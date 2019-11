Tweakers aan het werk – ‘Ik had het idee dat ik hier veel meer kon leren’

Tigo (19) werkt nu iets langer dan een jaar als system engineer bij DesktopToWork. Tijdens zijn mbo-opleiding liep hij stage bij het bedrijf en kreeg hij al een baan aangeboden. Hij vertelt over zijn keuze om de schoolbanken te verlaten en hoe het werk hem bevalt.

Wat doe je nu precies?

‘Wij bieden online werkplekken aan, maar voordat een klant kan migreren naar een werkplek moet eerst zijn ict-omgeving worden geïnventariseerd: applicaties, computers, randapparatuur, netwerk, wat is er en wat moet er over? Sinds januari maak ik samen met een collega die inventarisatie. Ik zit gemiddeld één à twee dagen per week bij klanten op locatie.'

‘Nadat de inventarisatie is afgerond, wordt hij geaccordeerd door de klant en kunnen we de applicaties installeren in de nieuwe online werkplek. Daarbij komen regelmatig nog wat problemen naar boven die we moeten oplossen. Uiteindelijk neemt de klant de nieuwe omgeving in gebruik, en dan ben ik op locatie om te helpen bij de live-gang.’

Wat is je studieachtergrond? Hoe ben je hier terechtgekomen?

‘Na de havo ben ik hbo elektrotechniek gaan doen in Utrecht. Maar dat beviel niet echt: ik vond het te veel rapporteren en te weinig praktijk, dus ik ben er na een half jaar mee gestopt. In het volgende schooljaar ben ik begonnen met mbo netwerkbeheer. Na overleg kon ik het eerste jaar van die opleiding overslaan. Ik had een havo-diploma en al hobbymatige ervaring, daarom zou dat jaar volgens mijn teamleider te makkelijk zijn. Ik stroomde dus in het tweede jaar in. Dat jaar begint met zes maanden stage, en die heb ik bij DesktopToWork gelopen.’

Hobby-ervaring? Leg eens uit?

Profiel Naam: Tigo

Leeftijd: 19

Woonplaats: Alphen a/d Rijn

Opleiding: Havo

Werkervaring: Bijna 1,5 jaar

Werkgever/branche: DesktopToWork, ict

Functie: System engineer

Werklocatie: Den Haag

Uren per week: 40 uur

Reistijd: 30 minuten heen, 30 terug

‘Ik vond het altijd heel leuk om computers te bouwen en vrienden en familie te helpen bij computerproblemen. Slome laptops fixen, nieuwe computers samenstellen, maar ook thuisnetwerken opzetten. Het is mooi als je iets op kunt lossen en daar andere mensen heel blij mee maakt. Vooral als je het zelf niet als heel moeilijk ervaart, maar het vooral leuk vindt. Dat geeft voldoening.’

Hoe was je stage?

‘Ik kwam bij DesktopToWork binnen als supportdeskmedewerker. Dat zou ik zes maanden gaan doen, maar na vier maanden zei ik tegen mijn manager: 'De supportdesk was leerzaam, maar ik denk dat ik beter tot mijn recht kom bij projecten. Daar kan ik veel meer leren en mezelf ontwikkelen.' Toen kon ik vier dagen per week een collega helpen met projecten, en die vijfde dag kon ik op de tweedelijns-supportdesk aan de slag. Daarna kreeg ik een baan aangeboden.'

Hoe ging dat precies?

‘Mijn manager zei een maand voor het afronden van mijn stage: 'Ik zie potentie in jou, ik denk dat je hier meer kunt leren dan op school.' Hij vond dat het mbo-diploma niet heel veel meer toe zou voegen aan mijn vaardigheden. Hij vroeg hoe belangrijk ik het mbo-papiertje vond. Enerzijds vond ik het wel belangrijk, maar anderzijds had ik ook twijfels of het mbo echt bij mij past. Het werken beviel me eigenlijk heel goed, dus toen ik de vraag kreeg of ik na mijn stage direct in dienst wilde komen, leek me dat wel wat. Ik had zelf ook het idee dat ik hier veel meer kon leren dan op school.’

Was je niet bang dat het zonder diploma lastiger zou worden om later werk te vinden?

‘Ik ben intern een leertraject ingegaan om certificaten te halen, zodat ik later alsnog aan kan tonen wat ik kan. Dat maakte de keuze makkelijker voor mij. Als dat leertraject er niet zou zijn, had ik dit waarschijnlijk niet gedaan.’

