Integratie van Tweakers Elect in Tweakers - Development-iteratie #170

We hebben iteratie #170 opgeleverd. In deze iteratie hebben we Tweakers Elect volledig geïntegreerd binnen Tweakers. Verder hebben we de custom-css-snippets mobielvriendelijk gemaakt en een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de prijsalerts.

Tweakers Elect in Tweakers

Al enige tijd hebben we Tweakers Elect, een platform waar jij als it-professional volledig anoniem jouw wensen en eisen aan kunt geven zodat werkgevers vervolgens bij jou kunnen solliciteren. De laatste maanden hebben we hard gewerkt om Elect in Tweakers te integreren, voor zowel gebruikers als werkgevers. De functionaliteit voor gebruikers is al sinds een aantal weken beschikbaar op Tweakers, maar vanaf vandaag is ook de werkgevers-omgeving overgezet naar Tweakers.

Wat verandert er allemaal?

Elke Tweaker die interesse heeft om volledig anoniem benaderd te worden voor een nieuwe it-baan, kan vanaf nu aangeven wat zijn of haar skills, wensen en eisen voor de ideale baan zijn. Je krijgt alleen contactverzoeken van potentiële werkgevers die voldoen aan al jouw eisen, zo krijg je alleen aanbiedingen die interessant zijn voor jou.

De werkgevers kunnen in de nieuwe omgeving op zoek naar interessante kandidaten voor hun openstaande vacature. Alle kandidaten zijn volledig anoniem en worden puur beoordeeld op hun skills, werkervaring en opleidingen.

Met de nieuwe functionaliteit heb je nu dus twee manieren om aan een (nieuwe) baan te komen via Tweakers Carrière: zelf zoeken in ons overzicht aan vacatures, of wachten tot er een aanbod gedaan wordt op basis van je vaardigheden en voorkeuren in je profiel.

Heb jij een Tweakers Elect account?

Om jouw gegevens in Tweakers Elect niet te verliezen, moet je deze migreren naar je Tweakers-account. Alle Tweakers Elect-gebruikers krijgen van ons een e-mail met instructies hoe zij dit kunnen doen. Het is ook mogelijk om jezelf alvast te migreren, al heb je de e-mail nog niet ontvangen. Onder alle gebruikers die zich migreren voor 31 januari 2020 verloten we een superlichte Acer Swift 5-laptop.

Meer informatie

Prijsalerts

Na de vorige release waarin we het mogelijk maakten prijsalerts in te stellen voor gebruikers zonder account, hebben we nog enkele puntjes op de i gezet.

Vanaf de activatielink in de e-mail gaan bezoekers nu direct terug naar de productpagina waarvoor ze de prijsalert instelden

Wanneer een prijsalert voor een bezoeker zonder account nog niet is geactiveerd, is dit nu zichtbaar op de productpagina

Op de productpagina tonen we aan bezoekers zonder account eenmalig een 'wist je dat' waarin we ze wijzen op de mogelijkheid om prijsalerts in te stellen zonder dat een account nodig is

Custom-css-snippets op mobiel

We hebben de weergave van de pagina's voor de custom-css-snippets responsive gemaakt zodat ze nu ook op mobiel goed leesbaar zijn.

Tweakers zoekt developers

Tweakers is op zoek naar naar gedreven ervaren php-rogrammeurs die daar ook graag in (blijven) doorgroeien. Ben jij onze nieuwe collega?