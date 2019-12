Tweakers aan het werk - ‘Ik haal mijn geluk niet uit een leaseauto’

André maakte zeven jaar geleden de keuze om dichter bij huis te gaan werken. ‘Dat scheelde mij 12 uur per week. De extra tijd die ik hierdoor met mijn gezin heb kunnen doorbrengen, is niet in geld uit te drukken.’

Wat voor werk doe je precies?

‘Ik werk sinds 2012 bij een securitybedrijf in Arnhem, als network security engineer. Ik werk aan de security van verschillende klanten, zowel aan incidentenbestrijding als in een adviserende rol om de algehele security te verbeteren.’

Profiel Naam: André Wensing

Leeftijd: 46

Woonplaats: Arnhem

Opleiding: Propedeuse Rechten, wat certificaten en verder veel ervaring

Werkervaring: sinds 2001

Werkgever/branche: KPN Security / Managed Security Services Provider

Functie: network security engineer

Werklocatie: Arnhem

Uren per week: 32

Reistijd: 10-15 minuten (fiets)

Waarom ben je dichter bij huis gaan werken?

‘Voor de kinderen. Die gaan naar de kinderopvang of moeten naar school, en ik vond het belangrijk om daar ook bij te zijn. Voorheen werkte ik in Driebergen, dat was 45 minuten met de auto, maar het kon ook zomaar 90 minuten worden. Dan ga je dus vroeg weg en ben je laat thuis. Ik kon mijn kinderen daardoor maar eventjes zien, en mijn eten kon ik opwarmen in de magnetron. Dat wilde ik niet langer, daarom ben ik om me heen gaan kijken. Ik werd op een bedrijf bij mij in de buurt gewezen. Daar heb ik gesolliciteerd, en drie weken later was het rond. Bij die nieuwe werkgever ging ik ook van vier dagen van negen uur naar vier dagen van acht uur.’

Was het een moeilijke keuze?

‘Ik ben best loyaal naar werkgevers, dus ik vond het niet heel makkelijk om alles wat ik had opgebouwd achter me te laten. Gelukkig heb ik redelijk vlot mijn draai weten te vinden bij het nieuwe bedrijf en zit ik nu in een heel leuk team. Inmiddels ben ik een van de oudere werknemers.’

Hoe reageerde je vorige werkgever op je vertrek?

‘Hij vond het heel jammer, maar begreep ook dat er met de tijdswinst die ik maakte geen manier was om mij te behouden. Tegen die reistijd is niet op te boksen.’

Je werkt nu vier dagen. Is dat standaard bij jullie?

‘Inmiddels wel, omdat iedereen nu ook in zo’n levensfase met kinderen komt. Maar toen ik hier begon, was het eigenlijk nog niet erg geaccepteerd. Er heerste een werkcultuur van snel meters maken en meteen door naar de volgende klant. Tegenwoordig is dat anders, maar bij mijn vorige werkgever hoorde ik externe inhuurmedewerkers wel opscheppen over hun leaseauto. Dat vond ik totaal niet interessant. Ik haal mijn geluk niet uit een leaseauto.’

‘Inmiddels is die cultuur anders. Na een fusie en overname gingen we van dozenschuiver naar beheerder: we leveren geen producten meer, maar diensten. Monitoring is steeds belangrijker geworden. Daardoor zijn er ook andere belangen. Een goede beheerder is een luie beheerder, hij zorgt ervoor dat zoveel mogelijk is weg-geautomatiseerd. En het team wordt ouder. Er komen gezinnetjes, en dus ook meer meer aandacht voor de balans tussen werk en privé. Je moet het leuk houden voor jezelf.’

In hoeverre speelde salaris een rol bij je overstap?

‘Ik ben er iets op achteruit gegaan, maar verdien nog steeds goed. Ik wist dat ik minder zou gaan verdienen omdat ik minder uren ging werken, en dat heb ik voor lief genomen. Maar de extra tijd die het mij heeft opgeleverd, is mij veel meer waard. Ik kan mijn kinderen naar school brengen, tussen de middag samen met ze lunchen, en ze ook weer ophalen. De tijd die we samen doorbrengen nemen ze niet meer van ons af, en dat is niet in salaris uit te drukken.’

