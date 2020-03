De eerste reacties van communityleden op de LG line-up voor 2020

LG presenteerde op woensdagavond 11 maart zijn line-up voor 2020 aan leden van de Tweakers- en Hardware Info-communities. Bezoekers kregen uitgebreid uitleg over de nieuwe producten en konden ze ook direct zelf testen.

Het evenement maakte deel uit van de LG Dealerdays (9-11 maart) die elk jaar het traditionele startschot zijn voor de nieuwe productlijn van LG. In hotel Den Berg in het schilderachtige Londerzeel (België) hadden leden van de Tweakers- en Hardware Info-communities alle ruimte om rond te lopen en de nieuwe producten te bekijken. Na een volledig verzorgd diner vonden speeddates plaats in de categorieën oled/tv, audio, mobiel en monitoren/projectoren.

Op het event waren onder meer 8k-oled-tv's en Ergo-monitoren te zien, maar ook de dualscreen-smartphone LG V60. 8k-toestellen zijn nog niet zo veel te zien geweest in Europa, dus dit was voor veel deelnemers een eerste kennismaking met deze technologie. De V60 is uiteraard interessant vanwege de twee schermen en het extra gebruiksgemak dat LG daarmee wil bieden. Daarnaast is de V60 ook de eerste 5g-smartphone van LG.

Ook waren verschillende fraaie audioproducten aanwezig. De DealerDays waren bij uitstek een gelegenheid om met gelijkgestemde hardwarefanaten over de nieuwste consumententechnologie te praten. LG was in ieder geval erg benieuwd naar de ervaringen van communityleden. Wat vonden zij van de LG line-up voor 2020?

Benieuwd naar de eerste reacties? Bekijk de video hieronder!