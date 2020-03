Tweakers aan het werk - 'In plaats van daily stand-ups hebben we daily sit-ins’

Marian Buchlij en Oscar Scholten werken als developers bij hr- en payrollbedrijf HR2day. Het bedrijf heeft geen kantoor, alle veertig medewerkers werken vanuit huis. ‘Ik was het zat om iedere dag kippenhok te spelen in de kantoortuin.’

Wat doen jullie precies?

Marian: ‘Ik ben ongeveer drie jaar geleden begonnen als front-end developer. Maar mijn functie ontwikkelt zich in alle richtingen. Ik ben nu ook scrum master en bezig met projectmanagement. Er is nog geen officiële functietitel voor mij.’

Profiel Marian Naam: Marian Buchlij

Leeftijd: 35

Woonplaats: Den Haag

Opleiding: WO

Werkervaring: 3 jaar in ict

Werkgever/branche: HR2day

Functie: developer, scrum master

Werklocatie: thuis

Uren per week: 40

Reistijd: geen

Oscar: ‘Ik ben anderhalf jaar geleden bij HR2day begonnen als back-end developer, nadat ik 25 jaar van alles en nog wat in de ict heb gedaan.’

Wat doet HR2day precies?

Marian: ‘Wij bieden een hr- en payrollsoftwarepakket aan. Daarbij moet je denken aan verlofaanvragen, salarisberekeningen, declaraties, jaar- en beoordelingsgesprekken. Er zijn verschillende modules die in het pakket worden aangeboden.’

Oscar: ‘Daarbij komt ook dat cao’s regelmatig veranderen, dus hebben we twee mensen die fulltime alle ontwikkelingen op cao-gebied volgen. Zo blijft de inrichting van het pakket netjes aangesloten bij de actuele wetgeving.’

Waarom zijn jullie hier gaan werken?

Marian: ‘Ik was niet happy in mijn vorige baan, maar was wel altijd al geïnteresseerd in ict. Ik heb een bootcamp van drie maanden gevolgd, een soort spoedcursus met baangarantie. Uiteindelijk kwam ik daarmee bij HR2day terecht. De vrijheid binnen dit bedrijf trok mij heel erg aan. Bij andere bedrijven word je gewoon ergens aan een bureau weggezet in een kantoor. Hier kreeg ik juist een vrij en ondernemend gevoel, waarbij er veel kansen voor je eigen ontwikkeling liggen.’

Profiel Oscar Naam: Oscar Scholten

Leeftijd: 43

Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: WO, Kunstmatige Intelligentie, VU

Werkervaring: ongeveer 25 jaar in ict

Werkgever/branche: HR2day / hr & payroll

Functie: programmeur

Werklocatie: thuis

Uren per week: 32

Reistijd: geen

Oscar: ‘Ik woon in Amsterdam met mijn gezin, maar we willen verhuizen. Voor mij was het dilemma of ik eerst zou verhuizen of eerst een nieuwe baan zou zoeken. Een vriend vroeg of ik er weleens aan had gedacht om vanuit huis te werken. Aan de hand daarvan ben ik actief op zoek gegaan naar remote functies. Op Tweakers zag ik een advertentie van HR2day en van het een kwam het ander. Naast het thuiswerk-aspect sprak mij vooral aan dat het een leuk klein bedrijfje is waarbinnen je door kunt groeien in wat jouw sterke punten zijn.’

Waarom vinden jullie thuiswerken zo fijn? Ben je niet snel geneigd om tijdens werktijd wat anders te gaan doen?

Oscar: ‘Thuiswerken leek mij een heel interessant experiment. Bij mijn laatste paar werkgevers was ik de kantoortuin zat. In de praktijk zat je met 40 man in een ruimte kippenhok te spelen. Je zit met je koptelefoon op en probeert je eigen cocon te maken om je toch een beetje te concentreren. Dat vond ik de wereld op z’n kop. En reistijd is weggegooide tijd. Nu kost het me een halve minuut van de eetkamertafel naar mijn werkbureau te lopen. Dat is echt fantastisch. De enige afleiding is de kat die over je bureau loopt.’

