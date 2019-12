Airbnb, Tensorflow 2.0 en machinelearning op programma Developers Summit

Het programma van de Developers Summit is zo goed als rond. Vandaag kondigen we nieuwe sprekers aan op het gebied van kunstmatige intelligentie, devops en webdevelopment. Dit keer mogen we maar liefst drie vrouwelijke en één mannelijke spreker aankondigen. Daarnaast hebben we nog nieuws over de kaartverkoop. De earlybirdtickets zijn inmiddels uitverkocht, maar de traditionele 3-voor-2 aanbieding is van start gegaan!

Natalie Pistunovich en de infrastructuur voor TensorFlow 2.0

De eerste spreker die we vandaag aankondigen, is Natalie Pistunovich, en daar zijn we erg blij mee. Pistunovich is Google Developer-expert voor Go en een internationaal ervaren spreekster die over de hele wereld in diverse developer communities actief is geweest. Op de Tweakers Developers Summit zoomt ze in op de infrastructuur van machine-learningapplicaties, en ze maakt daarbij gebruik van TensorFlow 2.0, de nieuwste versie van het end-to-end opensourceplatform voor machinelearning.

Joanna Krajewska keert terug met talk over content-based thumbnail selectie

Het komt je vast bekend voor. Je opent Netflix of YouTube en vraagt je af waar te beginnen. De zichtbare thumbnails spelen een grote rol in het bepalen van je keuze, en kijkers de juiste thumbnails voorschotelen is van groot belang. Netflix en YouTube beschikken over een scala aan technische middelen om de beste thumbnails te selecteren, maar dat is anders bij kleinere tv-aanbieders. Hoe presenteren zij hun gebruikers dan toch de juiste thumbnails? Joanna Krajewska en haar collega Bram Zijlstra vertellen hier alles over, aan de hand van een technologie die Mediadistillery heeft ontwikkeld en waarbij gebruikersdata niet langer nodig zijn. Klein tipje van de sluier: slim gebruikmaken van kunstmatige intelligentie kan weleens een belangrijke rol spelen.

Selina Liu deelt lessen Airbnb over transformatie naar Service-Oriented Architecture

In de track over webdevelopment hebben we Selina Liu als spreker toegevoegd. Liu werkt bijna twee jaar bij Airbnb in San Francisco en is nauw betrokken bij de transformatie van de architectuur van de website van een monolith Ruby-app naar een beter schaalbare service-oriented architectuur. Inmiddels is Airbnb twee jaar bezig met deze transformatie. Er zijn dus meer dan voldoende lessen opgedaan om bezoekers een waardevol kijkje te geven achter de schermen van deze software-gigant. Staat jouw bedrijf zelf voor een soortgelijke transformatie? Dan is deze masterclass er één die je niet wilt missen.

3-voor-2 ticketaanbieding van start

De earlybirdtickets zijn helaas uitverkocht, maar dat betekent dat onze reguliere tickets nu verkrijgbaar zijn en dat onze traditionele 3-voor-2 ticketactie van start is gegaan. Verzamel je vrienden, collega's of mede-tweakers en profiteer alsnog van een mooie aanbieding. Tickets in de 3-voor-2 aanbieding kosten per stuk 199,33 euro, slechts 10 euro meer dan in de earlybird. Daarvoor krijg je op donderdag 13 februari een volledig verzorgde dag vol inspiratie en kennis in DeFabrique in Utrecht.