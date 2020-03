Tweakers aan het werk: ‘Vind je IT interessant? Ga er iets mee doen!’

Bart Janssen studeerde politicologie, maar werkt inmiddels als functioneel beheerder bij IT-dienstverlener GOODZO. Hij vertelt over de stap naar de IT, zijn werk bij GOODZO, en wat hij zoal belangrijk vindt in zijn werk. ‘Ik vind het fijn dat er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.’

Wat doe je precies?

‘Ik ben sinds iets meer dan een half jaar functioneel beheerder van Dynamics AX, een ERP-applicatie. Momenteel ben ik bezig om het beheer tijdens het implementatietraject van deze applicatie in goede banen te leiden binnen het bedrijf waar ik gedetacheerd ben. Dat bedrijf verstrekt medische hulpmiddelen, zoals ziekenhuisbedden en rollators, en is marktleider in Nederland. Dynamics AX moet dé applicatie binnen het bedrijf worden. We zitten nog in de uitrolfase, dus is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen mee te krijgen. De uitdaging is om Dynamics AX optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie en ervoor te zorgen dat de applicatie goed functioneert.’

Profiel Naam: Bart Janssen

Leeftijd: 30

Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: Politicologie

Werkervaring: ca. 2,5 jaar

Werkgever/branche: GOODZO/IT

Functie: Functioneel beheerder Dynamics AX

Werklocatie: Den Haag

Uren per week: 40

Reistijd: ca. 2 uur per dag, mogelijkheid van thuiswerken

Wat deed je hiervoor?

‘Ik heb eerst bij GOODZO een IT-traineeship gevolgd. Vervolgens werkte ik achtereenvolgens op de servicedesk en als operationeel manager outsourcing. Dat was een vrij brede functie van waaruit ik er vooral voor moest zorgen dat onze dienstverlening aan klanten continu werd gewaarborgd.’

Waarom ben je bij dit bedrijf gaan werken?

‘Ik heb geen IT-opleiding gevolgd maar wilde eigenlijk wel de IT in. Ik vind het al mijn hele leven een interessant vakgebied. Een traineeship gaf mij de mogelijkheid om toch in te stromen, en bij een zoektocht op Google kwam ik GOODZO tegen. Ik heb er gesolliciteerd en voelde meteen een klik.’

Waar merkte je dat aan?

‘Tijdens de sollicitatiegesprekken had ik echt het gevoel te worden gehoord. Dat merkte ik aan de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Dit bedrijf kijkt naar jouw eigen ontwikkeling en hoe het jou daarin kan helpen. Je wordt niet gezien als een nieuwe IT’er die weer ergens kan worden weggezet. Die insteek en persoonlijke aandacht waren voor mij doorslaggevend om hier te gaan werken.’

Hoe ziet die persoonlijke ontwikkeling er in de praktijk uit?

‘Drie keer per jaar zijn er GROW-gesprekken. Aan het begin van het jaar heb je je G-gesprek: Goalsetting. Wat wil je dit jaar bereiken en in hoeverre sluit dat aan bij je huidige opdracht? Halverwege het jaar heb je dan de R en de O: Reality en Options. Hoe staat het ervoor met de doelen die je aan het begin hebt gesteld? En wat zijn de opties om bij te sturen? Aan het einde van het jaar heb je de W van Wrap-up. Daarbij kijk je terug op het afgelopen jaar.’

‘Vorig jaar gaf ik tijdens die GROW-gesprekken aan dat ik mijn functie als operationeel manager outsourcing niet meer heel uitdagend vond. Wat ik daar deed lag vooral op het gebied van infrastructuur: servers en kantoorautomatisering. Ik vind het veel leuker om met IT daadwerkelijk bedrijfsprocessen te verbeteren en op die manier van meerwaarde te zijn voor een bedrijf. Toen ben ik de kant van functioneel beheer op gegaan.’

Wat vind je belangrijk in je werk? Salaris, werkplezier, werksfeer of meer een balans?

