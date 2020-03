Kijk nu live naar de onthulling van de HUAWEI P40 Series

De afgelopen weken lekte al de nodige informatie rond de nieuwe HUAWEI P40 Series uit. Om 14:00 uur kunnen jullie via een officiële livestream hieronder de complete introductie met alle informatie over de nieuwste producten volgen.

Met de introductie van de P Series-telefoons zette Huawei de toon in smartphone-fotografie. Vandaag zal de langverwachte P40 Series worden onthuld, tijdens een livestream met de titel ‘Visionary Photography’. Er is inmiddels al heel wat productinformatie verspreid op internet. Wij zijn benieuwd of die informatie klopt en wat Huawei mogelijk nog voor moois in petto heeft.



Beide topmodellen in de nieuwe serie draaien naar verluidt op een Kirin 990-soc en hebben gebogen randen waardoor de schermen nagenoeg ‘randloos’ ogen. De HUAWEI P40 Pro zou een 6,58"-oledscherm krijgen met een verhouding van ongeveer 20:9, en een 4200mAh-accu die kan snelladen met 40W.

De HUAWEI P40 zou uitgerust zijn met een 6,1"-scherm met een verhouding van ongeveer 19:9, en met een 3800mAh-accu die laadt met 27W. Beide toestellen zijn zeer waarschijnlijk voorzien van een primaire camera met een 50-megapixelsensor. De P40 Pro heeft een 40-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een telelens met ongeveer 5x optische zoom. De P40 is voorzien van een 16-megapixelsensor voor de ultragroothoekcamera en een telelens met 3x optische zoom.

Of bovenstaande informatie daadwerkelijk juist is, kun je hier checken:

Testpanel & review

Voor de tweakers die deze modellen al langer op hun radar hebben staan: er komt een testpanel aan! Hou begin volgende week de frontpage in de gaten voor alle informatie rond deze actie.

Wat zouden jullie graag terug willen lezen in de uiteindelijke reviews van het testpanel? Waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Waarom wil jij dit nieuwe toestel testen? En wat zijn wat jou betreft vragen die in een review van de P40 Series beantwoord moeten worden? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel.