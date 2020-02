Tweakers Awards 19/20

Het is begin februari, dat betekent bij Tweakers twee dingen: we zijn druk met de voorbereidingen van de Dev Summit en de Tweakers Awards worden uitgereikt. Dat laatste gebeurde dit jaar op donderdag 6 februari tijdens een feestelijke avond in het KIT. Het thema was kunstmatige intelligentie, een term die we gedurende 2019 enorm veel in het nieuws hebben gezien en die misschien wel wat losjes gebruikt wordt hier en daar. Presentator Andrew Moskos, comedian en medeoprichter van Comedy Club Boom Chicago, zorgde voor een grappige en gezellige show waarin ook duidelijk werd dat die kunstmatige intelligentie soms nog ver te zoeken is.

Er waren dit jaar dertig productcategorieën waarin gestemd kon worden. Daarbij gaven we een voorzetje op basis van de populairste producten in de Pricewatch, waarna de community die lijsten verder kon uitbreiden. De redactie deed tot slot een laatste check. Producten moesten na 1 januari 2018 uitgekomen zijn.

Naast die productcategorieën, hadden we dit jaar maar liefst drie categorieën rondom de community. Jarenlang hebben we de prijs voor beste user-reviewer uitgereikt, maar dit jaar wilden we het wat breder trekken; er zijn immers veel meer manieren om als communitylid een waardevolle bijdrage te leveren. Zodoende werden er tijdens de show awards uitgereikt voor de gebruiker met de meeste Beste Antwoord-posts in het Forum, de gebruiker met de hoogste gemiddelde redactiescore op de frontpage en de gebruiker die de redactie van de meeste nuttige nieuwstips voorzag.

Benieuwd wie dat waren en welke producten allemaal gewonnen hebben? Op de volgende pagina's hebben we dat voor je op een rij gezet.