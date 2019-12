Tweakers aan het werk: ‘Ik kan aanraden om een jaar in het buitenland te werken’

Hein werkt sinds november 2018 als mechatronic system engineer bij Demcon. Daarvoor werkte hij een jaar als manufacturing engineer in de Engelse Rolls-Royce fabriek voor vliegtuigmotoren. Hij vertelt over zijn tijd in het buitenland, de verschillen tussen Nederland en Engeland, en wat hij belangrijk vindt in zijn werk.

Wat doe je precies voor werk?

‘Bij Demcon maken we allerlei mechatronische toepassingen. Bijna altijd zit daar een meetstuk in: een camera, afstandszender of sensor, en allerlei bewegende onderdelen. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met het verzamelen van de specificaties voor een nauwkeurige sensor. Ook programmeer ik regelmatig in Python.’

‘Deze mechatronica passen we vooral toe in diverse hightechprojecten. Denk bijvoorbeeld aan machines voor ASML, of aan medische projecten, zoals beademingsapparatuur op de intensive care in een ziekenhuis.’

Je hebt een jaar in Engeland gewerkt. Wat deed je daar precies?

‘Ik werkte als manufacturing engineer in de Rolls-Royce fabriek aan vliegtuigmotoren. Daar heb ik destijds een interne inspectie voor turbinebladen opgezet. Voorheen vond de controle of alles aan de vereiste specificaties voldoet extern plaats. Nu kon ik het intern opzetten en daar ook mensen voor opleiden.’

Profiel Naam: Hein Verputten

Leeftijd: 31

Woonplaats: Best

Opleiding: Master Chemical Engineering

Werkervaring: 6 jaar

Werkgever/branche: Demcon, high-tech

Functie: Mechatronic System Engineer

Werklocatie: Regio Eindhoven

Uren per week: 36

Reistijd: 5 minuten

Waarom Engeland?

‘Mijn vriendin had werk in de buurt van Bristol. Ze had al eerder in het buitenland gewerkt, maar toen bleef ik in Nederland. Dat was natuurlijk geen ideale situatie, dus dit keer besloot ik mee te gaan, op voorwaarde dat ik er een baan zou vinden. Het voordeel is dat het een land is waar je als engineer goed aan de slag kunt. De taal beheers je al.'

‘Achteraf besef ik dat ik wel geluk heb gehad, want als je solliciteert terwijl er nog een Nederlands adres boven de brief staat, maak je weinig kans. Toevallig werkte een oud-klasgenoot van mij ook voor Rolls-Royce, dus zo had ik een kruiwagen naar binnen.’

Was het een moeilijke keuze?

‘Over zo’n stap denk je altijd goed na. Je weet wat je hebt in Nederland, en je weet niet waar je precies in terechtkomt. Het voordeel was dat het ging om een overstap op basis van externe factoren: de keuze om naar Engeland te gaan was al gemaakt. Ik ben niet weggegaan omdat ik het niet naar m’n zin had, dat zeker niet.’

Hoe reageerde je werkgever?

‘Er was begrip voor, er was zelfs nog een back-upplan. Als ik in Engeland geen werk kon vinden, zou ik in Nederland blijven werken, maar wel een week per maand naar Engeland gaan om daar vanuit huis te werken. Maar ook dat zou geen ideale situatie zijn, dus ik ben blij dat het alsnog goed is gekomen.’

Stond van tevoren vast hoe lang jullie zouden blijven?

‘Het plan was om in ieder geval een jaar daar te wonen en te werken, en daarna zouden we wel zien. Op zich had ik het wel naar mijn zin, maar het expat-contract van mijn vriendin zou veranderen, en op een aantal punten heeft wonen in Nederland zo z’n voordelen. Dus we zijn teruggegaan. Het was een superleuk avontuur, maar het is ook fijn om weer terug te zijn.’

Hoe verschilt werken in Nederland met de situatie in Engeland?

