Clive Thompson spreekt op Dev Summit over invloed programmeurs op samenleving

De tweede keynote-spreker van de Developers Summit is bekend. Op donderdag 13 februari komt Clive Thompson naar DeFabrique. Thompson is een gepassioneerd techjournalist en auteur van het boek 'De Coders', dat een grote hit werd. In zijn presentatie op de Developers Summit zal hij bezoekers een spiegel voorhouden waardoor ze met waardevolle inzichten terug naar huis gaan. Wil je dit niet missen? Koop dan nu je ticket.

Wat is het effect van onbewuste voorkeuren?

Clive Thompson is één van de meest invloedrijke techjournalisten van het moment, en al jarenlang verbonden aan de grootste Amerikaanse tijdschriften en magazines. Zo schrijft hij voor The New York Times Magazine, is hij columnist voor Wired en schreef hij eerder een boek met de titel 'Smarter Than You Think: How Technology is changing our minds for the better'. Zijn laatste boek, 'De Coders', verscheen eerder dit jaar en kreeg lovende kritieken in binnen- en buitenland. In dit boek geeft hij lezers een inkijkje in de wereld van programmeurs. Het is een wereld die voor velen nogal ondoorzichtig is, maar op steeds grotere schaal invloed heeft op de maatschappij. De algoritmes van Facebook bepalen het nieuws, WhatsApp domineert onze communicatie, en voor romantiek wenden velen zich tot dating-apps. De rol van technologie, en dus van programmeurs, wordt groter en groter.

Het publiek waar de Developers Summit zich op richt bestaat uit deze programmeurs. Dat biedt de ideale kans om deze groep een spiegel voor te houden. Want hoe beïnvloedt hun code de maatschappij precies? Hoe werkt de voorliefde van (veel) programmeurs voor logica, vermindering van frictie, en efficiëntie door in het dagelijks leven van gebruikers? Wat zijn de positieve en negatieve effecten van deze voorkeuren? Dat en meer deelt Clive Thompson in zijn keynote op de Developers Summit. Het belooft een bijzonder interessante sessie te worden.

3-voor-2-tickets en reguliere tickets nog steeds verkrijgbaar

Reguliere tickets én de 3-voor-2-tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. Voor 299 euro (reguliere prijs) krijg je een volledig verzorgde dag, inclusief eten en drinken. Naast de keynote van Clive Thompson kun je ook de keynote van James Beacham (CERN) bijwonen. Ben je student? Er zijn nog enkele tickets voor het speciale studententarief van 75 euro verkrijgbaar.