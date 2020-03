Maak kans om een Seagate One Touch SSD te winnen!

Voor tweakers met een tas of rugzak vol techgear is een externe ssd onmisbaar. Daarom geeft Seagate drie exemplaren van de Seagate One Touch SSD weg! Je maakt op twee manieren kans om er een te winnen: via de poll en door een top-shot (flatlay) van jouw techgear in een forumpost te plaatsen.

Een externe ssd is ideaal om documenten, spreadsheets, databases en technische naslagwerken altijd bij de hand te hebben en om snel back-ups van je data te maken, zodat je ze niet verliest. Seagate en LaCie (een merk van Seagate) hebben veel modellen waar je uit kunt kiezen. Twee schijven die in het oog springen, zijn de stijlvolle en erg compacte Seagate One Touch SSD en de LaCie Rugged SSD die uniek is door zijn robuuste ontwerp en hardwareversleuteling.

Natuurlijk wil jij graag zo’n mooie ssd winnen. Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen om voor een ssd te kiezen in plaats van een harde schijf?

Formaat van een creditcard

Een mobiele ssd is klein, licht, snel en robuust. Dat maakt hem tot een uitstekend alternatief voor een traditionele harde schijf als je behoefte hebt aan compactheid en hoge snelheden. Neem de Seagate One Touch SSD, bijvoorbeeld, is een geruisloze externe ssd haalt een overdrachtssnelheid tot 400MB/s via usb 3.0. Hij is opvallend licht en compact, met een gewicht van slechts 65 gram en het formaat van een creditcard (ongeveer 7,5 bij 5,5cm), zodat je de One Touch altijd en overal kunt meenemen. Of dat nu los in je zak is of bij je andere techspullen in een laptoptas, schoudertas of rugzak.

De opslagcapaciteit is 500GB of 1TB en de schijf kun je ‘uit de doos’ gebruiken met Windows of met een Mac, dankzij exFAT. Al kun je natuurlijk ook voor een eigen format kiezen. Je kunt automatisch back-uppen met de gratis Sync Plus-software. De Seagate One Touch SSD ziet er extra fraai uit door de geweven stof aan de buitenzijde. De ssd is te koop bij Coolblue (NL, BE) en MediaMarkt (NL, BE).

Bestand tegen extreme omstandigheden

Doordat een externe ssd zo robuust is, is het een ideaal opslagapparaat om dagelijks bij je te hebben. De LaCie Rugged SSD (beschikbaar met een opslagcapaciteit van 500GB, 1TB en 2TB) is dankzij de IP67-certificering ook nog eens bestendig tegen stof en water, en zelfs tegen een val van drie meter en de druk van een auto met een gewicht van twee ton! Je kunt deze ssd dus gerust gebruiken in extreme situaties en onder ruige omstandigheden onderweg.

Gebeurt er iets onverwachts, zoals waterschade op kantoor, of heb je per ongeluk bestanden verwijderd op je schijf? Dan kun je in de eerste vijf jaar terugvallen op het Rescue-plan om via Seagate’s Lyve Lab in Amsterdam je gegevens te laten herstellen.

Zorgeloos aansluiten

Met de razendsnelle LaCie Rugged SSD haal je NVMe-snelheden tot wel 950MB/s via usb 3.1 Gen 2 over een usb-c-aansluiting. Daarmee is het apparaat twee keer sneller dan een gewone ssd. Ideaal om grote hoeveelheden data snel over te zetten, of bijvoorbeeld 4k-video rechtstreeks op de schijf te bewerken.

Werk je in dynamische werkomgevingen en ben je afhankelijk van verschillende soorten apparatuur?

Dan wil je je geen zorgen maken over compatibiliteit. De LaCie Rugged SSD - te koop bij Coolblue (NL, BE) - werkt naadloos met Thunderbolt 3, usb-c en usb 3.0. Ook goed om te weten: dankzij Seagate Secure-technologie met AES-256-versleuteling en een wachtwoordbeveiliging zijn je gegevens extra goed beschermd.

Zo kun je er een winnen

Nu je weet welke grote voordelen ssd’s bieden, wil jij natuurlijk heel graag één van de drie One Touch SSD’s winnen die Seagate ter beschikking stelt. Je maakt er op twee manieren kans op in deze speciale give-away: allereerst door de onderstaande poll in te vullen. En daarnaast door in dit forumtopic een top-shot (flatlay) te plaatsen van alle techgear die jij dagelijks in jouw tas, rugzak of rolkoffer hebt, waardoor er amper plek overblijft voor andere spullen en een ultrakleine ssd uitkomst biedt. Er wordt één Seagate SSD verloot onder degene die de poll invullen. Daarnaast worden er twee SSD's weggegeven door in het forumtopic een topshot te plaatsen.

Wil je kans maken op één van de drie externe Seagate-ssd's? Poll Ja, ik wil kans maken op één van de drie externe Seagate-ssd's.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Grijp je naast de prijzen? Dan ben je nog steeds een (beetje) winnaar, want als deelnemer kom je sowieso in aanmerking voor een exclusieve korting. Extra belangrijk dus dat je meedoet!



*edit: er zijn wat tekstuele wijzigingen gedaan in het artikel. De actie blijft verder hetzelfde.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers account moet voor 19 maart 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 3 april 2020, via de poll en het forumtopic.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll en het forumtopic deelnemen.

Er wordt één Seagate SSD verloot onder degene die de poll invullen. Daarnaast worden er twee SSD's weggegeven door in het forumtopic een topshot te plaatsen.

Winnaars krijgen uiterlijk 6 april 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers & Seagate zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.