaseerd op dezelfde technologie als die van fotokopieerapparaten. Eerst leest de laserprinter de elektronische gegevens waaruit de informatie of afbeelding die je wilt afdrukken bestaat, en straalt hij deze op een fotogevoelige drum. De informatie op de drum wordt vervolgens overgebracht op papier, door met behulp van statische elektriciteit kleine deeltjes tonerpoeder in het juiste patroon te plaatsen. Het tonerpoeder wordt vervolgens permanent op het papier gesmolten door de warmte en de druk van de rollen in de machine. Als een laserprinter een document produceert, ligt er dus in feite toner op het oppervlak van de afgedrukte pagina. Een laserprinter ontwikkelt bij dit proces veel warmte en heeft daardoor een hoog energiegebruik. Bovendien zijn laserprinters vrij complex; er zit veel verschillende onderdelen en techniek in. Dat maakt dat ze doorgaans groot, zwaar en onderhoudsgevoelig zijn.

Bij inkjetprinters verloopt het proces veel sneller. De printer ontvangt een printtaak, vervolgens vindt de inkt-ejectie op de juiste plek plaats en rolt het printje uit de machine. Bij conventionele inkjetprinters wordt elektriciteit gebruikt om de inkt te verwarmen voordat hij door de De technologie van Epson maakt gebruik van piëzo-kristallen die via stroomstootjes elektrische signalen naar de printer verzenden. printkop wordt uitgespoten. Dit worden thermische inkjetprinters genoemd. In tegenstelling tot thermische inkjet- en laserprinters vereist de Heat-Free Technology van Epson geen hoge temperaturen voor het inkt-ejectieproces. Deze technologie maakt gebruik van piëzo-kristallen die via stroomstootjes elektrische signalen naar de printer verzenden. Hierdoor worden qua vorm en grootte consistente, kleine druppels geproduceerd die heldere en scherpe afdrukken opleveren. Daarbij wordt druk uitgeoefend op het piëzo-element, dat achterwaarts en voorwaarts buigt bij het uitstoten van de inkt via de printkop. Dat verloopt nagenoeg warmtevrij.

De voordelen van Epson Heat-Free Technology

Er zijn tal van aanvullende voordelen. Dankzij de Epson Heat-Free Technology hoeft de printer niet op te warmen bij inschakeling of activering vanuit slaapstand. Dit betekent dat de printer onmiddellijk begint met afdrukken; dit in tegenstelling tot laserprinters, waarbij de fuser eerst moet voorverwarmen.

De printers van Epson hebben minder vervangingsonderdelen en zorgen dus ook op die manier voor geringere milieubelasting. Laserprinters consumeren meestal meer verbruiksmaterialen en vereisen in veel gevallen periodieke vervanging van de toner, de drum, de transferband en de fuser. De duurzame Epson Heat-Free-printers gebruiken naast inktcartridges of -zakken vrijwel geen verbruiksmaterialen. Er is alleen een maintenance-box die zeer incidenteel moet worden vervangen. Gebruikers houden dus nauwelijks afval over: alleen de lege cartridge of een zak. Ten slotte zorgt de warmtevrije structuur van Epson-inkjetprinters ervoor dat er minder onderdelen zijn waarbij eventueel storingen kunnen optreden, zodat er minder vaak een interventie nodig is. Dit alles is mogelijk zonder de consistent hoge printsnelheid op te offeren.

Printer wel of niet vervangen?

*IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020 shipments, published Q3 2021.