Maak kennis met onze nieuwe communitymanager: Moonsugar

Tweakers heeft een nieuwe communitymanager! Sinds bekend werd dat Ginz ons ging verlaten, zijn we meteen de zoektocht naar een nieuwe communitymanager gestart. Die hebben we gevonden in Moonsugar, of Saskia in het echte leven. We hebben haar een weekje undercover laten inwerken - al hadden enkele detectives onder jullie toch al iets door - en nu is het tijd om haar aan jullie voor te stellen via een interview.

Een klassieke vraag, maar hij moet natuurlijk gesteld worden: waar komt je nickname vandaan?

Ik denk dat ik een jaar of 12 was toen ik deze naam als online alias adopteerde. Ik kwam voor het eerst in aanraking met de “The Elder Scrolls”-serie en kon er geen genoeg van krijgen. “Moon Sugar” is een ingrediënt dat je tegen kan komen als je een van de games uit de serie speelt. Het is een belangrijk stofje voor de “Khajiit”, een ras dat half mens/half kat is en ik met veel plezier standaard speel. Echter is het goedje bij wet illegaal en zullen de meeste handelaren weigeren zaken met je te doen als je het in je inventory hebt zitten. Gekristalliseerd maanlicht, dat leek mij wel wat als nickname.

Hoe is jouw interesse voor technologie ontstaan?

Mijn ouders hadden in de jaren ‘90 snel door dat computers, zowel voor werk als privé, het zouden gaan maken in de wereld. Dus kregen mijn broertje en ik ieder op jonge leeftijd een pc. Consoles vonden ze te duur en onzinnig, je moest gewoon slim upgraden in plaats van steeds zo’n nieuw stuk plastic aanschaffen. Mijn vader betrok ons vaak bij het bouwen aan de “thuis-pc’s” en we hadden een lokaal netwerk met kabels door muren en vloeren.

Toen ik tien was, hield ik mijn spreekbeurt over computers. Ik had daarvoor bij een plaatselijke computerwinkel een behuizing geleend die ze gebruikten als showmodel. Het was een groot en onhandig ding met labelstickertjes op elk onderdeel, maar ik moest en zou het op school laten zien. Ik denk dat het daar allemaal begonnen is. Mijn ouders kregen veel kritiek van de buitenwereld; we zouden verslaafd en geïsoleerd raken. Gelukkig hebben ze zich daar nooit iets van aangetrokken. Het feit dat ik ruim vijftien jaar later bij Tweakers werk is dan wel ironisch.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik heb redelijk wat verschillende hobbies. Uiteraard is het inmiddels geen geheim dat ik erg betrokken ben met de gamesindustrie en een groot deel van mijn vrije tijd dus in games gaat zitten. Daarnaast ben ik ook illustrator. De rest van mijn dagen vul ik graag met reizen, larpen, fotografie en (kick)boksen.

Dit is niet je eerste baan als communitymanager, je hebt eerder met dit bijltje gehakt. Kun je daar iets meer over vertellen?

Klopt! Ik heb vier jaar bij Iceberg Interactive gewerkt, een videogame-uitgever in Haarlem. Toen ik daar in 2015 begon als productieassistent kwamen we vrij snel tot de conclusie dat ik meer kon gaan betekenen op het gebied van community en social media. Ik mocht dan ook na zes maanden de titel van communitymanager op mij nemen. Met veel passie en plezier heb ik de communitystrategie van het bedrijf (en games) tot een hoger niveau kunnen tillen. Daarnaast heb ik veel tijd besteed aan mijzelf tot een ervaren communityspecialist te ontwikkelen door een netwerk op te bouwen met andere communitymanagers en me te verdiepen in de achterliggende theorie en psychologie.

Waar komt je interesse/fascinatie voor communities vandaan?

In 2003 ontdekte ik “Command & Conquer: Renegade”, een shooter waarvan de multiplayer populair was. Vrij snel leerde ik daar nieuwe mensen kennen (via het goeie ouwe Gamespy), waaronder een jongen uit Helmond. Het balletje ging rollen en voor ik het wist zat ik in een clan met al zijn vrienden. Een paar jaar later werd er binnen mijn lokale vriendengroep ook een forum gestart omdat het ons leuk leek om de vriendschap naar de digitale wereld te halen. Ook games als “World of Warcraft” en “The Secret World” werden onderdeel van mijn dagelijkse routine. Die ervaringen zijn het begin geweest van mijn fascinatie voor communities.

