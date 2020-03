Review én win een ‘eervol’ duo: de Honor 9X Pro & Honor MagicWatch 2

Binnenkort ligt de Honor 9X Pro in de winkels. Met de nieuwe smartphone wil Honor opnieuw een veelzijdige middenklasser aanbieden. Daarnaast begeeft de smartphonefabrikant zich steeds nadrukkelijker op de markt van smartwatches, getuige de MagicWatch 2 die begin 2020 in Nederland werd geïntroduceerd.

Films, series en games op de Honor 9X Pro

De Honor 9X Pro is een krachtigere versie van de Honor 9X. Hij draait op een Kirin 810-processor, is uitgerust met een 6,59 inch groot FullView lcd-scherm en heeft vier camera’s. De smartphone heeft bovendien 6GB ram en 256GB opslagruimte aan boord en draait op een 4000mAh-accu. Die accucapaciteit moet volgens Honor goed zijn voor tien uur onafgebroken gamen of videostreamen, en tot wel honderd uur muziekstreamen.

Over gamen gesproken: dankzij de GPU Turbo 3.0 en liquid cooling moet het spelen van de nieuwste games een flitsende en soepele ervaring opleveren. Het scherm - met een screen-to-bodyratio van 92% - waarop games, films en series tot leven komen, is bovendien voorzien van een blue light filter waardoor schadelijk blauw licht wordt gereduceerd. Zo kan de Honor 9X Pro ook worden gebruikt als e-reader.

Het maken van foto’s blijft voor smartphonegebruikers natuurlijk een van de belangrijkste toepassingen. De 9X heeft een 48megapixel-hoofdcamera, 8megapixel-groothoeklens en 2megapixel-dieptecamera. Aan de voorzijde bevindt zich een 16megapixel-selfiecamera die via de bekende pop-upmodule uit de telefoon tevoorschijn schuift. De Honor 9X Pro wordt verkrijgbaar in de kleuren Midnight Black en Phantom Purple, en krijgt een prijskaartje van 249 euro.

Bij de tijd met de Honor MagicWatch 2

De Honor MagicWatch 2, die begin dit jaar een Best of CES 2020-award in de wacht sleepte, is volgens de makers bedoeld om gebruikers wereldwijd te stimuleren tot een digitale, actieve en gezonde leefstijl. Deze smartwatch is uitgerust met de Kirin A1-chipset en heeft een batterijduur tot wel veertien dagen. Je kunt dus gewoon op vakantie zonder je druk te hoeven maken over het opladen van het horloge.

Het amoled-scherm met 454 x 454 pixels is een groot, always-onscherm en heeft bijna geen schermranden. Het horloge ondersteunt tot vijftien verschillende fitnessmodi, waaronder acht buiten- en zeven binnensporten. Bovendien is de smartwatch tot vijftig meter diep waterbestendig. Je kunt er dus prima baantjes mee trekken of hem om je pols houden als je onder de douche staat. Ook handig is dat de Honor MagicWatch 2 4GB interne opslag biedt. 2GB hiervan is gereserveerd voor het opslaan van muziek. Zo heb je tijdens je work-out altijd je favoriete muziek bij de hand.

Gezond leven en een goede nachtrust

De MagicWatch biedt dus een sportief stukje techniek en de smartwatch integreert verschillende technologieën die zich richten op een gezonde levensstijl. Zo krijgt de MagicWatch 2 realtime inzicht in je slaappatronen, stressniveaus en hartslag.

De TruSleep 2.0-technologie monitort en diagnosticeert zes veel voorkomende slaapstoornissen en geeft op basis daarvan meer dan tweehonderd suggesties om je slaapkwaliteit te verbeteren. TruRelax detecteert stressniveaus en adviseert bepaalde ademhalingsoefeningen. Ten slotte houdt TruSeen 24 uur per dag de hartslag van de gebruiker in de gaten. Zodra de hartslag boven of onder het normale niveau komt, geeft de smartwatch een waarschuwing.

Maak kans op de Honor 9X Pro en de Honor MagicWatch 2

Honor organiseert samen met Tweakers een bijzondere actie. De smartphonefabrikant geeft maar liefst tien leden uit de Tweakers-community de mogelijkheid reviews over de gloednieuwe telefoon en de Honor MagicWatch 2 te schrijven. Wie wordt geselecteerd om de twee apparaten te testen en te recenseren, mag ze na afloop allebei houden!

Wil jij kans maken op de Honor 9X Pro en de Honor MagicWatch 2 én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll.

Wil je kans maken op de Honor 9X Pro & de Honor MagicWatch 2? Poll Ja, ik wil kans maken op de Honor 9X Pro & de Honor MagicWatch 2.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbij gaan.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 17 maart 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 25 maart 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 26 maart 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Na het winnen zijn de Honor 9X Pro en de Honor MagicWatch 2 eigendom van de winnaar.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers & Honor zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.