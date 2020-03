Als DevOps-engineer bij TKP ben je nooit uitgeleerd

Voor TKP, een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland, is softwareontwikkeling een belangrijk thema. Met de technologie van morgen werk je hier aan de pensioenen van miljoenen Nederlanders.

“Hier wordt van je verwacht dat je niet alleen ontwikkelt, maar het hele traject van begin tot eind oppakt voor een product”, zegt Floris Wits, DevOps-engineer bij TKP. Binnen de organisatie, met bijna duizend medewerkers en het hoofdkantoor in Groningen, werken bijna twintig DevOps-teams. Doorgaans bestaan deze uit ongeveer zes medewerkers, die zich gezamenlijk op verschillende technische vraagstukken richten. Het werk dat Floris met zijn team verricht, omvat een groot aantal taken. “Je moet dan denken aan dingen als het ontwikkelen van it-oplossingen, processen en nieuwe functionaliteit, het automatiseren en optimaliseren van software en systemen, onderhoudsreleases, testen, deployment, monitoring en beveiliging. Maar ook het oplossen van technische problemen, het bijhouden van ontwikkelingen op it-gebied, en het implementeren van nieuwe tools en processen horen bij ons werk.”

Cloud-ready releaseproces

Floris beschrijft het ci/cd-proces als onderdeel van het DevOps-proces. “Wanneer een feature is gemaakt, gereviewd en misschien nog functioneel is getest, wordt hij in Gitlab gemerged naar een releasebranche. Zodra dit gebeurt, wordt de Gitlab-pipeline in gang gezet. Hierin wordt bijvoorbeeld een Docker-container van je releaseversie gebouwd, worden geautomatiseerde tests getriggerd en, als ze slagen, op een Kubernetes-cluster gezet. Dit alles wordt eenmaal ingericht voor je applicatie. Dus zodra de nieuwe versie van je product af is, zet je de pipeline in werking en wordt er automatisch gebouwd, getest en geïmplementeerd. Dit resulteert in een snelle oplevercyclus, omdat je van begin tot eind alles in de hand hebt en veel daarbij ook nog is geautomatiseerd.”

Momenteel draait Kubernetes nog on-premise, maar het mooie is dat het releaseproces klaar is voor de cloud.” We zitten met TKP midden in een transitie naar de cloud. Zodra we hier klaar voor zijn, zal Kubernetes in de cloud kunnen draaien zonder dat we veel aan ons releaseproces hoeven te veranderen.”

Werken met toekomstvaste technologie

TKP gebruikt verschillende talen bij de ontwikkeling van nieuwe software: Java voor backendtoepassingen, Angular voor frontend, en Kafka als de techniek die fungeert als communicatie tussen services en applicaties. “Dit is moderne, toekomstvaste technologie. Het leuke daarvan als DevOps-engineer is dat je je blijft ontwikkelen in mainstreamtalen en -technieken, waarbij de ontwikkeling daarvan ook nog eens heel snel gaat.”

Zelf heeft Floris onlangs de overstap gemaakt naar een nieuw project met een voor hem nieuwe taal: Java. “Ik zat hiervoor in een team dat bestaande applicaties in C# onderhield, maar wilde graag iets nieuws doen en meegaan met de nieuwste ontwikkelingen en technieken binnen het bedrijf. Het was even omschakelen en wennen aan het werken in het Spring Boot-framework, maar de syntax is vergelijkbaar, dus het was goed te doen. Bovendien documenteren we hier altijd goed. En we lopen gemakkelijk even bij elkaar langs. We delen onze problemen en oplossingen. Dat overstijgt zelfs onze eigen organisatie, bijvoorbeeld met leuke evenementen, zoals de TKP-technights. Die worden ook bezocht door it’ers van andere bedrijven, die vaak tegen dezelfde dilemma’s aanlopen als wij, waardoor je van elkaar kunt leren.”

Veelzijdig werk

Binnen de sprints (volgens het scrum-principe) van telkens twee weken is Floris niet alleen bezig met het schrijven van code, maar ook onder andere met het analyseren van problemen, technische oplossingen bedenken, codereview van collega’s, het uitvoeren en automatiseren van tests en het inrichten van het releaseproces. “Als DevOps-engineer ben je bezig met een groot iteratief proces, van begin tot eind. Doordat je overal bij betrokken bent, kun je er ook voor zorgen dat de betrouwbaarheid en veiligheid van je applicaties optimaal zijn. Je hebt alles in eigen hand.”

Omdat een DevOps-engineer verantwoordelijk is voor de eigen software (onder het motto ‘You Build It, You Run It’) is de betrokkenheid met het product groot. “Je werkt bij TKP voor bijna vier miljoen pensioendeelnemers en dat doen wij met moderne technieken. Dan wil je ook dat het goed gebeurt. Inhoudelijk heeft dit werk een heel andere lading dan het ontwikkelen van een fancy applicatie voor bijvoorbeeld een webshop. De impact van wat we hier doen, is groot. Dat maakt het werk ook heel uitdagend.”

Bij TKP vind je Serious Tech, voor ict’ers met ambitie. Iets voor jou? Check werkenbijtkp.nl/tech