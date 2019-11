Tweakers aan het werk - ‘Baangarantie was voor mij belangrijk’

Sophie (25) volgde een master Film- en Televisiewetenschappen, maar besloot al snel zich te laten omscholen. Inmiddels werkt ze bijna anderhalf jaar in de ict. Ze vertelt over haar overstap en hoe werken in de ict haar bevalt.

Wat doe je precies?

"Ik werk nu bijna een jaar voor een ict-detacheerder, als Mendix-consultant bij een onderwijsinstelling. Daar werk ik in een agile team om een applicatie te ontwikkelen en mee te denken over de processen die komen kijken bij digitalisering in het onderwijs."

Maar je hebt een compleet andere studie gevolgd. Hoe is dat allemaal gelopen?

"Tegen het einde van m’n master begon ik te twijfelen of die mediawereld wel iets voor me was. Ik had het gevoel dat ik me naar binnen moest ellebogen ten opzichte van andere mensen. Ik heb geen probleem met hard werken, maar mezelf profileren ten koste van anderen past niet bij me. Ik dus om me heen gaan kijken en kwam daarbij een omscholingstraject naar de ict tegen."

Profiel Naam: Sophie

Leeftijd: 25

Woonplaats: Den Haag

Opleiding: Master Film- en Televisiewetenschap, omscholingstraject Make IT Work - Business Analytics Werkervaring: 1 jaar

Werkgever/branche: IT-detachering

Functie: Mendix-consultant

Werklocatie: Breda

Uren per week: 40 uur

Reistijd: 1 uur

Waarom heb je gekozen voor omscholing naar de ict?

"Dit is echt een dooddoener, maar ict heb ik altijd interessant gevonden. Tijdens m’n studie heb ik ook een vak over nieuwe media gevolgd. Toen heb ik ook overwogen om naar de master New Media & Digital Culture over te stappen. Verder heb ik er eigenlijk nooit iets mee gedaan. Ik was bang dat het heel moeilijk zou zijn en ik het helemaal niet zou kunnen.

Toen kwam ik het omscholingstraject Make IT Work tegen, en dat klonk eigenlijk heel goed. In principe volg je een hbo-studie van 4 jaar in 9 maanden. Je bent fulltime bezig, maar er is wel een baangarantie aan verbonden. Het was voor mij belangrijk om die zekerheid te hebben."

Baangarantie, hoe werkt dat precies?

"Voordat je aan het omscholingstraject mee mag doen, moet je eerst een assessment doen. Als je daarin slaagt, mag je naar de bedrijvenmarkt komen en ga je in gesprek met bedrijven waar je voor zou willen werken. In een kort gesprekje profileer je jezelf en laat je je cv achter. Het doel was om een intentieverklaring te krijgen. Het bedrijf spreekt dan het vertrouwen in jou uit en betaalt het merendeel van de opleidingskosten. Die intentieverklaring wordt na het afronden van de omscholing omgezet in een arbeidscontract. Voor een werkgever is het een investering in een nieuwe werknemer."

En hoe beviel de ict je?

"Ik vond het meteen heel leuk. Het is een omscholing op hbo-niveau, en ik merkte dat het praktische veel beter bij me past dan het theoretische van de universiteit. Het was wel weer wennen. Tijdens m’n studie had ik maximaal 12 contacturen per week, nu moest ik weer 4,5 dagen naar school en daarnaast ook nog opdrachten maken en leren."

Heb je nog getwijfeld of het wel de juiste keuze was?

"Ik volgde de richting Business Analytics. Het technische gedeelte daarvan lag me goed, maar de businesskant, zoals het uitvragen van requirements, iets minder. En toen ik eenmaal omgeschoold was, kwam ik terecht op een servicedesk bij een gemeente. Dat sloot helaas niet aan bij mijn omscholing. In de communicatie met mijn werkgever was dat niet helemaal goed gegaan. Die heeft een soort eigen traineeship en daar begint iedereen gewoon op de servicedesk.

