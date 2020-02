Tweakers Developers Summit uitverkocht - Schrijf je in voor de wachtlijst

De Tweakers Developers Summit van donderdag 13 februari is volledig uitverkocht. De laatste tickets gingen vanochtend over de toonbank, wat betekent dat een recordaantal bezoekers volgende week afreist naar DeFabrique in Utrecht voor een dag vol keynotes, masterclasses, workshops en gezelligheid. Voor iedereen die nu keihard baalt, gaan we erg ons best doen om extra kaarten los te weken. Wil je als eerste een seintje krijgen wanneer deze vrijkomen? Schrijf je dan in op de wachtlijst via Eventbrite.

Wachtlijst voor tickets

Aangezien de animo voor de Developers Summit dit jaar groter is dan ooit, zien we onszelf verplicht om er alles aan te doen om extra kaarten te bemachtigen. Wellicht kunnen we met de locatie nog wat afspreken of komen er kaarten terug van partners. Mocht het lukken, dan krijgt iedereen die op de wachtlijst staat bij Eventbrite, automatisch bericht. Wil je die laatste tickets niet missen? Zet jezelf dan op de wachtlijst door onderstaande button te volgen.

We geven nog één kaartje weg!

Oké, toch nog goed nieuws, want het aller-, allerlaatste kaartje hadden we al een tijdje veilig in onze digitale kluis op kantoor opgeborgen. Wil je kans maken om dit te winnen? Dan hoef je daarvoor slechts onderstaande poll in te vullen. Meedoen met de poll betekent dat je kans maakt op het laatste kaartje én dat je automatisch bericht krijgt wanneer de kaartverkoop voor de Developers Summit 2021 begint.

Kans maken op 1 Developers Summit-ticket? Poll Ja, ik wil kans maken op 1 ticket!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

