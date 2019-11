Kijk onze Privacy & Security Meet-up XL hier terug

Vorig jaar vond onze eerste Meet-up XL plaats. Die werd door jullie zo goed ontvangen dat we afgelopen zaterdag 2 november een tweede Meet-up XL over hetzelfde onderwerp hielden. Tijdens deze Meet-up stonden Privacy & Security centraal op een succesvolle dag.

Afgelopen zaterdag 2 november organiseerden wij voor de tweede keer de Meet-up XL Privacy & Security. Uiteindelijk wisten meer dan vijfhonderd van jullie het Gooiland Theater in Hilversum te vinden voor een goed gevuld programma. Wel met wat wijzigingen, want de openingskeynote van Frank Ahearn werd de avond van tevoren afgeblazen wegens een ziekenhuisbezoek. Hij kon dus helaas niet komen vertellen over zijn online speurwerk, maar gelukkig kon dat snel worden opgelost. Nico Dekens, beter bekend onder zijn handle Dutch_Osintguy trapte de dag meteen goed af. Zijn demonstratie over hoe je met een paar zoekmachines, een handjevol online tools en wat logisch nadenken binnen korte tijd de locatie van mensen in een willekeurige video kunt vinden, werd door jullie erg goed ontvangen.

Ook de masterclasses met de sessies van Sanne Maasakkers, Sietse Ringers en Ralph Moonen waren een succes. De verhalen over toffe hacks en de livedemo van een imsi-catcher vielen in goede aarde. Hetzelfde gold voor de latere sessies van KPN, de NS en de politie. Zeker die laatste was erg populair en bij de NS-sessie gingen veel van jullie een stevige maar goede discussie aan over de voor- en nadelen van wifitracking op stations van NS. Tijdens onze derde serie masterclasses kon bug hunter Victor Gevers helaas ook niet paraat zijn, maar dat wist zijn collega Chris van 't Hof zonder moeite en met veel enthousiasme makkelijk op te vullen.

In de middag stond er een paneldiscussie op het programma met Sanne Maasakkers, Nico Dekens en Melanie Rieback, die discussieerden over een drietal stellingen. Deze stellingen hadden we deels aan jullie te danken, want vanuit het publiek werden meerdere stellingen aangeleverd. De keynote van Huib Modderkolk was een perfecte afsluiter van deze dag: zijn verhalen over intriges, spionage en hacks klonken als een jongensboek. Met wederom dank aan iedereen voor de vragen die jullie Huib voorlegden!

Helaas was het niet mogelijk om bij alle sessies te zijn, maar gelukkig is alles vastgelegd op video. Althans, het meeste dan. Het onderwerp security betekent nu eenmaal dat er bij onderdelen van sommige talks geen camera's aanwezig mochten zijn. Buiten dat, hopen we dat jullie veel hebben geleerd en een leuke dag hebben gehad. Wat ons betreft was het een succes! We horen ook graag wat jullie ervan vonden, en of jullie voor volgend jaar nog suggesties of feedback hebben. Laat het ons weten in de reacties.