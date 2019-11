Stel nu je prijsalerts in en bespaar jezelf veel uitzoekwerk op Black Friday

In de komende week barst de Black Friday-gekte weer los en stunten veel winkels met techproducten. Net als vorig jaar zullen we op basis van historische data uit de Pricewatch een overzicht publiceren waarin we de échte deals uitlichten. Wil je daar niet zelf in grasduinen? Dan helpt de prijsalertfunctie in de Pricewatch.

Sommige retailers zullen het liefst hebben dat iedereen volgende week impulsaankopen doet, maar het is natuurlijk verstandiger om voor jezelf op een rijtje te zetten naar welke producten je op zoek bent en die tijdens de Black Friday-periode in de gaten te houden. Daar kan de Pricewatch je een handje bij helpen met de prijsalertfunctie, die we eerder dit jaar flink hebben verbeterd. Als je e-mailnotificaties voor je prijsalerts hebt ingeschakeld, zie je daarin tegenwoordig ook de prijsgrafiek. Zo zie je meteen wat de prijs in de afgelopen maanden heeft gedaan en kun je de huidige prijs op waarde schatten.

Nu ook zonder account

Tot voor kort was een Tweakers-account nodig om prijsalerts te gebruiken, maar tegenwoordig is de feature ook beschikbaar voor mensen zonder account. Als je niet ingelogd bent en op de knop 'prijs volgen' klikt, krijg je de mogelijkheid je e-emailadres achter te laten. We sturen je vervolgens een activatiemail, waarin je de prijsalert kunt activeren. Vanaf dat moment zullen we je per e-mail informeren als de prijs van het product onder de door jou ingestelde grens is gezakt.

Een alert aanmaken doe je door in de Pricewatch het desbetreffende product op te zoeken en op de knop 'prijs volgen' te klikken.