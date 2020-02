Vernieuwde prijsgrafiek in Pricewatch - Development-iteratie #174

De release van iteratie #174 is gedaan. In deze iteratie hebben we de prijsgrafiek interactief gemaakt, 'topics volgen' verder verbeterd en vooruitgang geboekt in het verbeteren van het posten van afbeeldingen.

Nieuwe prijsgrafiek

Op de productpagina in de Pricewatch staat onder het prijzenoverzicht een grafiek die de prijsontwikkeling door de tijd laat zien. Deze grafiek heeft een make-over gekregen en is interactief gemaakt.

Op zowel mobiel als desktop kun je nu beter zien welke prijs het product op een bepaald moment had. Ook kun je zelf het datumbereik aanpassen en daarmee dus inzoomen op een specifieke periode. Verder hebben we de ‘Laagste prijs sinds 5 maanden’ toegevoegd.

Nieuwe prijsgrafiek in de Pricewatch

De views die in de oude, statische grafiek nog wel werden getoond, worden nu niet meer weergegeven. Uit verschillende gebruikersonderzoeken bleek aan het weergeven van de views duidelijk minder behoefte te zijn en werd het ook niet altijd goed begrepen.

Voor het tonen van deze grafiek maken we gebruik van Echarts. Deze library is onder de Apache 2.0 licentie te gebruiken en beschikt over een goede documentatie, zij het soms in het Chinees.

Topics volgen

Regelmatig worden topics in het Forum samengevoegd in een topicreeks. Mocht je een topic volgen in een reeks en er wordt een nieuw topic geopend, dan krijg je daarvan nu een notificatie en volg je automatisch ook dat nieuwe topic in de reeks.

Update posten afbeeldingen

We zijn begonnen met het verbeteren van de foto-uploadtool en bouwen een eerste prototype. We hopen sommigen van jullie op de aanstaande Dev Summit een prototype te laten zien en meer specifieke feedback te krijgen over de uploadinteractie die we aan het maken zijn.

We hebben via het Forum allerlei featureverzoeken binnengekregen en hebben daar goed naar gekeken. Wat de verzoeken rond het bijsnijden en roteren van afbeeldingen of een overlay met annotaties betreft, hebben we ervoor gekozen om dit uit te sluiten van de huidige scope. Op dit moment kiezen we ervoor om ons te beperken tot het daadwerkelijke upload-copy-pasteproces. Wel onderdeel van de scope is het verkleinen en optimaliseren van afbeeldingen voor het uploaden.

We hebben als doel om gebruikers in staat te stellen om met de minste inspanning afbeeldingen te plaatsen en om daarbij zoveel mogelijk foutmeldingen te voorkomen (bijvoorbeeld: 'Afbeelding moet kleiner zijn dan 800 px', 'Afbeelding moet kleiner zijn dan 4 MB' of 'Afbeelding kan alleen PNG of JPEG zijn'). Dit betekent dat we de serverside-imageservice voor het resizen en optimaliseren van afbeeldingen, die we al hebben voor redactionele en V&A-afbeeldingen, ook gaan gebruiken voor het nieuwe uploadproces.

Daarnaast willen we de gebruikersinteractie en de userinterface verbeteren op zowel mobiel als desktop. We hebben bij het uploaden van afbeeldingen bij gebruikersreviews al een wat moderner uploadproces. Daaraan hebben we nu een copy-pastefunctie toegevoegd. Dit wordt de basis voor eenzelfde functie in het Forum en V&A.

Eveneens buiten de huidige scope vallen aanpassingen aan de editor. We willen die aanpakken, maar een update/upgrade daarvan is geen geringe klus. Die zetten we daarom op de roadmap voor later dit jaar.

Nieuwsbrief

Sinds 2004 is het mogelijk om je aan te melden voor de Tweakers-nieuwsbrief. Sinds die release is deze nieuwsbrief nauwelijks meer veranderd. Tijd om daar wat aan te doen. Voordat we beginnen aan vernieuwing, zijn we benieuwd naar jouw ervaring. Dus ben je aangemeld voor de nieuwsbrief? Vul hier een korte vragenlijst in en help ons met je inzichten.

Start vragenlijst