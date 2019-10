Twitter: mailadressen en telefoonnummers kunnen gebruikt zijn voor advertenties

De e-mailadressen en telefoonnummers van Twitter-gebruikers, die bedoeld zijn voor het gebruik van bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie, zijn wellicht ingezet om gebruikers op het platform gerichte advertenties voor te schotelen.

Twitter stelt dat het kort geleden heeft ontdekt dat de e-mailadressen en telefoonnummers 'onopzettelijk' gebruikt zijn voor de systemen voor Aangepaste doelgroepen en Partner Audiences. Adverteerders kunnen hiermee gericht advertenties aan gebruikers voorschotelen gebaseerd op de marketinglijsten, waarop bijvoorbeeld de e-mailadressen en telefoonnummers zijn verzameld. Ook kunnen adverteerders hun advertenties gericht aanbieden aan groepen die door derden zijn aangedragen.

Volgens Twitter ging het mis toen een adverteerder zijn marketinglijst uploadde. Twitter zegt dat het toen wellicht mensen op zijn platform heeft gekoppeld aan die lijst, gebaseerd op het e-mailadres of telefoonnummer die de gebruikers inzetten voor beveiligingsdoeleinden. Het berichtenplatform zegt dat dit een fout was en biedt zijn excuses aan.

Hoeveel mensen direct geraakt zijn door deze fout kan Twitter niet zeggen, maar volgens het bedrijf is er nooit persoonlijke data met externe partners gedeeld of welke derde partners dan ook. Twitter zegt dat er stappen zijn ondernemen waardoor een dergelijk voorval niet meer zou moeten voorkomen. Sinds 17 september worden e-mailadressen en telefoonnummers die voor beveiligingsdoeleinden verzameld zijn niet meer gebruikt voor adverteren, aldus Twitter.

Facebook kreeg een jaar geleden flink wat kritiek nadat het op soortgelijke wijze telefoonnummers voor beveiliging bleek te gebruiken voor het richten van advertenties. Dat gebeurde ook als de gebruikers de gegevens niet zelf aan Facebook hadden verstrekt. Dat gebeurt als een gebruiker zijn contacten deelt met het telefoonnummer van een andere persoon met een Facebook-account; Facebook koppelt dat nummer dan alsnog aan die account, ook al heeft de eigenaar van dat account zelf niets gedeeld.

Gericht adverteren met telefoonnummers verloopt in principe via een eigen lijst met telefoonnummers die bedrijven hebben. Ze krijgen de telefoonnummers van Facebook- of Twitter-gebruikers niet te zien, maar ze kunnen zelf hun lijst aanleveren en als er overeenkomsten zijn, krijgen die mensen een advertentie voorgeschoteld.