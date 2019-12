Tweakers aan het werk: ‘Werken tot 17.00 uur voelde als een sleur’

Kevin (29) werkt als full stack administrator bij een boekhoudbedrijf. Hij begint de werkdag vroeg, zodat hij ook weer op tijd thuis is. ‘Sinds ik dat doe, zit ik veel lekkerder in m’n vel.'

Wat doe je precies?

‘Ik werk nu drie maanden als full stack administrator bij een boekhoudbedrijf. Hier zorg ik ervoor dat alle ict-omgevingen in de lucht blijven en ondersteun ik collega’s. Het is heel breed: alles up-to-date houden, servers onderhouden, proactief hardware vervangen, storage en network. Alleen programmeren doe ik niet. Daar is een apart team voor.’

Je begint je werkdagen vroeg, om op tijd klaar te zijn. Hoe ben je erachter gekomen dat je je daar beter bij voelt?

Profiel Naam: Kevin Lust

Leeftijd: 29

Woonplaats: Zaandam

Opleiding: MBO ICT Beheerder

Werkervaring: 4 jaar

Werkgever/branche: Finance

Functie: Full stack system administrator

Werklocatie: Amsterdam

Uren per week: 36

Reistijd: 25 minuten enkele reis met OV

‘In mijn studietijd was ik meestal tot drie uur ’s middags bezig en daarna kon ik dingen voor mezelf doen. Maar toen ik ging werken, bleef ik het gevoel houden dat ik om drie uur klaar was. Hoewel ik maar twee uurtjes meer zou werken, vond ik het toch niet zo fijn.'

‘Daarbij komt dat wanneer je om vijf uur naar huis gaat, je midden in de file staat. Twintig minuten reistijd werd soms wel een uur. Daarna moet je nog boodschappen doen, en koken. Pas rond half acht had ik dus weer echt tijd voor mezelf. Hoewel ik dan nog tweeënhalf uur de tijd had om iets te gaan doen voor ik ging slapen, voelde het toch als te weinig.'

‘Ik ben een Tweaker, ik wil gewoon nog lekker kunnen knutselen aan allerlei projecten. Digitale fotografie vind ik heel erg leuk, maar zeker nu het herfst is, is het al vroeg donker buiten. Als ik om vier uur thuis ben, scheelt dat veel voor mijn gemoedstoestand. Ik heb dat echt nodig om de rust te vinden.'

‘Als ik nog niet genoeg eigen dingen heb gedaan, ga ik vaak net zolang door tot het wel goed voelt. Dat gaat dan ten koste van je slaap, waardoor je de volgende dag weer minder productief bent op werk. Werken tot vijf uur 's middags begon voor mij te voelen als een sleur, ondanks dat ik mijn werk echt leuk vind.’

Waaraan merkte je dat het een sleur werd?

‘Ik had het idee dat ik werd geleefd door mijn werk. Het was een soort vicieuze cirkel waar ik in terechtkwam. Als je 's avonds lekker je eigen ding kunt doen en tot rust komt, slaap je beter en zit je de volgende dag ook lekkerder in je vel.’

Was vroeg kunnen beginnen ook een eis toen je hier aan de slag ging?

‘Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook in de zorg gewerkt, in een ict-rol. Daar had je verplichte vroege en late diensten. Die vroege diensten vond ik heel relaxed. Ondanks dat ik vroeg opstaan niet fijn vind, vind ik in de file rijden nog vervelender. Als je ziet wat ik er qua vrije tijd uiteindelijk aan overhoud, is dit veel prettiger.’

Hoe vindt je leidinggevende het dat je vroeg begint en eerder naar huis gaat?

‘Hij reageerde er heel positief op. Ik kan m’n uren inrichten zoals ik het zelf wil. Meestal begin ik tussen zeven en kwart over zeven. Dan kan ik me ook nog even rustig inlezen, of in alle rust naar een aantal dingen kijken voordat er collega’s aan mijn bureau staan. Rond drie uur ga ik naar huis. Dus vanaf vier uur heb ik echt tijd voor mezelf. Wel met de kanttekening dat ik bereikbaar ben als de boel instort. Maar ik heb ook nog een collega die het werk over kan nemen, dat is wel fijn.’

Is er veel aandacht voor werkdruk bij je huidige werkgever?

