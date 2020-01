Dev Summit: Elsa Sotiriadis over biohacking als de volgende softwarerevolutie

De laatste keynotespreker op de Developers Summit is bekend. Elsa Sotiriadis geeft er een presentatie met als titel 'Biohacking: The next great software revolution'. Sotiriadis is synthetisch bioloog, futurist en sciencefictionschrijver. Op donderdag 13 februari komt zij naar Utrecht met een verhaal dat een verre blik op de toekomst werpt en bezoekers ongetwijfeld aan het denken zet. Wil je dit niet missen? Koop dan nu je kaartje!

De toekomst is begonnen

De afgelopen decennia is alles om ons heen gedigitaliseerd, wat tot meerdere technologische revoluties heeft geleid. Het zou heel goed kunnen dat de volgende revolutie is te vinden op het gebied van het leven zelf. Als grenzen tussen mensen en machines vervagen en het leven zelf één groot softwareproject wordt, kun je dan ooit nog op dezelfde manier naar het leven kijken? En hoe digitaal willen we worden? In haar presentatie neemt Elsa Sotiriadis een duik in een wereld waarin sciencefiction misschien wel werkelijkheid wordt. Ook laat ze zien hoe biohacking onze relatie met technologie verandert.

Elsa Sotiriadis is synthetisch bioloog met een bovengemiddelde interesse in biohacking als manier om wereldproblemen op te lossen. Tijdens haar Ph.D. op het Imperial College London werkte ze aan DNA-nanorobots die kankercellen moesten vernietigen. Ook schreef ze een sciencefictionboek ('Replicon') waarmee ze een eervolle vermelding kreeg bij de 'Writer of the Future'-competitie in Los Angels. Eerder sprak ze op de Øredev-conferentie over het herschrijven van de broncode van onze eigen soort, de mens, en onlangs was ze één van de sprekers tijdens Brave New World. Dit evenement werd georganiseerd door Naturalis in Leiden en was volledig gewijd aan manieren waarop toekomstige technologieën het menselijk leven zullen beïnvloeden.

3-voor-2-tickets en reguliere tickets nog steeds verkrijgbaar

Reguliere tickets én 3-voor-2-tickets voor de Developers Summit zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor 299 euro (reguliere prijs) krijg je een volledig verzorgde dag, inclusief eten en drinken. Naast de keynotes van Sotiriadis zijn er keynotes van Clive Thompson en James Beacham, en je kunt tal van masterclasses en workshops volgen. Ben je student? Er zijn nog enkele tickets voor het speciale studententarief van 75 euro verkrijgbaar.