In hoeverre speelde geld een rol bij de keuze om te stoppen met school?

‘Als je op school zit heb je misschien een bijbaantje, maar dat verdient niet zo goed als een echte baan. En ik wilde wel graag geld verdienen, want nadat ik stopte met de hbo-opleiding heb ik een auto gekocht. Die had ik niet meer kunnen rijden als ik na mijn stage een volledige mbo-opleiding was gaan doen. Voor mij was het kunnen blijven rijden in die auto een belangrijke overweging om aan het werk te gaan.’

Kon je geen leaseauto krijgen?

‘Ik kon voor iets minder salaris wel een leaseauto krijgen, of kiezen voor het 'volledige' salaris met een reiskostenvergoeding. Maar ik wilde liever in mijn eigen auto blijven rijden. Ik sleutel daar graag zelf aan, en met een leaseauto kan dat natuurlijk niet. Die keuze was dus niet heel moeilijk voor mij. Daarnaast vind ik het gewoon fijn dat de auto van mijzelf is.’

Wat vind je verder belangrijk in je werk? Salaris, werkplezier of vooral balans?

‘Inhoudelijk moet het werk interessant zijn. Zo blijf ik gemotiveerd. Op school was die motivatie soms ver te zoeken, en hier ben ik wel gemotiveerd omdat ik het werk gewoon heel leuk vind. Een leuke werksfeer en gezellige collega’s vind ik ook belangrijk. Ik kan zo bij de directeur naar binnen lopen. Het is niet heel hiërarchisch, dat vind ik fijn. Verder staat er een tafeltennistafel en hangt er een dartbord. Als het werk het toelaat, is het prettig om even te ontspannen. En uiteraard is salaris ook belangrijk, want je wilt wel gewoon een goed inkomen. Uiteindelijk gaat het toch om een balans.’

Hoe zit het met de werk-privébalans? Werk je thuis of ’s avonds nog door?

De favorieten van Tigo Favoriete apps: Discord, YouTube, YouTube Music, Reddit

Favoriete websites: Twitter, Reddit

Favoriete gear: Xbox One, game-pc, Logitech MX-Master, Audio-Technica M50X

Favoriete film/serie: Top Gear, Zondag met Lubach, Iron Man

Favoriete muziek: Deep House, Mumford & Sons, Foo Fighters

‘Ja, ik doe thuis en ’s avonds vaak ook nog wel wat. Maar dat vind ik niet erg. Ik werk ook regelmatig thuis, omdat we die online werkplekken hebben. Dus ik hoef ook niet per se van 9 tot 17 uur op kantoor te zijn. De werktijden zijn best flexibel. Als ik ’s avonds of in het weekend wat dingen doe, kan ik dat doordeweeks compenseren. Ik vind die balans nu wel lekker.’

Hoe zit het met doorgroeimogelijkheden? Is dat in jouw baan gekoppeld aan salaris?

‘In bijna anderhalf jaar ben ik van stagiair supportdesk naar system engineer op de afdeling operations gegroeid, dus die mogelijkheden zijn er zeker. Verder wordt het halen van certificaten bij mij extra gestimuleerd, omdat ze me van school hebben gehaald.'

‘Salaris en certificaten zijn inderdaad gekoppeld. We hebben de DTW Academy waarin je zes certificaten in een bepaalde tijd moet halen. Als ik een certificaat in één keer haal, krijg ik er een vooraf afgesproken percentage bij. Zo blijf je gemotiveerd om met je certificaten aan de slag te gaan.’

Wat is voor jou de belangrijkste factor bij de overstap naar een andere baan?

‘Als de sfeer minder leuk wordt, zou ik wel wat anders gaan zoeken. Maar ik zit hier nog goed en ben tevreden. Als een ander bedrijf mij nu een baan aan zou bieden voor 500 euro meer per maand, zou ik het niet doen. Er zijn nog veel doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden hier, en die wil ik gebruiken.’

Wat zou je droombaan of droomproject zijn? Werken voor een techgigant als Google, of liever voor een innovatieve startup?

‘Ik werk liever in een kleiner bedrijfje waar je iedereen kent, in plaats van in een mega-organisatie. Bij een groter bedrijf heb ik het idee dat je vastzit aan een bepaald stappenplan of protocol, en dat je daar niet van af kunt wijken. Bij een kleiner bedrijf heb ik het gevoel meer eigen inbreng te hebben, dat de ideeën die je hebt ook daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd.’