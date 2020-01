Ga veilig met je wachtwoorden om en behoed je medetweakers voor misbruik

Onlangs ontvingen we veel meldingen van gebruikers die waren opgelicht via Vraag & Aanbod. Nu komt oplichting op V&A helaas vaker voor, maar wat deze incidenten gemeen hadden, was dat de oplichter gebruik had gemaakt van een gekaapt Tweakers-account. Hierdoor leek het voor de koper alsof het ging om een vertrouwde tweaker, terwijl er een ander achter het account schuilging.

Dit gebeurt vermoedelijk doordat deze gebruikers op Tweakers eenzelfde combinatie van e-mailadres en wachtwoord gebruiken als op andere websites. Zo’n derde website wordt op een gegeven moment gehackt, de gegevens komen op straat te liggen en mensen met kwade bedoelingen kunnen die gegevens gaan proberen op andere websites, waaronder Tweakers.

Daarop hebben we, net zoals een aantal jaar terug, een recente verzameling uitgelekte inloggegevens die online rondzwerft, vergeleken met de e-mailadressen en wachtwoorden in onze eigen database. In die verzameling bevond zich een grote hoeveelheid e-mail-wachtwoordcombinaties die ook toegang gaven tot accounts op Tweakers. We hebben de desbetreffende wachtwoorden gereset en de gebruikers via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld. Alle bestanden die voor deze analyse zijn gebruikt zijn daarna gewist.

We willen iedereen op het hart drukken dat hergebruik van wachtwoorden grote risico’s met zich meebrengt. Als iedereen online voor elke dienst een unieke combinatie van e-mail-gebruikersnaam en wachtwoord zou gebruiken, kan een heleboel ellende worden voorkomen. Er is tegenwoordig een uitgebreid aanbod van software dat hierbij kan helpen. Daarnaast raden we aan de notificatiedienst van Have I Been Pwned of Scattered Secrets te gebruiken, zodat je bij een relevant datalek snel op de hoogte bent.

Hieronder zetten we nog enkele mogelijke vragen over dit onderwerp op een rij:

Hoe komen mensen aan deze gegevens. Is Tweakers gehackt?

Nee, we hebben geen enkele aanleiding om te geloven dat Tweakers gehackt is. Zoals we ook in het verleden al hebben gezien bij bijvoorbeeld de grote hack van LinkedIn, komen deze gegevens uit de hack van een andere site, waarbij een aantal e-mail-wachtwoordcombinaties ook wordt gebruikt voor accounts op Tweakers. Kwaadwillenden hebben deze accounts geverifieerd, waarna ze via bijvoorbeeld Tor-sites worden verkocht.

Hoe weten jullie eigenlijk dat de uitgelekte wachtwoorden overeenkomen met wachtwoorden van Tweakers-gebruikers? Kan Tweakers zomaar mijn wachtwoord inzien?

Tweakers slaat geen plaintext wachtwoorden van gebruikers op en wij kunnen deze dan ook nooit inzien. Wat we opslaan zijn hashes, afgeleiden van de wachtwoorden. Als je bij ons inlogt, genereren we een hash van het door jou ingevulde wachtwoord en dit vergelijken we vervolgens met de hash in onze database. Komen de hashes overeen? Dan klopt het wachtwoord en word je ingelogd.

Mijn Tweakers-account is niet belangrijk voor mij, waarom zou ik de moeite doen om een uniek wachtwoord te gebruiken?

Jouw Tweakers-account bevat wellicht geen gevoelige gegevens die je wilt beschermen, maar het staat wel symbool voor jouw identiteit op dit platform. Iemand die jouw identiteit overneemt, kan mensen oplichten of op een andere manier schade toebrengen, zoals bijvoorbeeld op Vraag & Aanbod gebeurt.

Unieke wachtwoorden klinken leuk en aardig, maar ik gebruik nu een aantal wachtwoorden die ik kan onthouden. Voor al mijn accounts een uniek wachtwoord onthouden is onmogelijk.

Goed punt. Gelukkig hoef je al die wachtwoorden niet zelf te onthouden. Sommige mensen bedenken ezelsbruggetjes om voor elke dienst een uniek wachtwoord te bedenken, maar wij zouden je aanraden een wachtwoordmanager te gebruiken die voor elke dienst die je gebruikt, een uniek wachtwoord kan genereren en onthouden. Het kost in het begin even moeite om de omschakeling te maken en alles in te richten, maar als je het eenmaal gewend bent, wil je niet meer terug.

Waarom implementeren jullie niet gewoon 2fa (two-factor authentication), dan maak je het oplichters toch onmogelijk iets te doen?

Inloggen met 2fa, via bijvoorbeeld een authenticator-app of andere externe bevestiging, maakt het inderdaad moeilijker om een account over te nemen. Het maakt het echter niet onmogelijk en vereist dat ook iedereen het aanzet of dat wij het gaan forceren. We onderzoeken momenteel wat de beste technische oplossingen zijn die we kunnen implementeren om V&A-fraude tegen te gaan en overwegen daarbij ook een vorm van 2fa. Maar ook hier geldt het aloude devies: voorkomen is beter dan genezen.

Ben je iemand die goede voornemens maakt, zet dan het gebruik van unieke wachtwoorden op je lijstje voor 2020. Voor jezelf en je medetweakers.