Is salarisgroei gekoppeld aan prestaties in je baan? Hoe precies?

‘Als je jezelf onderscheidt als uitmuntende werknemer, krijg je aan het einde van het jaar een hoger percentage. Aan het begin van het jaar maak je een plan: wat zijn je doelen dit jaar? Aan het einde van het jaar wordt gekeken of je ze hebt gehaald en misschien zelfs extra stappen hebt gemaakt.’

Weet je wat je collega’s verdienen?

‘Nee, eigenlijk niet. We hebben het onderling ook vrijwel niet over elkaars salaris. Wel hebben we het soms over het percentage dat je er aan het einde van het jaar bij krijgt.’

Zou je willen weten wat je collega’s verdienen?

‘Enerzijds zou ik het wel willen weten, omdat ik benieuwd ben of de salarissen ver uit elkaar liggen of niet. Maar aan de andere kant maakt het me ook niet uit en is salaris een privé-aangelegenheid.’

‘Als het over salaris gaat, begint voor mij ook de leeftijd een rol te spelen. Een jongere collega die hetzelfde werk doet, zou zomaar veel minder kunnen verdienen. De beloning is nu nog heel individueel geregeld, en dat maakt dat het een wat dubbel gevoel geeft om het te bespreken.’

De favorieten van André Favoriete apps: WeatherPlaza, Instagram, Spotify, NOS

Favoriete websites: Tweakers.net

Favoriete gear: Garmin Forerunner 735XT

Favoriete film: Star Wars (original trilogy), Team America – World Police

Favoriete muziek: vanalles: van klassiek tot metal en van jazz tot hiphop, maar als ik er een uit moet halen: The Beatles

Wat vind jij het belangrijkste aan je werk? Werkplezier, de balans tussen werk en

privé, salaris?

‘Voor mij is werkplezier het belangrijkst. Als je stom werk hebt, kun je wel naast je werk wonen, maar het werk blijft stom. En als je geen leuk werk hebt maar wel een heel hoog salaris, hou je het misschien twee jaar vol, maar daarna wil je echt iets anders.’

‘Ik ben momenteel gewoon heel tevreden. Ik heb leuk en uitdagend werk waarin ik me nog voldoende kan ontwikkelen, fijne collega’s, een prima salaris en een fijne werk-privébalans.’

Zou je ander werk zoeken als de balans hierin scheef wordt?

‘Als mijn werkplezier zou afnemen, zou ik wel om me heen gaan kijken. Inmiddels worden de kinderen ook wat ouder, dus ik zit niet meer per se vast aan Arnhem. Ik kan ook wat verder gaan kijken.’

Hoe ziet de ultieme (droom)baan eruit voor jou?

‘Qua werkzaamheden zou die baan bijna hetzelfde bieden als wat ik nu doe: de security beheren van meerdere klanten, maar dan op een manier waarop je dat sámen met die klanten doet. Nu regelen we alleen de security van een klant. Bij mijn vorige werkgever hadden we eigen apparatuur waardoor je bijvoorbeeld ook met de netwerkinfrastructuur aan de slag kunt. Het werk kan wat mij betreft dus iets breder worden, richting een totaalpakket waarin je samenwerkt met de klanten om optimale security te realiseren.’

‘Qua reistijd zou ik een half uur nog acceptabel vinden. Een kwartiertje fietsen, zoals nu, is eigenlijk ideaal. Daardoor heb je tijd om even tot rust te komen en de dag te verwerken. Als je echt heel dichtbij woont, neem je het werk mentaal nog mee naar huis. Dat is het nadeel van té dicht bij huis werken.’

Heb je nog tips voor mede-Tweakers die ook op zoek zijn naar een betere balans tussen werk en privé?

‘Wat ik zou doen, is mezelf afvragen waarom je je werk doet, wat je eruit wilt halen, en of het je echt plezier oplevert. En denk eens na over wat een andere inrichting van je werk/privé-balans kan opleveren. Het is heel leuk om aan je carrière te timmeren als je nog geen kinderen of relatie hebt. Maar zodra dat wel het geval is, moet je bedenken wat je ervoor laat. Die tijd krijg je niet meer terug. Dat is mijn ervaring, maar iedereen is natuurlijk vrij om daar zelf keuzes in te maken.’