Het magische gevoel dat gepaard ging bij het inloggen, waarbij ik voelde dat ik met een groep gelijkgezinden ergens onderdeel van was, is iets dat me altijd is bijgebleven. Ik gok dat velen die dit lezen en actief tweaker zijn wel begrijpen wat ik bedoel. Ervoor zorgen dat dat gevoel beschermd en behouden wordt, is voor mij de essentie van communitymanagement.

Dat communitymanagement een echt vak is, weten mensen wellicht niet. Hoe zit dat eigenlijk?

Communitymanagement is een jong vak dat nog niet zo lang wereldwijd erkend wordt en elk jaar nieuwe stappen maakt. Online communities bestaan al een tijdje, maar de echt beheerde online community is nog relatief nieuw. Als je tien jaar terug in de tijd kon reizen, zou je waarschijnlijk nauwelijks of geen officiële communitymanagers tegenkomen, afgezien van Tweakers. In het afgelopen decennium kwamen de kracht van communities naar boven en zijn ze de aandacht gaan krijgen die ze echt verdienen. Het vormen van een community vereist veel meer dan alleen mensen op dezelfde plaats verzamelen. Het is een doorlopend proces dat de juiste hoeveelheid aandacht nodig heeft om succesvol te zijn.

Je profiel op Tweakers is redelijk recent aangemaakt. Wat maakt dat je bij ons communitymanager wilde worden?

Een aantal communityleden heeft al gespot dat mijn profiel nog vrij vers is. Het is geen geheim dat ik geen ervaren tweaker ben, zoals mijn voorgangers dat wel waren. Dat hoop ik goed te maken met mijn ervaring als communitymanager met een brede achtergrond in games en gezonde dosis interesse voor technologie (en meer). Tweakers is natuurlijk een van de bekendste communities van Nederland met een doelgroep die dicht bij mij staat. Het moment dat ik de vacature zag, voelde het als de perfecte volgende stap en heb ik de kans gepakt. Deze functie voelt voor mij als een plek waar ik mijn kennis en skills kan inzetten om opnieuw ergens een wezenlijk verschil te maken. En HQ heeft mij de prachtige kans gegeven om dit te gaan doen. Nu nog die postcount omhoog...

Je loopt nu iets meer dan een week op HQ rond en hebt zelfs al een meet gehad met een groep crewleden. Wat is je eerste indruk van Tweakers?

Het is een heerlijk rebels bedrijf met een unieke identiteit. Ik kreeg op dag één een warm welkom en voel me inmiddels al helemaal thuis. Wat ik vooral tof vind is dat er veel vrijheid is om initiatief te nemen, hier maak ik veelvuldig gebruik van. Ook de crew is een groep mensen met het hart op de juiste plaats. Het feit dat zij in hun vrije tijd naar HQ afreizen om naar onze plannen te luisteren, laat zien hoeveel passie en liefde er is voor Tweakers. Dat is het mooiste wat er is voor een communitymanager.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

Ik viel tijdens mijn eerste week gelijk met mijn neus in de boter. Van een introductie bij DPG Media tot een late avond bij de Tweakers Awards en als kers op de taart afgelopen zaterdag een meet met de crew. Je kunt wel stellen dat ik lekker in het diepe ben gegooid! Op HQ ben ik momenteel voornamelijk bezig met het interviewen van belangrijke collega’s op de verschillende afdelingen binnen Tweakers. Vaak gaan mensen ervan uit dat communitymanagement alleen over de community gaat, maar de community binnen het bedrijf is net zo belangrijk. Zodra ik weet wat de mensen op HQ motiveert, kan ik beide kanten beter ondersteunen en blijft de boel in harmonie.

Hoe kunnen mensen je bereiken?

Natuurlijk via DM, maar ook mail, de Tweakers-Discord of Twitter.