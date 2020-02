Geef je Azure-kennis een boost tijdens het Schuberg Philis meet-up-dinner

Wie als developer of engineer met Microsoft Azure en IoT heeft te maken of interesse heeft om er meer over te leren, mag het meet-up-dinner op donderdag 5 maart niet missen. Tijdens de interactieve workshop krijg je de mogelijkheid om interessante functies binnen een Azure-cloudomgeving te verkennen. Aansluitend is er een inhoudelijke keynote van Sander van der Velde, Microsoft MVP en Azure IoT Platform Architect bij Atos.

Azure in de praktijk

In de middaguren van het event staat de workshop van Schuberg Philis-engineers centraal. Deze specialisten nemen jou mee op sleeptouw en demonstreren stapsgewijs allerlei Azure-toepassingen. Je krijgt daarmee de potentie van Azure en IoT te zien. De engineers tonen onder meer wat er nodig is om een slimme lamp aan het cloudplatform van Microsoft te koppelen. Ook geeft Schuberg Philis voorbeelden van hoe zij Azure en IoT bij hun werkzaamheden inzetten. Kortom, je krijgt een mooi kijkje in de keuken. Laat je door de voorbeeldscenario's inspireren en ga ermee aan de slag. Gedurende deze workshop ga je daadwerkelijk IoT-projecten optuigen en spelen met endpoints.

Keynote

Na het uitgebreide diner is het de beurt aan Sander van der Velde. Deze gerenommeerde Azure-kenner vertelt in pakweg een uur over zijn meest bijzondere ervaringen. Er zitten nogal wat uitdagende stappen tussen een eerste concept en het daadwerkelijk implementeren van IoT-programmatuur. Aan de hand van verschillende demo’s en praktijksituaties leer je wat er allemaal nodig is om een IoT-project succesvol te maken. Tijdens de keynote passeren allerlei tips en trucs de revue over hoe je IoT in combinatie met Azure kunt toepassen.

Fun area

Naast de workshops en de keynote is er op dit event een heuse fun area ingericht. Maak kennis met opvallende projecten waar Lab271 momenteel aan werkt. Zo kun je je laten inspireren door de AWS Deepracer, slimme miniatuurfabriek en gehackte iRobot-stofzuiger. Deze projecten demonstreren onder meer de werking van connected sensoren, hardware en industriële IoT. Twee leuke wetenswaardigheidjes; 271 staat voor het huisnummer van Schuberg Philis en deze Lab-locatie is slechts enkele maanden oud. Vergeet zeker niet om hier een kijkje te nemen!

Ben jij erbij?

Wil je meer weten over Azure en IoT? Dan mag je dit event niet missen. Meld je nu aan voor het Schuberg Philis meet-up-dinner op donderdag 5 maart want er zijn maar een aantal plaatsen beschikbaar!

Wil jij bij de Schuberg Philis-meet-up-dinner aanwezig zijn? Poll Ja, ik wil bij het Schuberg Philis-meet-up-dinner aanwezig zijn!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Schuberg Philis-meet-up-dinner Datum: Donderdag 5 maart Locatie: Hoofdkantoor Schuberg Philis, Schiphol-Rijk 14.30u - 17.30 Interactieve workshop Azure en IoT 17.30u - 18.30 Meet-up-dinner 18.30u - 19.30 Keynote door Sander van der Velde, Microsoft MVP & Azure IoT Platform Architect bij Atos 19.30u - 21:00 Doorpraten aan de bar Voertaal: Engels *Vergeet niet je eigen laptop mee te nemen!

Actievoorwaarden