December Prijzen Parade 2019 - Dag 14: Win een Oppo Reno2 Z

De notchless Oppo Reno2 Z is een van de nieuwste paradepaardjes van Oppo en beschikt over vooraanstaande fotografie- en video specs. De 48MP Quad camera-opstelling is onder andere uitgerust met 5x Hybrid Zoom, Ultra Dark Mode én Ultra Wide Angle.



De nieuwe Ultra Steady Video Mode zorgt ervoor dat tijdens beweging de camera in balans blijft waardoor je van vloeiende beelden kunt blijven genieten. Door middel van Oppo’s Hybrid Image Stabilisation technologie, een combinatie van digitale en optische beeldstabilisatie, en een ingebouwde gyrosensor komt het toestel met de specs in de buurt van een actiecamera.



Om het maken van video’s naar een hoger niveau te tillen, heeft Oppo een nieuwe video-bewerkingsapp ontwikkeld: SOLOOP. Hiermee kunnen video’s op eenvoudige wijze professioneel worden bewerkt, meteen op je smartphone.