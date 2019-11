Prijsalerts voor bezoekers zonder account - Development-iteratie #169

We hebben iteratie #169 opgeleverd. In deze iteratie hebben we het mogelijk gemaakt voor bezoekers zonder account om prijsalerts in te stellen. Verder hebben we een paar verbeteringen doorgevoerd voor de custom-css-snippets en is de nieuwssubmitpagina aangepast.

Prijsalerts voor bezoekers zonder account

Eerder dit jaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van de prijsalertfunctionaliteit in de Pricewatch. Daardoor kun je vanaf je mobiel een prijsalert instellen. Ook pasten we eerder de e-mails aan en werden uitgebreid met de prijsgrafiek.

De grootste verandering tot nu toe was de sprong van eenmalig naar het doorlopend versturen van prijsalerts. Daar hebben we een volgende grote verandering aan toegevoegd. Vanaf nu is het ook voor gebruikers zonder account of zonder ingelogd te zijn mogelijk om prijsalerts in te stellen voor producten.

Waarom doen we dit?

We zien dat de behoefte onder bezoekers om een prijsalert in te stellen groot is. De 'Prijs volgen'-knop bij een product in de Pricewatch wordt door zowel ingelogde als niet-ingelogde bezoekers veel aangeklikt. De meeste bezoekers zonder account haken echter af als ze worden geconfronteerd met de verplichte login. Dat is jammer, want uit gebruikersonderzoek blijkt dat veel van hen inderdaad geen account willen, laat staan willen inloggen, maar wel prijsdalingen willen volgen.

Hoe werkt dit voor de bezoekers zonder account?

Bezoekers die niet zijn ingelogd en ook geen account hebben of willen, hebben nu de mogelijkheid om op basis van een e-mailadres toch prijsalerts in te instellen. Om zeker te weten dat de gebruiker de daadwerkelijke eigenaar van het opgegeven e-mailadres is, sturen we eerst een activatiemail. Pas na activatie van het opgegeven e-mailadres zullen de prijsalert-e-mails worden verstuurd.

De nieuwe prijsalert-modal voor bezoekers zonder account

In het kort ziet de gebruikersflow er als volgt uit:

Bezoeker zonder account/zonder ingelogd te zijn klikt op 'prijs volgen' Bezoeker kan in de modal een prijs instellen op basis van e-mailadres Bezoeker ziet melding van activatie Bezoeker ontvangt mail om ingestelde prijsalert te activeren Bezoeker krijgt bevestiging van activatie Bezoeker ontvangt prijsalert-e-mails bij prijsdaling(en) gekozen product Bezoeker kan prijsalerts deactiveren vanuit de prijsalert-e-mail

En als extra: dankzij deze flow kunnen gebruikers met een account straks ook een prijsalert instellen zonder ingelogd te zijn. Activering daarvan loopt dan ook via e-mail.

Activeren of verwijderen inactieve alerts

We zien dat er bij aardig wat gebruikers inactieve prijsalerts in hun profiel aanwezig zijn. Deze kunnen nu alsnog geactiveerd worden via de wenslijst, maar we zijn wel van plan om deze 'verouderde' prijsalerts uit onze systemen te verwijderen. Dat zullen we over een maand of twee doen.

Activatie of verwijderen inactieve prijsalerts

Custom-css-snippets

Sinds de introductie van de custom-css-snippets hebben we feedback voor verbetering gekregen. De eerste verbetering die we nu beschikbaar stellen, is de mogelijkheid om snippet-url's om te zetten in leesbare url's. Verder kunnen gebruikers die (nog) geen toegang hebben tot custom-css, nu kijken wat het inhoudt en welke snippets beschikbaar zijn.

Tip de redactie

Van al het nieuws dat de redactie publiceert, komt 20 tot 25 procent via een submitter. Dit is daarmee een belangrijke aanvoerroute van nieuwsonderwerpen voor de redactie, maar het was voor de inzender(s) niet altijd even duidelijk wat er met een submit werd gedaan. Daarom hebben we de nieuwssubmitpagina uitgebreid met een faq om dit inzichtelijk te maken.

Overig