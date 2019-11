Tweakers is op zoek naar een communitymanager

In de afgelopen twee jaar was Guido, beter bekend als Ginz, het gezicht van de Tweakers-community. Het waren twee bewogen en drukke jaren, waarin het belang van de community sterker dan ooit naar voren kwam. In december nemen we afscheid van Ginz en we zijn dan ook per direct op zoek naar een opvolger. Voor vragen, bedankjes en feedback kun je terecht in de Ginz-afscheidtopic op het Forum.

De community’s van Tweakers en Hardware Info bestaan uit gepassioneerde, kritische en betrokken gebruikers die doorlopend waardevolle bijdragen leveren aan onze platforms. Die community’s moeten worden vertegenwoordigd, ondersteund en uitgebouwd, en daarvoor zijn we op zoek naar een communitymanager.

Wat doe je als communitymanager?

Als communitymanager ben je de centrale persoon die de community’s en vrijwilligers van Tweakers en Hardware Info vertegenwoordigt en samenwerkt met alle verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Jij zorgt ervoor dat iedereen haarscherp op het netvlies heeft wat er binnen de community’s speelt, en dat de community’s en vrijwilligers op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en beslissingen binnen het bedrijf die effect hebben op de community’s en de platforms. Je bent daarom een echte verbinder: iemand met een positieve instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden, die ervoor zorgt dat vrijwilligers, community’s en HQ zij aan zij kunnen werken aan het verbeteren van de platforms.

Je bent onderdeel van een ambitieus team, waarin je het voortouw neemt om de community’s met nieuwe initiatieven te versterken en te laten groeien. Je hebt een duidelijke visie op de rol die de community’s binnen de platforms hebben en kunnen hebben, en ontplooit initiatieven om het succes verder uit te bouwen. Daarbij waarborg je zowel de betrokkenheid van de vrijwilligers als die van het bedrijf.

Jij

bent het eerste aanspreekpunt voor de community’s en waarborgt dat feedback en vragen bij de juiste mensen terechtkomen;

stuurt de vrijwilligers aan, zorgt dat zij betrokken worden en blijven bij relevante ontwikkelingen en vraagstukken, en waarborgt dat zij zich gewaardeerd voelen;

ontwikkelt een communitystrategie, vertaalt deze in concrete en meetbare plannen, en waarborgt de implementatie;

stimuleert communicatie tussen de verschillende afdelingen op het HQ met de vrijwilligers en community’s;

bent op evenementen gastheer of -vrouw en aanspreekpunt voor de community’s;

verzorgt up-to-date rapportage, communicatie en voorstellen naar aanleiding van feedback, problemen of uitdagingen;

deelt ervaringen en kennis met en van andere communitymanagers over best practices, standaarden en innovaties;

bent flexibel in het indelen van je werktijd, want een community is niet enkel tussen 09.00 en 17.00 uur actief.

Eigenschappen

uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift;

fantasierijk denker met de mogelijkheid nieuwe ideeën te presenteren en draagvlak te creëren bij een brede groep;

teamplayer, contactvaardig en sterk in het bouwen en onderhouden van relaties;

sterk in het in goede banen leiden van de verwachtingen en belangen van alle betrokkenen en belanghebbenden bij projecten en besluiten;

affiniteit met de doelgroep van Tweakers en Hardware Info;

affiniteit met en kennis van technologie;

3+ jaar ervaring in een online community, of in de sectoren social media, journalistiek, online marketing of iets aanverwants;

hbo- of universitair werk- en denkniveau.

Wij bieden

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, een 36-urige werkweek, in overleg flexibele werktijden en een gezellige, ongedwongen sfeer, is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere door middel van trainingen en opleidingen. Je komt te werken in een platte organisatie, waarin de lijntjes kort zijn. Ook zijn er verschillende mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen. Denk bijvoorbeeld aan het kopen en verkopen van vakantiedagen, het fiscaal vriendelijk verrekenen van je sportabonnement of de aanschaf van een fiets.

Interesse?

Denk jij dat je de persoon bent die wij zoeken? Stuur dan je cv en een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij de geschikte persoon bent voor deze functie naar vacature@dpgtechnology.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Groeneweg, via jeroen@tweakers.net