‘Jazeker. Ze hebben bewust een overcapaciteit aan mensen voor het werk dat er is. Als er iemand wegvalt, zit men niet gelijk met de handen in het haar.’

Hoe is de druk nu?

‘Die begint voor mijn gevoel wel een beetje op te lopen. Binnen ons ict-team ben ik verantwoordelijk voor infra. Er is nog wel een collega die aan infra werkt, maar hij werkt ook voor de dev-kant. De verantwoordelijkheid ligt dus bij mij, en er komen steeds meer taken bij.'

‘Bij mijn vorige werkgever ervoer ik die druk ook. Ik had toen pas enkele jaren werkervaring en had moeite om me aan te passen aan het soort werk, met veel deadlines en tijdsdruk. Ik dacht eerst dat het kwam door de overstap van de zorg naar een commerciële omgeving. Daar had ik toen een goed gesprek over met mijn leidinggevende, waardoor ik de druk uiteindelijk minder ben gaan ervaren. In mijn huidige werk begin ik die druk weer te voelen. Ik ga binnenkort het gesprek aan om te zien hoe dat beter kan.’

De favorieten van Kevin Favoriete apps: Google Music, Brave, 9GAG, Netflix

Favoriete websites: Tweakers, YouTube

Favoriete gear: Nikon D5100 80-200 Tamron, Pi-Hole/PfSense

Favoriete film: Interstellar

Favoriete muziek: Muse, Hands Like Houses

Komt dat misschien door het feit dat je er net werkt? De druk om jezelf te bewijzen?

‘Ja, dat denk ik wel. De verantwoordelijkheid ligt nu bij mij, en ik voel mij zeker bezwaard als er iets niet goed gaat.’

Wat is voor jou het belangrijkst in je werk? Werkplezier, sfeer of salaris?

‘Ik denk toch werkplezier en werksfeer. Dat ik meer ben gaan verdienen, is zeker een pluspunt. Maar is niet het belangrijkste. Ik heb bij mijn vorige werkgever jarenlang hetzelfde verdiend omdat ik geen cursus kon vinden die voor mij interessant was, en salaris was daar enkel gekoppeld aan certificaten. Maar ik miste de intrinsieke motivatie om cursussen te volgen. Een klein beetje meer salaris motiveerde niet genoeg om een cursus te gaan volgen. Ik vond het wel prima. Zolang ik gewoon het leven kan leiden dat ik wil, hoor je mij niet over salaris.'

‘Bij m’n huidige baan heb ik wel die motivatie om cursussen te volgen. Ik ben proactief op zoek en ermee bezig. Dat komt door twee dingen: ik heb nu meer verantwoordelijkheden, dus ik wil ook meer leren om mijn werk beter te kunnen doen. En bij mijn vorige werkgever had ik een heel team om mij heen, dus daar kon ik altijd wel wat vragen aan collega’s.'

‘Werksfeer vind ik ook heel belangrijk. Ik kom nu in het hele bedrijf en heb met iedereen contact, dat vind ik erg leuk. Ik wil goed met collega’s overweg kunnen en het naar mijn zin hebben. Ik probeer bij een sollicitatie ook altijd een meeloopdag te regelen. Bij een bedrijf kan men wel heel leuk zeggen hoe er wordt gewerkt, maar in de praktijk kan het heel anders zijn. Dat wil ik dus weten: zijn jullie echt hoe jullie zeggen dat jullie zijn?’

Welke tips heb je voor mede-Tweakers die ook op zoek zijn naar hun ideale werk-privébalans?

‘Begin bij jezelf. Kijk naar waar je 'zen' van wordt of ga op zoek naar externe motivaties die je kunt gebruiken. Ik pak ‘s ochtends op kantoor in alle rust mijn concentratiemoment. En door mezelf de vrije tijd van de avond in het vooruitzicht te stellen, hou ik mezelf gehypet om de hele dag lekker door te werken. Als je weet wat je motiveert en scherp houdt, kun je je werk ook zo inrichten. Voor sommigen is dat met een koptelefoon op even ultra-gefocust aan de slag, anderen hebben juist behoefte aan collega’s om zich heen. Je moet in het oog van de orkaan weten te kruipen. Daar is het rustig, eromheen is het druk.’