‘Dit is mijn eerste echt serieuze baan, dus ik vind het belangrijk dat ik kan groeien in mijn werk en een carrière op kan bouwen. Ik werk pas 2,5 jaar in de IT, dus ik leer elke dag nog en dat maakt het allemaal heel interessant.’

‘Werksfeer vind ik ook belangrijk. Dat was voor mij ook één van de redenen om hier aan de slag te gaan. Er hangt een gemoedelijke en gezellige sfeer, en er worden vaak borrels en etentjes georganiseerd. Ook is er ieder kwartaal een business review, waarin je als medewerker wordt meegenomen in de resultaten van GOODZO. Het gaat dan over de missie en visie waar we als GOODZO momenteel aan werken. Dat geeft je ook het idee dat je daadwerkelijk deel uitmaakt van GOODZO, in plaats van enkel ergens anders te zijn gedetacheerd.’

Word je voldoende uitgedaagd in je werk?

‘Zeker! Wat ik nu doe is mijn eerste opdracht nadat ik eerst intern binnen GOODZO werkte. Ik vind het heel leuk om ergens voor een kortere periode te komen en een nieuwe omgeving te leren kennen. Je leert in de praktijk uiteindelijk het meest. Ook al ben je bekend met de applicatie, het werkt toch overal net even anders qua bedrijfsprocessen. En dat maakt het ook uitdagend, om die processen in de vingers te krijgen en vervolgens te verbeteren.’

De favorieten van Bart Favoriete apps: WhatsApp, NOS, FD

Favoriete websites: Wired, Techcrunch, The Next Web, Uncrate, Hodinkee

Favoriete gear: Professioneel: Surface Pro. Privé: iPad

Favoriete film: La Grande Bellezza, The Grand Budapest Hotel, Lost in Translation

Favoriete muziek: Erg divers: techno, electro, jazz, klassiek

Hoe wil je jezelf verder ontwikkelen? Wat zijn je ambities?

‘Ik wil later meer richting consultancy, meer op strategisch IT-niveau werken. Ik zou meer betrokken willen zijn bij de grotere keuzes. Waarom doen we iets, wat is de gedachte erachter? Nu zit ik toch vooral nog aan de uitvoerende en beheerkant. Maar voordat ik op dat niveau kan opereren, moet ik nog wel wat meer werkervaring en kennis opdoen.’

Is salaris gekoppeld aan prestaties in jouw werk?

‘Het was bij mij eerst gekoppeld aan het traineeshiptraject. Daarin haal je allerlei certificaten en daardoor groeit je salaris. Na het traineeship wordt er ook gekeken naar je ervaring en welke certificaten je verder haalt. Dat zijn de zaken die in die GROW-gesprekken naar voren komen. Salaris is dus ook gekoppeld aan de doelen die je stelt. Zolang je jezelf ontwikkelt, groei je ook in salaris, dat is uiteraard heel fijn.’

Wat zou je mensen aanraden die een stap naar de IT overwegen?

‘Als je IT interessant vindt, ga er dan gewoon iets mee doen. Er is nu onwijs veel werk in, bij bijna ieder bedrijf zijn er IT-vraagstukken. Het leuke aan werken in de IT is dat het ook andere zaken raakt. Logistieke processen, online marketing: bij ieder bedrijf zijn er weer andere uitdagingen die gekoppeld zijn aan een IT-component. Dat maakt de IT zo leuk om in te werken, je leert altijd weer wat nieuws.’

Heb je achteraf spijt dat je niet zelf een IT-opleiding hebt gevolgd?

‘Ik denk dat je nooit spijt moet hebben van studies die je hebt gevolgd. Je leert er altijd iets van. Je kunt er nooit vanuit gaan dat het werk dat je gaat doen daadwerkelijk één-op-één aansluit bij de studie die je hebt gevolgd. Ik heb politicologie gestudeerd, en daar heb ik ook nu nog wat aan. Politicologie gaat voor een groot deel over stakeholdermanagement. Hoe krijg je mensen mee, hoe schat je in wat de belangen van mensen zijn: dat zijn zaken die ook binnen IT-projecten heel belangrijk zijn.’