James Beacham (CERN) spreekt op Developers Summit - Earlybirdtickets nu te koop

Op donderdag 13 februari 2020 organiseren wij voor het vierde jaar op rij de Tweakers Developers Summit. DeFabrique in Utrecht vormt opnieuw het decor voor een dag vol kennis en inspiratie, speciaal voor developers. Vanaf vandaag zijn de earlybirdtickets verkrijgbaar en maken we de eerste namen bekend, waaronder die van de eerste keynotespreker van de dag, James Beacham van CERN uit Genève. Ben je benieuwd hoe het er vorig jaar aan toe ging? Bekijk dan onze aftermovie voor een impressie.

James Beacham (CERN) gaat voor de grote open vragen

De Tweakers Developers Summit begint een aardige trackrecord op te bouwen als het gaat om keynotesprekers. Met eerdere namen als Peter Sunde, Rasmus Lerdorf, Mikko Hypponen, Stuart Russell en Harper Reed ligt de lat behoorlijk hoog. We zijn dan ook erg blij dat het dit jaar opnieuw gelukt is een ervaren en zeer interessante spreker te strikken. Dr. James Beacham is zijn naam en hij is als deeltjesfysicus betrokken bij de Large Hadron Collider bij CERN. Beacham gaat in zijn werk en presentaties op zoek naar antwoorden op de grootste open vragen die de natuurkunde opwerpt.

Als lid van het ATLAS-samenwerkingsverband houdt hij zich onder meer bezig met donkere materie en zwarte gaten en zo maakte hij deel uit van de teams die het Higgs Boson-deeltje ontdekten in 2012. Beacham heeft eerder presentaties gegeven op gerenommeerde events als TED, NEXT en SXSW en gaat op de Developers Summit één van de keynotes verzorgen. Daarin gaat hij op kenmerkende wijze in op zijn werk en probeert hij het publiek mee te nemen op zijn reis langs de fysica en op weg naar antwoorden op de grootste vragen van het universum. Wij kijken nu al uit naar deze zinnenprikkelende presentatie.

Masterclasses door Ronald Prins, Jan van Kampen, Martijn Russchen en meer

Naast de keynotes kun je ook in 2020 weer terecht voor diepgaande presentaties binnen vooraf vastgestelde tracks. Dit jaar konden jullie als bezoeker voor het eerst stemmen over de tracks. Daaruit zijn de volgende tracks voorgekomen:

De eerste sessies voor deze tracks zijn ook al bekend. Zo geeft Jan van Kampen van Doodlesoft een masterclass binnen de security-track. Van Kampen was onlangs nog in het nieuws omdat hij een datalek meldde bij Walibi, waarna Walibi dreigde hem aan te klagen wegens afpersing. Een andere masterclass binnen deze track wordt gegeven door Martijn Russchen van HackerOne. Zijn talk heeft de veelzeggende titel 'Why the most common vulnerabilities aren’t what you think they are'.

De eerste spreker binnen de Front-end track is Moshe Baram van DPG Automotive (o.a. Autotrack.nl). Baram is een front-end/fullstack developer met veel ervaring in verschillende industrieën. In zijn masterclass deelt hij de voordelen en issues die hij en zijn team tegenkwamen tijdens het implementeren van Next.JS en React.

De laatste naam die we kunnen aankondigen is Ronald Prins (ex-FoxIT, nu lid Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Hij zal op het hoofdpodium een interview geven aan dagvoorzitter Jim Stolze, waarbij bezoekers uiteraard de ruimte krijgen vragen te stellen. Net als het interview vorig jaar met Ali Niknam belooft ook dit weer een interessante sessie te worden. De aankomende weken wordt het programma verder aangevuld en worden de diverse tracks verder gevuld.

Earlybirdtickets nu te koop voor €299 €189

Vanaf vandaag zijn de earlybirdtickets voor de Summit verkrijgbaar. Deze kosten slechts 189 euro en daarvoor krijg je een compleet verzorgde dag, inclusief de hele dag eten en drinken. Wanneer de earlybirdtickets uitverkocht zijn, gaan de reguliere tickets (a €299,-) in de verkoop. Net als vorig jaar zijn er straks ook weer 3-voor-2-tickets en studententickets beschikbaar. We hopen jullie weer in groten getale te mogen ontvangen op de Tweakers Developers Summit.