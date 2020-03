Input gevraagd voor thuiswerktips

Gezien de enorme stijging van het aantal thuiswerkers willen we graag een overzicht met adviezen bieden: een soort thuiswerkguide. Als er mensen zijn die hier ervaring mee hebben en zich erin hebben verdiept, dan zijn dat natuurlijk de tweakers wel.



Daarom hebben we dit topic geopend waarin jullie tips op dit gebied kunnen plaatsen.

Je kunt daarbij denken aan:

hardware die aan te raden is, zoals monitoren met mat scherm, usb-monitoren om je werkomgeving al dan niet tijdelijk uit te breiden, webcams met een goede prijs-prestatieverhouding, headsets met een goede microfoon enzovoort, maar je kunt ook denken aan gadgets die het leven van de thuiswerker veraangenamen;

software, heb je bepaalde tooltjes die nu extra van pas komen?

diensten, zoals Microsoft Teams, Google Hangouts, Slack, alternatieven of aanvullende diensten en functies die je bent tegengekomen die heel prettig blijken te zijn;

gedrag, wat is aan te bevelen, waar moet je op letten, hoe moet je omgaan met de combinatie kinderen-thuiswerken?

Heb je tips en/of suggesties? Voorzie deze liefst van enige toelichting, dat maakt het op waarde schatten van de posting wat gemakkelijker



Het topic staat ook in het nieuwe Themaforum: Coronavirus dat maandag op Gathering of Tweakers geopend is. Hier zijn de topics verzameld over de verschillende onderwerpen die samenhangen met het SARS-CoV-2-virus en de covid-19-ziekte, zoals discussies over de ontwikkelingen wereldwijd, de impact van de maatregelen en de gevolgen voor werk en school.

Tegelijk hebben we besloten om de Tweakers Discord nu als officieel kanaal aan te bieden. Onze Discord-server is al meer dan een jaar actief en na een evaluatie van het gebruik komen we tot de conclusie dat het kanaal meerwaarde biedt, naast Gathering of Tweakers. We zien dat een aantal mensen binnen de Tweakers-doelgroep behoefte heeft aan een alternatief op de 'slow chat' die het Forum nu biedt. De Discord is er niet om het Forum te vervangen, maar is een alternatief of aanvulling daarop. In aanloop naar de status als officieel kanaal hebben we de kanalen opnieuw ingedeeld en bijvoorbeeld een eigen regelset geïntroduceerd.

Aanmelden op Tweakers Discord kan via deze link.