‘In Engeland is het veel hiërarchischer. In Nederland kun je toch wel veel zeggen tegen je baas, hier ben je meer een gelijke. In Nederland zijn we sowieso een stuk opener in zeggen wat we willen of wat onze beweegredenen zijn.’

‘De gelijkheid in Nederland is ook groter. Ik werkte in een fabriek, en daar merkte je verschil tussen fabrieksmedewerkers en ‘andere’ medewerkers. Dat zit natuurlijk in het type werk, maar de hele klassenstructuur in Engeland is wat stugger. Als je opgroeit in een bepaalde klasse, is de verwachting dat je daarin blijft. Dat is bijna een soort ongeschreven regel. Ik kon als buitenstaander makkelijker tussen de ongeschreven regels doorfietsen. Je merkt dat de mobiliteit tussen klassen in Nederland iets groter is.’

Zijn er nog opvallende verschillen op salarisgebied?

‘Bruto krijg je iets minder in Engeland, maar dat komt ook omdat je minder belasting hoeft te betalen. Netto is het uiteindelijk ongeveer gelijk. Maar ik vind het niet erg om meer belasting te betalen. Er wordt altijd veel gezeurd in Nederland als de trein weer eens twee minuten vertraagd is, maar al met al is het hier gewoon goed geregeld.’

‘Een voorbeeld is het het zorgstelsel, dat is hier gewoon beter. Ik heb het er weleens met mijn vriendin over gehad, dat we hoopten dat er niks geks zou gebeuren. En dat we snel naar Nederland zouden gaan als er zich toch een medisch probleem zou voordoen.'

‘Ik waardeer Nederland nu meer na dit jaar Engeland. Ergens anders wonen: ik kan het iedereen aanraden. Maar ga er wel met een open blik heen. Je moet ervoor openstaan om nieuwe dingen te ervaren.’

De favorieten van Hein Favoriete apps: Firefox, NOS, Notes, Home-assistant

Favoriete websites: De Correspondent, Tweakers

Favoriete gear: Horloge, notitieboek

Favoriete film: Inside Out, The Dark Knight

Favoriete muziek: Editors, Elbow, Ludovico Einaudi

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw baan? En hoe precies?

‘Nee, ik zit nu gewoon in een salarisschaal. Er is verder ook weinig tot geen bonus. Maar dat vind ik juist prettig. Je krijgt daardoor minder haantjesgedrag. Er is geen concurrentie onderling met collega’s, je doet alles juist samen.’

‘Ik werk nu bijvoorbeeld aan een project met vijf anderen, en hiervoor zat ik met dertig man in een team. Het heeft allebei z’n charmes. In een groter team kun je zelf meer de diepte in, dan heb je meer een eigen specialisme waarvoor je verantwoordelijk bent.’

‘Nu, in een kleiner team, heb ik eigenlijk overal een vinger in de pap; ik heb meer overzicht en meer contact met klanten. Die afwisseling tussen grote en kleine teams vind ik fijn.’

Wat vind je belangrijk in je werk? Salaris, werkplezier of balans?

‘Werkplezier en werksfeer zijn voor mij wel het belangrijkst. Als er maar een stuk techniek in zit, dan kan ik me er altijd wel in vastbijten. En het salaris moet gewoon goed zijn. Voor 100 euro meer per maand zou ik niet overstappen naar de concurrent. Ik heb het supergoed naar mijn zin nu, dus ik zit in een soort luxepositie. Meer salaris betekent ook niet altijd meer levensvreugd.’

Zou je ander werk zoeken als de balans scheef is?

‘Toen ik weer in Nederland aan het solliciteren was, heb ik niet gekozen voor het werk met het hoogste salaris. Het was een keuze tussen Demcon en een groter bedrijf. Maar daar zag ik mezelf niet tien of vijftien jaar werken. Ik werk liever bij een iets kleiner bedrijf waar je meer afwisseling hebt qua projecten, en waar je makkelijker kan switchen tussen teams of rollen. Bij een groter bedrijf ben je heel gespecialiseerd bezig. Ik zou geen expert op postzegelniveau willen worden. Dat lijkt me qua werk minder uitdagend.’