Thumbnails plaatsen en limiet bij foto-upload - Development-iteratie #177

De release van iteratie #177 is gedaan. In deze iteratie hebben we een aantal puntjes op de i gezet voor het posten van afbeeldingen.

Posten van afbeeldingen - update

Bij de vorige release hebben we de eerste versie beschikbaar gemaakt van het gemakkelijker uploaden van afbeeldingen in forumtopics. Deze keer zijn we doorgegaan met het verbeteren van deze feature.

Thumbnails

Bij het invoegen van verschillende afbeeldingen in een topic hebben we nu de mogelijkheid gecreëerd om ze als thumbnails in het bericht toe te voegen.

Uploadlimiet

Tot nog toe was de uploadlimiet per afbeelding 5MB. Dat is opgekrikt tot 25MB. Daarbij gaan we nog wel kijken of we bij de upload optimalisatie kunnen toepassen. Daarmee willen we voorkomen dat gebruikers, bijvoorbeeld via mobiel, grote bestanden moeten ophalen bij het bekijken van foto's.

Endless scroll

In het overzicht van toe te voegen afbeeldingen kun je eindeloos naar beneden scrollen op zoek naar de juiste foto. Zodra je een of meer afbeeldingen selecteert, verschijnt de balk voor invoegen.

Quickreply-toolbar

Nadat we in de vorige iteratie de toolbar bij topicstarts en bij reacties op de frontpage hebben vernieuwd, hebben we die nu ook beschikbaar gemaakt bij het Quickreply-formulier.

Productreviews en fotoalbum

Bij het uploaden van afbeeldingen bij productreviews en in het fotoalbum is de styling van de drag-and-dropzone aangepast aan de nieuwe foto-uploadservice.

Bugfix

De bug waarbij de resize van de commentbox vreemd gedrag vertoonde in met name Chrome, is opgelost.