De servicedesk was leerzaam, maar ik werd er niet gelukkig van. Ik denk dat niemand het fijn vindt om als een stuk stront behandeld te worden, want zo voelde het af en toe. De telefoon opnemen is ook niet echt een hobby van me. Soms was er wel iets uitdagends om zelf op te lossen, maar als eerstelijns ben je meer een soort doorgeefluik. Ik wil wel graag uitdaging in mijn werk, maar hier was het vooral de uitdaging om geduldig en aardig te blijven. Gelukkig had ik gezellige collega’s, dat maakte de servicedesk nog dragelijk."

Hoe ben je ‘ontsnapt’ bij de servicedesk?

"Intern heb ik een aantal keer aangegeven dat ik echt niet op m’n plek zat, en uiteindelijk kon ik intern aan de slag met een nieuw op te zetten Mendix-project. Het was een testcase voor de detacheerder om dit uiteindelijk ook als dienst aan te kunnen bieden. Daar heb ik veel van geleerd. Persoonlijk vond ik het lastig om achter dingen aan te bellen of ze na te vragen. Dat heb ik toen wel geleerd, en daarbij bleek vooral dat er een stuk ervaring en zelfvertrouwen ontbrak. Inhoudelijk sloot het veel beter aan bij de omscholing die ik heb gevolgd, dus uiteindelijk ben ik toch goed terechtgekomen!"

In hoeverre speelde geld een rol bij je carrièreswitch?

"Wat vooral belangrijk was voor mij, is dat ik wil verdienen wat ik waard ben. Ik heb toch een masterdiploma, dus daar wil ik ook naar betaald krijgen. Tegelijkertijd realiseerde ik me ook dat ik een volledig nieuwe weg was ingeslagen en mijn masterdiploma daar niet op aansluit.

Inmiddels ben ik tevreden dat ik rond kan komen en door kan groeien. Ik krijg geen topsalaris, maar als ik verder kijk dan wat er op mijn rekening wordt gestort, ben ik supertevreden. Ik heb leuke collega’s, er is een fijne sfeer, er is veel ruimte om certificaten te halen, en omdat ik een uur reistijd heb, kan ik lekker rondrijden in een leaseauto. Ergens anders kan ik misschien meer salaris krijgen, maar ik weet niet of dat op zou wegen tegen mijn huidige werkomgeving."

Wat zijn je ambities verder?

"Ik ben nu gedetacheerd bij een onderwijsinstelling. Dat is heel leuk en leerzaam, maar wij zijn de enige binnen de organisatie die agile werken. En het is lastig om als team agile te werken als het bedrijf niet agile werkt. Als je snel iets wilt regelen, is het antwoord vaak ‘dat komt later wel’. Je krijgt gewoon minder gedaan. Dus het lijkt me als volgende stap een goede uitdaging om bij een meer commercieel bedrijf te werken, waar er iets meer druk van bovenaf is om dingen snel gedaan te krijgen."

De favorieten van Sophie Favoriete apps: Reddit, Telegram, Instagram, Snapchat Favoriete websites: Reddit, Udemy, YouTube

Favoriete gear: OnePlus 6, Fitbit Charge 2, Nintendo Switch en 3DSXL

Favoriete film: Harry Potter, Lord of the Rings

Favoriete muziek: Frank Turner, Mumford and Sons, Bear's Den, Halestorm

Hoe blijf je up-to-date met de laatste trends en ontwikkelingen in jouw vakgebied?

"Ik ga regelmatig naar MeetUps die vanuit Mendix worden georganiseerd. Verder volg ik in mijn vrije tijd ook cursussen op Udemy, voor mijn eigen ontwikkeling. Ik denk wel dat het meer it-eigen is om nog veel zelfstudie te doen en veel te oefenen op hobbygebied. Zeker als je jezelf wilt blijven uitdagen en ontwikkelen, dan hoort dat erbij."

Wat zou je mensen aanraden die nu in de schoolbanken zitten of die ook een omscholing naar de ict overwegen?

"Probeer een concreet beeld te schetsen van wat je precies met it wilt doen. Wil je de ontwikkelkant op, of juist de beheerkant? Ik wist dat nog niet, en dat had achteraf wel meer sturing kunnen geven. Kijk rond in je omgeving en netwerk, vraag eens of je met iemand kunt sparren of een dagje mee mag kijken. Verder zijn er meerdere omscholingstrajecten. Ze hebben allemaal een open dag of informatieavond. Als je het echt wilt, ga dan actief op zoek en durf die stap te zetten!"