Marian: ‘Thuiswerken was wel een leerproces voor mij. Je krijgt ongelofelijk veel vrijheid om zelf je dag in te delen. Als jij twee uur de hond uit wil laten of een rondje gaat fietsen, vindt niemand dat een probleem, want iedereen doet dat. Als je je uren maar maakt. Daar ga je een beetje mee experimenteren en dan kom je erachter dat twee avonden lang doorwerken ook niet ideaal is, dus deel je je tijd in het vervolg anders in. Van 9.00 tot 17.00 uur is wel het handigst, want dan zijn collega’s beschikbaar voor overleg. Maar soms krijg je om half 1 ‘s nachts nog mailtjes van collega’s. Het is je eigen verantwoordelijkheid.’

‘Mensen denken vaak dat je niks doet als je thuiswerkt. Toen ik bij mijn vorige baan één dag in de week thuiswerkte, was dat vaak wel zo; dat was je wasdag. Maar nu is iedere dag in principe een wasdag. Alle dingen die je normaal deed tijdens die ene thuiswerkdag spreid je nu over de rest van de week. Je hoeft niet vrij te vragen als je naar de tandarts moet, of te haasten als de AH boodschappen komt bezorgen. Uiteindelijk houd ik tijd over. Ik heb geen reistijd en blijf niet bij de koffieautomaat hangen met collega’s. Ik werk thuis veel effectiever en kan me beter concentreren.’

De favorieten van Marian Favoriete apps: Netflix

Favoriete websites: Web Whatsapp

Favoriete gear: Apple Watch

Favoriete film: Home Alone

Favoriete muziek: Pink​​​

Hoe gaat inwerken precies bij jullie?

Oscar: ‘We hebben een klein kantoortje waar af en toe iemand zit of wordt vergaderd. Ik ben één keer één dag daar geweest: ik kreeg een laptop, m’n logins en werd bijgepraat over hoe alles in elkaar steekt. Dan krijg je een opdracht en ga je thuis aan de slag. Ik weet niet of het bewust is gedaan, maar ik moest steeds verschillende collega’s bellen om dingen te vragen. Zo leer je in een paar dagen tijd toch je collega’s kennen. Iedereen is eraan gewend dat je op elk willekeurig moment vragen kunt stellen. In een kantoortuin doe je dat ook, maar wij doen het telefonisch. In het begin is het even wennen, maar daarna gaat alles als vanzelf.’

De favorieten van Oscar Favoriete apps: YouTube, Strava

Favoriete websites: Hacker News, Tweakers

Favoriete gear: Garmin Edge

Favoriete film: The Matrix

Favoriete muziek: Gojira

Marian: ‘Tegen onze nieuwste developer hebben we gezegd: ‘Je kunt iedereen bellen, maar bij mij en een andere collega kun je echt ál je vragen stellen’. Dan vraag ik zelf ook of alles goed gaat en waar hij mee bezig is. Dus er is wel begeleiding, maar niet fysiek naast elkaar. Zo werken wij verder ook niet, dus als je dat moeilijk vindt is dit waarschijnlijk niet de goede plek voor je.’

Verveelt thuiswerken niet heel snel? Mis je het contact met collega’s?

Marian: ‘Mensen vragen weleens of ik niet vereenzaam in m’n kamertje. Mijn antwoord is dan dat ik elke dag gemiddeld in drie vergaderingen zit. Een half jaar geleden zijn we begonnen met scrum, ook dat kan gewoon vanuit huis. Andere developers, de servicedesk, consultants: je spreekt best veel mensen op een dag.’

Oscar: ‘De daily stand-up is bij ons de daily sit-in. Verder spreken we elke maand fysiek af met het hele bedrijf. Gewoon een middag en avond, waarbij je geüpdatet wordt over de stand van zaken van het bedrijf. ‘s Avonds is het gezellig borrelen en eten. Je kletst bij en leert elkaar echt kennen. Met het developmentteam komen we ook eens per anderhalve maand fysiek bij elkaar.’

Marian: ‘Er wordt vanuit HR2day wel geprobeerd om het sociale aspect in stand te houden. Juist omdat we elkaar zo weinig zien is er het idee om meer borrels en etentjes te organiseren om elkaar te leren kennen.’

Zou je nog terug kunnen naar een ‘gewone’ kantoorbaan?

Marian: ‘Dat vraag ik me echt weleens af. Je weer op een bepaalde tijd moeten melden op kantoor ... Als ik een nacht heel slecht heb geslapen, kan ik nu gewoon een uur langer blijven liggen. Niet dat het vaak gebeurt, maar het idee dat het kan is al heel fijn. Reistijd is ook echt verloren tijd. Files, treinen die niet rijden: met thuiswerken bespaar je enorm veel tijd op een dag.’