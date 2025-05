Stel nu je Black Friday 2023-prijsalerts in

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 24 november 2023 en het is de verwachting dat (web)winkels flink gaan stunten met aanbiedingen van veel soorten producten, vooral elektronica. Tweakers plaatst ook dit jaar weer een overzicht van de beste deals, maar je kunt het jezelf ook gemakkelijk maken door nu alvast je prijsalerts in te stellen, zodat je automatisch een notificatie krijgt als een product dat jij wilt hebben, sterk in prijs daalt.

Tijdens Black Friday regent het aanbiedingen en is het verleidelijk een impulsaankoop te doen. Maar misschien is het verstandiger om vooraf te bepalen welk product je écht zou willen hebben, mocht het in de aanbieding komen. De prijsalertfunctionaliteit van de Pricewatch kan je daar een handje bij helpen, want daarmee krijg jij een melding zodra het product in prijs daalt. Dat helpt je om tijdens Black Friday jouw favoriete producten te volgen en voorkomt dat je een aanbieding over het hoofd ziet en zo achter het net vist.

Een alert aanmaken doe je door het product waarin je geïnteresseerd bent, in de Pricewatch op te zoeken en bovenaan, naast de actuele prijs, op de knop 'wacht je op een prijsdaling' te klikken. Vul vervolgens de benodigde gegevens in en je bent klaar. Ben je ingelogd? Dan kun je bij je notificatie-instellingen bepalen hoe je de alerts wilt ontvangen.

Prijsalerts instellen met ingelogd account (links) en zonder

Bereikt het product het door jou ingestelde prijsniveau, dan stellen we je daarvan op de hoogte. Zakt het product vervolgens nog verder en significant in prijs, dan laten we je dat ook weten. Voor het instellen van een prijsalert is een Tweakers-account niet langer verplicht, al is dat wel de handigste manier omdat je in je account een overzicht van de alerts terug kunt vinden en ook notificaties via de site kunt krijgen. Heb je nog geen account? Maak er dan eenvoudig en gratis een aan.

Wil je de prijsdaling op waarde kunnen schatten in een historische context? Dan hebben we daarvoor de interactieve prijsverloopgrafieken. Deze vind je onderaan het Prijzen-tabblad van een product binnen de Pricewatch. Ze laten het prijsverloop zien sinds het product bij ons bekend is. Ook kun je hier de laagste prijs in de laatste zes maanden terugvinden. Heb je e-mailnotificaties aanstaan voor prijsalerts, dan sturen we meteen een afbeelding van de prijsgrafiek mee.

Veel succes met het vinden van de beste Black Friday-deals!