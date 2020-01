Notificaties bij aanpassen accountgegevens & meer - Development-iteratie #172

In deze iteratie en tijdens de feestweken hebben de developers veel losse eindjes aan elkaar geknoopt. Zo sturen we nu notificaties als je het wachtwoord of e-mailadres van je account verandert, verwijderen we inactieve prijsalerts en hebben we diverse bugfixes doorgevoerd.

Notificaties bij aanpassen accountgegevens

Bij het wijzigen van je wachtwoord en e-mailadres sturen we nu een e-mail waarin staat dat er een wijziging is aangebracht. Bij het wijzigen van je wachtwoord wordt de notificatie verstuurd naar het huidige e-mailadres. Als je je e-mailadres wijzigt komt de notificatie binnen bij het oude e-mailadres.

Helaas zijn er Tweakers-accounts waarvan de inloggegevens ook elders worden gebruikt en inmiddels via hacks zijn uitgelekt. Daar wordt soms door kwaadwillenden gebruik van gemaakt. Met deze wijziging hopen we dergelijke accounts sneller op te merken zodat oneigenlijke toegang kan worden bestreden.

De aanleiding van deze wijziging is een reeks meldingen over gebruikers die zijn opgelicht via Vraag & Aanbod. Oplichting komt op V&A vaker voor, maar deze incidenten hadden gemeen dat de oplichter gebruik had gemaakt van een gekaapt Tweakers-account. In dit artikel kun je meer lezen over deze hacks en hoe je ze kunt voorkomen.

Inactieve prijsalerts verwijderen

Sinds de introductie van de prijsalerts voor bezoekers zonder account zijn er veel prijsalerts aangemaakt. Sommige prijsalerts worden niet geactiveerd. Deze inactieve prijsalerts worden nu na één maand automatisch verwijderd uit de database.

Als je een prijsalert aanmaakt via je e-mailadres krijg je een zogeheten light account. Dit type account bevestig je door de prijsalert te activeren. Als het light account na 7 dagen nog niet is geactiveerd, wordt hij, inclusief prijsalert, verwijderd uit de database.

Bugfixes en meer