Testers gezocht voor GilletteLabs Heated Razor: het eerste verwarmde scheermes

GilletteLabs, de nieuwe divisie van Gillette gericht op het hogere segment, brengt op 16 december de GilletteLabs Heated Razor uit in Nederland. Het Amerikaanse merk geeft acht leden van de Tweakers-community de kans om dit verwarmde scheermes te testen nog voordat het in Nederland in de winkels ligt. GilletteLabs ontwierp de Heated Razor met als doel een dagelijkse wellness-beleving te creëren.

Speerpunt van de GilletteLabs Heated Razor is de verwarmingsstrook van roestvrij staal. Via één druk op de knop wordt hierbij keuze gemaakt tussen een warmteniveau van 43 of 50 graden Celsius. Vier sensoren zorgen voor een constante temperatuur en voorkomen oververhitting. GilletteLabs vergelijkt zijn verwarmingstechnologie met de scheermethode van barbiers, die voor de voorbereiding van de huid al eeuwenlang verwarmde (hand)doeken gebruiken. GilletteLabs claimt dat de warmte zorgt voor een schoon gezicht en zachtere haren, waarbij ook ingegroeide haartjes vrijkomen. Dit levert naar verluidt een gladder en nauwkeuriger scheerresultaat zonder huidirritaties op. Volgens de scheermessenfabrikant geeft een verwarmd mesje daarnaast een rustgevende scheerervaring. Benieuwd of GilletteLabs deze belofte waarmaakt? Geef je dan op als reviewer!

Draadloos opladen

De GilletteLabs Heated Razor beschikt over een vervangbaar blok met vijf mesjes, waarbij een flexibele kop dankzij de FlexDisc-technologie de vormen van het gezicht volgt. Verder heeft het scheermes een aluminium handvat en is de behuizing volledig waterdicht. Voor het opladen van de geïntegreerde lithium-ion-accu levert GilletteLabs een draadloze oplader en magnetisch dockingstation mee. Na een oplaadbeurt gaat het verwarmde scheermes naar schatting zes scheerbeurten mee. De adviesprijs van de GilletteLabs Heated Razor Starter kit bedraagt € 199,99. Daarnaast is voor € 49,99 een set met acht mesjes verkrijgbaar.

Wil je verwarmd scheren?

De GilletteLabs Heated Razor is over de grens al een beproefd concept. Zo bracht Gillette het verzorgingsproduct eerder dit jaar in de Verenigde Staten op de markt, waarbij het verschillende prijzen in de wacht sleepte. Zo vlak voor de feestdagen is Nederland als afzetmarkt aan de beurt. Gillette biedt acht Tweakers Community-leden de gelegenheid om de GilletteLabs Heated Razor als eerste te reviewen. Als dank voor het schrijven van de review mogen alle testers het product houden. Meld je via onderstaande poll aan om kans te maken. In totaal worden acht tweakers geselecteerd voor het testpanel.

